Secret Invasion på Disney+: Alt, hvad vi ved indtil videre

Secret Invasion er sat til at blive endnu et vigtigt tandhjul i Marvel Cinematic Universe-maskinen.

Den kommende superhelte-serie er baseret på Brian Michael Bendis og Steve McNivens tegneserieserie fra 2008, og den kan ende med at blive én af fem MCU-serier på Disney+ i 2022. Den har en tilknytning til Captain Marvel – Marvel-filmen fra 2019 – og andre MCU-film, en fantastisk rolleliste og potentialet til at vende MCU-universet på hovedet. Serien bliver helt sikkert endnu et hit, når den endelig får premiere.

Man hvad ved vi egentlig om Secret Invasion? Optagelserne er stadig i gang, så premieren kan gå hen og blive udskudt til 2023. Det er dog ikke noget Marvel Studios har bekræftet endnu, så håber stadig på, at den lander i 2022.

Det er dog ikke det eneste vi ved om Secret Invasion. Nedenfor kan du finde endnu flere nyheder og rygter om Marvel Phase 4-projektet bl.a. kan du se de medvirkende, potentielle plots, relationen til tidligere og fremtidige MCU-produktioner og mere. Potentielle spoilere for Secret Invasions-serien forude. Vi vil også komme ind på aspekter af tegneserierne og andre MCU-film og -serier, så der kan også komme mulige spoilere for dem.

Secret Invasion - Premiere

Secret Invasion premieredato: Hvad vi ved?

Maria Hill er klar til action i Spider-Man: Far From Home.

Der er ikke nogen officiel premieredato på Secret Invasion i øjeblikket. Da serien først blev annonceret, forventede man, at den ville udkomme engang i 2022. Det antydede Marvel Studios' japanske hjemmeside endda (tak til The Cosmic Circus for oplysningerne), hvor Secret Invasion stod på listen over film og serier i 2022.

Siden The Cosmic Circus første gang nævnte dette, er Secret Invasion dog blevet fjernet fra den japanske hjemmesides 2022-liste. Det er uklart, om det så betyder, at serien ikke udkommer i år, eller om Marvel bare har valgt at give sig selv lidt spillerum med hensyn til premieredatoen.

Lige nu virker det sidste gæt mere sandsynligt. Produktionen på Secret Invasion startede i Storbritannien i september 2021, og der var adskillige opslag på sociale medier, der bekræftede, at optagelserne havde fundet sted i Leeds, London og Halifax. Yderligere optagelser forventes at blive filmet rund om Europa på et senere tidspunkt (ifølge The Hollywood Reporter).

Emilia Clarke outside of Piece Halls right now on set of SECRET INVASION.(via: @intelligencyco)

Det er muligt, at Secret Invasion kan nå den rygtede premiere i slutningen af 2022. Optagelserne har været i gang i 5 måneder, og på trods af den igangværende pandemi formoder vi, at der er kommet masser af optagelser i kassen. Ifølge Charles Murphy, som før har lækket information om Marvel-projekter, er optagelserne næsten færdige. Secret Invasion-stjernen Samuel L. Jackson har også afsløret via Instagram, at showets optagelsessted for nyligt flyttede til London, så det er muligt, at de er ved at være i mål med de overordnede optagelser.

A post shared by Samuel L Jackson (@samuelljackson) A photo posted by on

Secret Invasion har naturligvis en længere postproduktion i vente, når først optagelserne er færdige. Den proces kan tage måneder, forudsat at de ikke får brug for genindspilninger eller støder på andre problemer undervejs. Hvis det sker, skal vi nok ikke forvente at se Secret Invasion før i begyndelsen af 2023. Men vi vil blive glade, hvis det viser sig, at den forudsigelse var forkert.

Secret Invasion - Medvirkende

Secret Invasion medvirkende: Hvem spiller hvem?

Talos slukker tørsten i Captain Marvel fra 2019.

Rollelisten på Secret Invasion er fyldt med berømte navne på trods af, at den er en af de mindre produktioner, men indtil videre er det kun 3 af disse skuespilleres roller, som officielt er blevet bekræftet:

Samuel L. Jackson som Nick Fury

Ben Mendolsohn som Talos

Cobie Smulders som Maria Hill

Emilia Clarke - Rollen kendes ikke p.t.

Olivia Colman - Rollen kendes ikke p.t.

Kingsley Ben-Adir - Rollen kendes ikke p.t.

Killian Scott som - Rollen kendes ikke p.t.

Christopher McDonald - Rollen kendes ikke p.t.

Carmen Ejogo - Rollen kendes ikke p.t.

Irina Kara - Rollen kendes ikke p.t.

Jackson genoptager rollen som den tidligere SHIELD-leder Nick Fury, en karakter han har spillet Iron Man i 2008. Sidst, vi så ham, var i Spider-Man: Far From Home, hvor Fury tog en ferie ombord på et Skrull-rumskib. Det vides ikke, hvordan Secret Invasion kommer til at hænge sammen med Furys sidste optræden på skærmen, men vi ved, at han får et nyt look i serien. Som vi så i Marvels showreel under Disney+ Day tilbage i november 2021, har Fury fået et gråt skæg, og han har ikke længere klap for øjet:

Nick Fury holder øje med dig.

Fury får selskab af Talos, som vil blive spillet af Ben Mendolsohn og Maria Hill spillet af Cobie Smulder. Talos var også med i Far From Home, hvor han forklædte sig som Fury for at hjælpe Spider-Man med at stoppe Mysterio. Hill har i mellemtiden ikke været i et Marvel-projekt siden Avengers: Endgame. Altså, teknisk set har hun ikke. Smulders ”genoptog” godt nok rolle som den tidligere SHIELD-vicedirektør i Far From Home. Men ligesom Talos var forklædt som Fury, var det Talos’ kone Soren, der udgav sig for at være Maria Hill.

Rollerne for de resterende skuespillere er endnu ikke offentliggjorte, men der er masser af rygter om, hvilke roller de skal spille.

Emilia Clarke (Game of Thrones) kommer ifølge Charles Murphy til at spille en spion med superkræfter. Mange fans mener, at hun kommer til at spille rollen som Abigail Brand, der er leder of SWORD, en terrorbekæmpelsesorganisation, der i tegneserierne specifikt beskæftiger sig med udenjordiske trusler. Under et interview med Entertainment Weekly jokede Clarke med, at hun var "bange" for at afsløre noget om sin rolle og at: "De første mennesker, jeg talte med fra Marvel, var deres sikkerhedsteam, og jeg er overbevist om, at de har placeret en agent uden for mit hus. Der har holdt en bil parkeret ude på vejen i lang tid, og jeg er 100% overbevist om, at han er undercover."

Oscar-vinderen Olivia Colman (The Favourite, The Lost Daughter) skal ifølge Charles Murphy også spille en stor rolle med en Fury-agtig fremtoning. Det får fans til at gætte på, at Colman kommer til at spille Veranke, dronningen afSkrull-imperiet.

Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami) kommer ifølge Deadline til at spille seriens hovedskurk. Vi har ikke mere information om karakters identitet, men Ben-Adir kommer højst sandsynligt til at spille en Skrull, der har arbejdet sig op gennem imperiet og blevet en fremtrædende leder i hierarkiet. Ikke nok med det, men ifølge Twitter-fankontoen for Secret Invasion kommer han på et tidspunkt til at gå i clinch med Fury.

Kingslay Ben-Ad will go toe to toe with Sam Jackson. This is a major role on par with the two leads (Samuel L Jackson and Ben Mendelsohn).. He came up the ranks with SKRULL COMMANDING. pic.twitter.com/gDWlZxwDY0July 11, 2021 See more

Hvad angår andre medvirkende, skal Christopher McDonald (Hacks, Happy Gilmore) ifølge Secret Invasion News spille en nyhedsvært bedste Fox News-stil. Killian Scott (Ripper Street, Love/Hate) skal ifølge The Direct spille en Skrull ved navn Fiz, mens Carmen Ejogo (Fantastic Beasts, Your Honor) er blevet castet i en endnu ukendt rolle. Den russiske skuespiller Irina Kara (Psycho) er også blevet spottet på Secret Invasion-sættet (tak til Reddit for det tip), men igen er der ingen der ved, hvilken rolle hun har.

Én af de karakterer, der i hvert fald ikke kommer til at være med er Daisy Johnson/Quake, som blev spillet af Chloe Bennet i ABC's Agents of SHIELD-serien, der ikke har noget at gøre med MCU. Johnsons fremtrædende rolle i tegneserien Secret Invasion, har fået nogle fans til at spekulerede på, om Johnson-karakteren måske kommer med i MCU og at Bennet er med på rollelisten. Bennet har dog siden nægtet at hun er involveret i Secret Invasion i en Instagram-video (Tak til Daily Bennet Twitter-fankonto for den oplysning).

Secret Invasion - Plot

Skrulls er klar til afsløre, hvem de er.

Secret Invasion plot: hvad kommer historien til at handel om?

Her er et kort handlingsreferat taget fra showets indlæg på Disney Plus Originals-webstedet: "Secret Invasion er en ny kommende serie på Disney+. Serien er en crossover fra tegneserierne og handler om en gruppe formskiftende Skrulls, som har infiltreret Jorden i årevis."

Som du kan se, er der ikke meget at komme efter i den beskrivelse. Vi ved dog at invasionen i serien ikke bliver ligeså stor som i tegneserierne, der inspirerede den. Marvel Studios-præsident Kevin Feige afslørede under et interview med ComicBook.com i januar 2021, at Secret Invasion bliver mindre i omfang end den er i tegneserierne. Han tilføjede: "Der var flere karakterer i tegneserien, end der var i Endgame, så nej [den bliver ikke større i omfang]."

Baseret på seriens største spillere forventer vi, at Secret Invasion er en fortsættelse af historien fra Captain Marvel, som udkom i marts 2019, og Spider-Man: Far From Home, den sidste Marvel Phase 3-film, der udkom i juli 2019. Skrulls figurerede i begge film, så det vil ikke være overraskende, hvis disse to film fungerer som udgangspunktet for Secret Invasion.

Det interessante er at der gik rygter om at Secret Invasion oprindeligt var under udvikling som en film, før den blev lavet til en Disney Plus-serie. Da Feige talte med Collider i januar 2021, sagde han, at den "politiske paranoia" af Secret Invasion var noget, som Marvel gerne har ville udforske i lang tid. Vi ville lave en serie, fordi det kunne give os mulighed for at gøre noget andet, end det vi har set før."

Så det lyder til, at Secret Invasion bliver en spionagethriller-serie i stil med Captain America: The Winter Soldier-filmen. Det siger lidt sig selv, da der går rygter om at nogle af de medvirkende skal spille spioner. Vi forventer masser af action og eksplosioner og baseret på uofficielle billeder og videoer, der er blevet uploadede formoder vi, at det er de fjendtlige Skrulls der kommer til at stå bag hele balladen.

Footage of the Explosion at the National Unity Day scene being shot that shows the aftermath hurting and endangering civilians. (via: @bishopluvbot) pic.twitter.com/qBtY1nGGTuJanuary 27, 2022 See more

Nogle af scenerne, som er blevet filmet i Storbritannien, fungerer muligvis også som stand-ins for fiktive russiske lokationer. Lækkede billeder lader til at vise Leeds' Piece Hall som baggrund for National Unity Day, en årlig russisk helligdag. Secret Invasion kunne altså vise sig at være et verdensomspændende eventyr (såvel som et udenjordisk) for Fury, Talos og co.

Piece Hall is Russia! pic.twitter.com/5DxgN5NKIWJanuary 25, 2022 See more

Da Skrulls kan ændre form, kan det være at der dukker andre MCU-karakterer op i Secret Invasion. Tegneserien afslørede, at nogle af verdens største helte i virkeligheden var Skrulls, der havde udgivet sig for at være superhelte i årevis.

Det lyder til, at denne tråd muligvis kan føres over i serien. Ifølge MyTimeToShineHello dukker der "some superheroes” op i serien. Så kan du jo så selv give dine gæt på, hvem de kan være. Sidst men ikke mindst ved vi, at Secret Invasion består af 6 episoder. Det samme har vi set med andre MCU-serier på Disney+ som bl.a. Loki og Moon Knight.

Secret Invasion - Trailer

Secret Invasion trailer: Findes der en?

Nick Fury er ikke tilfreds med det, han ser.

Nej, og der kommer til at gå noget tid, før der kommer en, men vi opdaterer denne sektion så snart vi har nyt.

Secret Invasion: Fremtiden for MCU

Secret Invasion: Hvordan kommer det til at påvirke MCU?

Monica Rambeau ser bekymret ud i sæsonfinalen af WandaVision

Som vi nævnte tidligere kommer Secret Invasion til fortsætte handlingsforløbene fra Captain Marvel og Far From Home. Den vil også indeholder begivenheder fra WandaVision, hvor Monica Rambeau/Photon (Teyonah Parris) blev kontaktet af en Skrull i det sidste afsnit af Disney Plus-serien. Den unavngivne Skrull fortalte Rambeau, at en ven af Monicas mor gerne ville møde hende, og mange fans gætter på, at denne "ven" er Nick Fury.

Det blev ikke afsløret i slutningen af serien, så det er muligt, at Rambeau kommer til at spille en rolle i Secret Invasion. Vi ved allerede, at Rambeau kommer til at spille en stor rolle i The Marvels sammen med Captain Marvel og Ms. Marvel, men det kunne også være lidt sjovt hvis hun også dukker op i Secret Invasion.

Secret Invasion kommer højst sandsynligt også til at påvirke andre fremtidige MCU-projekter. Under Marvels præsentation på Disneys 2020 Investor Day afslørede Feige ifølge Mashable, at Secret Invasion har direkte tilknytning til kommende MCU-film. Som vi nævnte tidligere, kan The Marvels være én af dem, men andre som bl.a. Ant-Man 3 og Fantastic Four kan også blive påvirket. Uanset hvad, er vi nødt til at vente for at se, hvor stor en indflydelse Secret Invasion har på MCU.