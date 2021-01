WandaVision: Alt, du skal vide om premieredato, skuespillere, trailers og handling

I denne uge får WandaVision omsider premiere - og på forhånd er det blevet lovet, at Marvel-spinoff serien er sprængfyldt med overraskelser. I serien følger vi Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elisabeth Olsen) og Vision (Paul Bettany). Det bemærkelsesværdige er, at Vision døde i Avengers: Infinity War, men på mystisk vis er han kommet til live igen, hvor han nu lever et idyllisk forstadsliv med Wanda. Vision og Wanda er ikke de eneste karakterer, der vender tilbage fra Marvels filmunivers. I denne unikke blanding af den amerikanske sitcom-genre og klassisk, høj-oktan Marvel-action, er intet, hvad det synes at være. Nedenfor har vi samlet alle de oplysninger, vi har om WandaVision.

WandaVision premieredato: 15. januar

Disney har bekræftet, at WandaVision bliver den første MCU tv-serie, der frigives på deres streamingplatform, Disney+. Premieredatoen er 15. januar 2021 - hvilket Disney har meddelt på Twitter.

A new era arrives. Marvel Studios’ @WandaVision, an Original Series, is streaming January 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/jx8cnmdZDTNovember 12, 2020

WandaVision trailers: Se dem her

En ny trailer til WandaVision blev præsenteret forud for Disney Investor Day 2020. I traileren ses den idylliske forstad, hvor superhelt-duoen bor.

Den første trailer til WandaVision ser fantastisk ud. Kontrasten mellem den traditionelle sitcom-stil og den eksistentielle rædsel, Vision og Wanda oplever, betyder, at WandaVision er meget anderledes sammenlignet med de fleste andre

Marvel-film. Stilen og højdepunkterne fra traileren forventer vi meget af i selve serien. Den første trailer af WandaVision blev vist under Superbowl 2020.

Hvad handler WandaVision om?

Det store spørgsmål, som mange stiller sig selv, er: Hvad handler WandaVision egentlig om? Det, vi ved med sikkerhed er, at serien vil fokusere på Wanda Maximoff og Vision, som genforenes efter det, der fandt sted i Avangers: Endgame. Præcis hvordan genforeningen vil finde sted, står imidlertid ikke klart. Sidste gang vi så Vision, rev Thanos sin Mind Stone ud af hans hoved, hvilket forårsagede superheltens død. Marvel har afsløret, at WandaVision vil være relateret til den kommende spillefilm "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", som muligvis giver en fornemmelse af, hvordan handlingen vil udfolde sig. Marvels leg med ideen om alternative universer kan betyde, at der mindst er én, hvori Vision stadig lever. Betyder dette, at WandaVision eksisterer i et helt andet univers? Det er muligt, men Wanda har altid haft virkelighedskrævende superkræfter, hvilket måske betyder, at hun er den, der skabte virkeligheden i denne sitcom.

First pics of Teyonah Parris (aka Adult Monica Rambeau!) on the ser if WandaVision! (Via @JustJared) pic.twitter.com/M8K1qap67lDecember 17, 2019

Handlingen i den kommende serie er stadig lidt af et andet mysterium - udover at der vil være tale om en sitcom. En interessant detalje er, at hovedpersonen Elizabeth Olsen har afsløret, at serien vil afsløre, hvorfor Wanda bliver kendt som Scarlet Witch. Vi ved, at en del af handlingen i tv-serien vil fokusere på Wandas relativt uopdagede superkræfter. Marvel-chef Kevin Finge fortalte Empire, at "ingen karakter ser ud til at have så store superkræfter som Wanda Maximoff. Ingen karakter har superkræfter, der er så udefinerede og uudforskede som Wanda Maximoffs."

“We have him in the suburbs. You may meet Sparky the dog in the series. It’s only just inspired by that series, but goes on a different direction, based on where we are after Endgame with the MCU.”Kevin Feige on Tom King’s Vision run being adapted in WandaVision. pic.twitter.com/JR9FXenhhBDecember 7, 2019

WandaVision byder på flere helte fra MCU

Som vi tidligere har nævnt, vil vi i WandaVision se en tilbagevenden af

Elisabeth Olsen som Scarlet Witch og Paul Bettany som Vision, men de vil få følgeskab af nogle andre kendte ansigter fra Marvel's Univers. Kat Dennings vil dukke op i rollen som den humoristiske politiske studerende, Darcy Lewis fra Thor-filmene. Randall Park vender også tilbage i rollen som FBI-agent, Jimmy Woo fra Ant-man and the Wasp. De to skuespillere har baggrund i sitcom-serier, hvilket lover godt, fordi de dermed passer godt ind i serien. Også en anden velkendt karakter vil vende tilbage i serien, selvom karakteren er blevet ældre siden vi sidst så den. Teyonah Parris er således castet som Monica Rambeau, datter af Carol Danvers bedste ven Maria Rambeau i Captain Marvel-filmen. Når vi ser hende nu, er hun voksen og arbejder for den del af myndighederne, der kaldes SWORD. Matt Shakman (It's Always Sunny in Philadelphia & Fargo) kaster komisk glans over serien som instruktør, og får følgeskab af Jag Shaeffer fra Black Widow, der er manuskriptforfatter til serien.