7 uafklarede spørgsmål om Black Panther: Wakanda Forever

Advarsel: Kæmpe spoilere forude for Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther: Wakanda Forever (Åbner i nyt vindue)er landet i biograferne og lukker dermed fase 4-kapitlet af Marvel Cinematic Universe (MCU). I hvert fald hvad film angår. Disney Plus' Guardians of the Galaxy Holiday Special (Åbner i nyt vindue), som udkommer i slutningen af november, bliver den endelige officielle afslutning på fase 4.

Uanset hvor fantastisk, følelsesmæssigt rå, tematisk tæt og kulturel vigtig film filmen end er (tjek vores spoilerfrie Black Panther: Wakanda Forever-anmeldels (Åbner i nyt vindue)e, hvis du vil lære mere), sad vi dog tilbage med en del uafklarede spørgsmål om plottet, da rulleteksterne rullede hen over lærredet.

Nedenfor kigger vi nærmere på de syv største spørgsmål om MCU Phase 4 (Åbner i nyt vindue)-filmen, som bl.a. hvor dukker Black Panther op næste gang, og kan denne film potentielt bane vej for Thunderbolts, en af Marvels Phase 5 (Åbner i nyt vindue)-film? Der er kæmpe spoilere for Wakanda Forever nedenfor, så hvis du læsere videre, er det på eget ansvar.

1. Hvem bliver Black Panther i fremtiden?

Er det her mon den nye (men midlertidige) Black Panther? (Image credit: Marvel Studios)

Lad os starte med det mest åbenlyse spørgsmål. I Wakanda Forever bliver Shuri den nye Black Panther. Hun ifører sig dog kun den vibraniumssuperdragten (og indtager den syntetiske urt for at få superkræfter) for at dræbe Namor. Shuri beslutter sig dog for at lade Namor leve, da hendes mor, dronning regent Ramonda, viser sig for Shuri i en astral dimension og overbeviser hende om ikke at myrde ham.

I stedet tyder slutningen af superheltefilmen på, at en af tre Wakandans muligvis blive det afrikanske kongeriges nye beskytter. Hvis du vil grave lidt dybere i slutningen af Wakanda Forever, kan du læse vores engelske artikel, der forklarer mere om afslutningen og scenen efter rulleteksterne. (Åbner i nyt vindue)

Shuri er den mest oplagte kandidat, men det ser ud til, at hun ikke bliver den permanente efterfølger. Shuri er klar til at blive Wakandas nye dronning, der kombinerer sine kongelige pligter med sin tidligere rolle som nationens hovedopfinder. I mellemtiden indtager M'Baku Shuris plads ved hendes kroning, og derfor begynder det at blive lidt forvirrende. Han opfordrer en af Wakandas andre stammefolk til at kæmpe mod ham i rituelle kampe, hvilket normalt er sådan, den nye Black Panther bliver valgt. Men betyder det så, at M'Baku kommer til at bære superhelteuniformen i stedet for Shuri?

Shuri bliver sandsynligvis ikke den nye Black Panther fremadrettet. (Image credit: Marvel Studios)

Hvis det er tilfældet, hvad så med Toussaint, T'Challa og Nakias hemmelige søn, som er den retmæssige tronfølger? Han er kun et barn, så der går et stykke tid, før han følger i sin fars fodspor og kan blive Wakandas nye overmenneskelige monark. Men hvis Marvel (Åbner i nyt vindue)springer i tiden mellem Avengers: The Kang Dynasty og Avengers: Secret Wars, kunne vi sagtens forestille os at Toussaint som teenager måske henter Black Panther-titlen hjem i Marvels phase 6.

Vi kan kun vente og se, hvad Marvels har af planer for Black Panther-filmene, før vi kan få svar på, hvem Wakandas næste helt bliver. Og apropos filmfranchisen...

2. Kommer der en Black Panther 3?

Kommer der mon en tredje Black Panther-film? (Image credit: Marvel Studios)

Der burde komme en tredje Black Panther-film på et eller andet tidspunkt. Sidst i filmen, efter de allersidste rulletekster, dukker der nemlig en tekst op, som skriver: "Black Panther will return" (Black Panther vender tilbage).

Det betyder naturligvis ikke, at en Black Panther 3 er en selvfølge. Som vi nævnte tidligere, kan karakteren også medvirke i Marvels næste to Avengers-film eller have en mindre rolle i den uafhængige serie Ironhearts (Åbner i nyt vindue) på Disney Plus (Åbner i nyt vindue). Men hvis vi kigger på hvor mange penge Black Panther-filmen fra 2018 (Åbner i nyt vindue) indtjente på verdensplan (for ikke at nævne Marvel Studios første Oscar-nominering for bedste film), og de enorme summer, som man forventer, at Wakanda Forever kommer til at indtjene, ville vi blive meget overraskede, hvis der ikke før eller senere bliver lavet en Black Panther 3.

Det vides ikke, om Ryan Coogler, der var med til at skrive og instruerede begge Black Panther-filmene, og som er executive producerer på Ironhearts-serien, vender tilbage. Under et interview med Variety (Åbner i nyt vindue) bekræftede Marvel Studios præsident Kevin Feige, at han havde haft "samtaler" med Coogler om Black Panther 3, men at intet er sikkert endnu. I samme artikel nægtede Coogler at svar på, om han vender tilbage, og sagde, at han "ingen idé" havde om, hvad hans næste instruktørprojekt bliver. Vi håber dog, at Black Panther 3 kommer til at være med i planerne, når han har afsluttet sit arbejde på Creed III, Scenes for Mindre, Underrated og mere.

3. Hvem er Lake Bells karakter i Wakanda Forever?

Namor gør tilsyneladende en ende på Lake Bells mystiske MCU-karakter. (Image credit: Marvel Studios)

Hvad angår rollebesætningen af Black Panther 2-filmen, er et af de største mysterier, hvilken rolle Lake Bell (Spider-Man: Into the Spider-Verse, BoJack Horseman) spiller.

Desværre er Bells MCU-karakter stadig lidt af et mysterie. Allersidst i Wakanda Forever-filmen afsløres det kun, at hun spiller en videnskabskvinde ved navn Doctor Graham, så det er uklart, hvordan denne karakter passer ind i den bredere MCU, hvis den passer ind overhovedet.

Der gik rygter om, at Bell havde fået rollen som Lucia von Bardas. I tegneserierne overtager von Bardas posten som premierminister i Latveria efter den ikoniske superskurk Doktor Doom (Latverias leder og ærkefjenden til de fantastiske fire).

Hvis det er den rolle, som Bell spiller i MCU’en (Doktor Graham kunne være et alias), har von Bardas skiftet karakter, i stedet for at arbejde som en videnskabskvinde/lejesoldat, der forsøger at udplyndre Talokan for vibranium. Det skaber også en anden forbindelse mellem Doom og Wakanda: Favoritskurken og Namor (Black Panther 2’s primære skurk) er allerede forbundet i Marvels kildemateriale.

4. Dukker Namor op i MCU igen?

Kære Marvel, vi vil gerne se mere til Namor, tak. (Image credit: Marvel Studios)

Selvom det ikke er officielt, regner vi med, at få et Namor- eller Talokan-spinoffprojekt at se på et eller andet tidspunkt.

TechRadar har talt med Alex Livinalli og Mabel Cadena, som spiller Talokanil-karaktererne Attuma og Namora i filmen, og de fortalte os, at de ikke har hørt noget om en mulig Namor-film eller -serie (Åbner i nyt vindue). Men baseret på Black Panther 2, og det faktum at Marvel-fans er vilde med denne mesoamerikansk-inspirerede, havboende race i MCU, virker det nærmest uundgåeligt, at vi ikke får dem at se igen.

Selv hvis Namor ikke får sit helt eget projekt, er der et hav af måder, Talokan kan indarbejdes i MCU. Talokanil kan bl.a. spille en mindre rolle i Black Panther 3, eller de kunne være en antagonistisk kraft i en anden Wakanda Forever-spinoff. I betragtning af Namors tegneseries forbindelse til Doom, kunne han endda komme med i Marvels nye Fantastic Four-projekt. Han er trods alt MCU's første officielle mutant, så hvorfor ikke introducere ham for andre af hans slags i Deadpool 3 eller en MCU X-Men-film, hvis sådan en nogensinde kommer på banen. Kort og godt: Vi meget have mere af Tenoch Huerta i rollen som Namor, tak.

5. Er der flere nationer med vibranium i MCU?

Wakanda og Talokan er muligvis ikke de eneste nationer med vibranium i MCU. (Image credit: Marvel Studios)

Da Namor lærer Shuri om Talokans oprindelse, finder vi ud af at undervandsriget har enorme depoter af vibranium. Som Shuri senere hævder, betyder det, at der muligvis er en anden meteorit fyldt med vibranium, som styrtede ned i Latinamerika udover den, der ankom til Wakanda. Stoffet berigede plantelivet og de omkringliggende klipper med ekstraordinære kræfter, som bl.a. resulterede i dannelsen af den hjerteformede urt, som gjorde begge nationer så magtfulde.

Det giver mulighed for at introducere flere vibraniumrige steder og vibraniumlignende metaller i MCU.

I Marvel-tegneserier har Anti-Metal (der også kaldes Antarctic Vibranium) evnen til at gøre nærliggende metaller flydende, hvilket gør det til et potentielt magtfuldt redskab, hvis det lander i de forkerte hænder. Dette stof findes i en antarktisk region kendt som Savage Lands, som hørte lidt om i en multiversal montage i Doctor Strange 2 (Åbner i nyt vindue).

Afslører Ironhearts-serien mon andre kilder til vibranium? (Image credit: Marvel Studios)

Der findes andre vibraniumlignende metaller i Marvels kildemateriale. Reverbium er en kunstig variant, som blev skabt efter, at det meste af verdens vibranium blev inaktivt. Kunne det tænkes, at en anden verdensmagt som fx USA måske finder på at udvikle det i MCU for at få deres eget vibraniumlignende stof?

Måske har Contessa Valentina Allegra de Fontaine en finger med i spillet? Hun kom trods alt til Everett Ross og fortalte, at hun drømte om, at USA finder sit eget vibraniumlignende metal. Hvis hun på en eller anden måde får noget at gøre med fremstillingen af Reverbium i MCU, ville vi blive meget overraskede, hvis ikke det bliver brugt til våben og rustninger i Thunderbolts-filmen, hvor Valentina optræder næste gang.

I tegneserierne opdagede Dora Milaje et stof kaldet Living Vibranium, som udspringer fra Vibranium, og det giver anledning til vores næste spørgsmål på listen:

6. Hvem er Midnight Angels? Og får de deres eget spinoffprojekt?

Giv Okoye sin helt egen spinoff-serie, tak. (Image credit: Marvel Studios)

I tegneserierne er Midnight Angels en underafdeling af Dora Milaje. Sidstnævnte er livvagter for Wakandas kongelige familie, og Midnight Angels er et team bestående af hærens bedste krigere, som udfører hemmelige missioner for den afrikanske nation.

Ligesom Ironheart og Namor er Midnight Angels i undertal i Wakanda Forever. Lige nu er de kun to: Okoye og Aneka. De kunne dog sagtens være hovedpersonerne i fx en Midnight Angels-serie fra Disney Plus. Under alle omstændigheder ville det være ret passende, hvis det var dem, der opdagede Living Vibranium i MCU.

Marvel har endnu ikke bekræftet en Midnight Angels-produktion, men vi har hørt, at Coogler arbejder på et andet Wakanda-spinoffprojekt. Nogle MCU-fans mener, at det muligvis er et Midnight Angels-projekt, og det ville da ikke være så tosset. Danai Gurira, der spiller Okoye, fortjener i hvert fald sit eget MCU-projekt, og Michaela Coels Aneka blev ikke udnyttet godt nok i Black Panther 2. Det ville være sjovt og spændende at se disse to karakterer sammen i lidt større omfang.

Midnight Angels har i øvrigt også mødt Doctor Doom i Marvels kildemateriale, hvor Midnight Angels forfølger Doctor Doom, da han stjæler al Wakandas vibranium. Og med det i tankerne...

7. Hvilke Marvel Phase 5 og 6-projekter kan Wakanda Forever lægge op til?

Lægger Black Panther 2 op til begivenheder i Captain America 4? (Image credit: Marvel/Disney)

Vi har allerede været lidt inde på, at Black Panther 2 er startpunktet for Ironheart-serien, men det lægger også op til et Midnight Angels-projekt, MCU's første Fantastic Four-film og en mulig Namor-produktion. Den kan også hænge sammen med Thunderbolts-filmen, da Valentina er med i begge film, og vi ville blive meget overraskede, hvis Black Panther (hvem end det er) ikke er en del af Avengers 5 og 6.

Hvad med Captain America: New World Order? Captain Americas fjerde solofilm kan muligvis være forbundet med Black Panther 2, især hvis Valentina i al hemmelighed er en del af rollebesætningen, og hvis hendes drøm om, at USA får sin egen vibraniumlignende ressource er forbundet med hvad "New World Order"-navnet betyder.

Captain America 4 kommer i biografen to måneder før Thunderbolts, så Marvel kunne i princippet forbinde alle tre film med Valentina som bindeleddet. Sam Wilsons Captain America har også allerede et samarbejde med Wakanda (hans dragt er delvist lavet af vibranium) så Black Panther 2 er muligvis forbundet med begge projekter.

Secret Invasion burde have en sammenhæng med Wakanda Forever. (Image credit: Marvel Studios)

Udover Ironheart-serien forventer vi ikke, at Black Panther 2 får nogen betydning for Marvels andre serier – bortset fra Secret Invasio (Åbner i nyt vindue)n. Everett Ross er med i Nick Fury-serien, som er Marvels første crossoverserie, og baseret på slutningen af Wakanda Forever er de muligvis forbundet.

Hvad nu hvis… Shuri dræber Namor og forårsager en krig mellem Wakanda og Talokan i sæson 2? Alternativt kunne Namor dræbe Shuri og erobre verden over havets overflade, hvilket han planlagde at gøre i Black Panther 2, selvom det nok er lidt mere usandsynligt, når man ser på produktionsdatoerne. Andre kommende MCU-serier, inklusive sæson 2 af Loki (Åbner i nyt vindue), burde ikke blive påvirket af Wakanda Forever.

Hvis du vil læse mere om Marvel, kan du tjekke vores guide til, hvordan du ser Marvel-filmene i den rigtige rækkefølge (Åbner i nyt vindue). Du kan også læse mere om de bedste Disney Plus-serier (Åbner i nyt vindue), som også byder på et par MCU-serier. Sidst men ikke mindst kan du se vores artikel om Marvel Phase 5, hvis du vil vide hvilke MCU-film og tv-serier der kommer i 2023 (Åbner i nyt vindue).

Black Panther: Wakanda Forever kan ses i biograferne nu.