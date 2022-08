Ny trailer til Disney's live-action udgave af Pinocchio

Der er ny trailer, plakat og billeder klar i forbindelse med Disneys live-action udgave af "Pinocchio", der har premiere på Disney+ Day 8. september.

Filmen har Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco med Cynthia Erivo og Luke Evans i hovedrollerne.

Oscar-vinderen Robert Zemeckis instruerer denne live-action-genfortælling af den elskede fortælling om en trædukke, der begiver sig ud på et spændende eventyr for at blive en rigtig dreng. Tom Hanks spiller hovedrollen som Geppetto, træskæreren, der bygger og behandler Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth), som om han var hans egen søn. Joseph Gordon-Levitt er Jiminy Cricket, der fungerer som Pinocchios guide såvel som hans "samvittighed"; Oscar-nominerede Cynthia Erivo er den blå fe; Keegan-Michael Key er "Ærlige" John; Oscar-nominerede Lorraine Bracco er Sofia the Seagull, en ny karakter, og Luke Evans er The Coachman. Med på rollelisten er også Kyanne Lamaya som Fabiana og Jaquita Ta'Le som hendes marionette Sabina, Giuseppe Battiston som Stromboli og Lewin Lloyd som Lampwick.

Ud over elskede sange fra den originale animerede klassiker, heriblandt "When You Wish Upon a Star" fremført af Cynthia Erivo, byder filmen på nye originale sange komponeret af den oscar-nominerede Alan Silvestri og Glen Ballard ("The Polar Express").

Soundtracket fra Walt Disney Records vil være tilgængeligt den 8. september.

Du kan se trailer til Pinocchio nedenfor: