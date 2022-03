Krimi-komedien 'Only Murders in the Building' på Disney+

Only Murders In the Building vises i Danmark på Disney+, mens den kører på Hulu i USA. Nu har Hulu så sat premieredato på den nye sæson af serien. Only Murders In the Building sæson 2 har premiere 28. juni på Hulu.

Dermed kunne serien meget vel få dansk premiere på Disney+ onsdag den 29. juni. Onsdage er jo traditionelt seriepremiere dag hos Disney+, men måske kommer den allerede 28. juni, selv om det er en tirsdag. Det skriver digitalt.tv

Steve Martin, Martin Short og Selena Gomez står i front for denne komedie-krimi, der bl.a. også er skabt af skuespilleren Steve Martin, som bedst er kendt for sine komedie-præstationer i bl.a. Røvtur på 1. klasse og The Pink Panther-filmene.