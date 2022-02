Loki sæson 2: Alt, hvad vi ved indtil videre

(Foto: Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

NØGLEINFO - Rygter om startdatoen for optagelserne af Loki sæson 2 - Den første tv-serie fra MCU, der har fået en sæson 2 - Tom Hiddleston genoptager rollen som Loki - Guga Mbatha-Raw er også tilbage i rollen som Ravonna Renslayer - Hovedforfatteren Michael Waldron vender muligvis tilbage

Det ser ud til, at produktionen på Loki sæson 2 så småt er begyndt at komme i omdrejninger. Marvel Studios-projektet, som er den første MCU Tv-serie, der bliver fornyet med en anden sæson, har efter sigende fået en startdato for optagelserne - og hvis vi skal tro på det, der er blevet rapporteret, er det faktisk lige om hjørnet.

Ifølge flere kilder begynder optagelserne på sæson 2 af Loki senere i år. Der er allerede blevet lavet en masse forarbejde, så det ville ikke være overraskende, hvis optagelserne snart skydes i gang. Du bliver dog nødt til at læse lidt videre for at lære mere om den potentielle startdato.

Men det er ikke det eneste, vi ved om Loki sæson 2. Nedenfor kan du lære meget mere om Disney Plus-seriens tilbagevenden. Du kan bl.a. se hvilke skuespillere der officielt er blevet bekræftet, hvordan serien hænger sammen med andre Marvel Phase 4-projekter og plot-tråde, der skal udredes. Baseret på afslutningen af den første sæson, er der også masser af spørgsmål, vi skal have svar på.

Spoilere forude for Loki sæson 1 og andre MCU-produktioner som bl.a. WandaVision og kommende projekter som Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Loki sæson 2 - Premiere

Loki sæson 2 premiere: Hvad ved vi indtil videre?

Der er i øjeblikket ikke nogen bekræftet premieredato for Loki sæson 2. Men baseret på nye oplysninger, der er kommet frem, er det muligt, at serien vende tilbage en gang i 2023.

Ifølge en Production Weekly-oversigt tilbage i november 2020 var optagelserne tilsyneladende planlagt til at starte i januar 2022 under produktionstitlen ”Architect”. Forproduktionsarbejdet blev dog først afsluttet i februar, så den dato holdt tydeligvis ikke.

Efter denne information blev lækket, udtalte præsidenten for Marvel Studios Kevin Feige endda (ifølge Collider), at optagelserne på sæson 2 muligvis først starter i 2023.

Nye oplysninger fra Backstage Magazine har dog tilsyneladende bekræftet, at produktionen på Loki sæson 2 starter i sommeren 2022. Disse oplysninger er kommet frem efter lignende lækkede oplysninger i The Cosmic Circus. Backstage hævder, at de indledende optagelser vil finde sted i Pinewood Studios i London, og det understøtter påstandene fra The Ronin.

Normalt anbefaler vi, at man tager den slags oplysninger med et stort gran salt, men da der tale om flere kilder, som før har vist sig at være temmelig pålidelige, må der være noget om det. Hvis optagelserne på 2. sæson af Loki starter til sommer, får den muligvis premiere på Disney + i begyndelsen af 2023.

En ting ved vi dog med sikkerhed: Den tidligere Loki-showrunner Kate Herron vender ikke tilbage på sæson 2 (ifølge Deadline). Ifølge rygter vil hovedforfatteren på Loki-serien Michael Waldron dog være tilbage som manuskriptforfatter, så der burde være en vis form for kontinuitet i seriens næste sæson.

Loki sæson 2 - Medvirkende

Loki sæson 2 medvirkende: Hvem vender tilbage?

Resten af artiklen indeholder spoilere for Loki sæson 1.

Der er ikke mange af de medvirkende, som er blevet bekræftet endnu, så vi kan kun gætte på, hvem der vender tilbage baseret på afslutningen af 1. sæson:

Tom Hiddleston som Loki

Owen Wilson som Agent Mobius

Gugu Mbatha-Raw som Ravonna Renslayer

Wunmi Mosaku som Hunter B-15

Eugene Cordero som Casey

Tara Strong som Miss Minutes

Hiddleston, Wilson og Mosaku skulle alle vende tilbage som henholdsvis Loki, Mobius og Hunter B-15. Den forudsigelse er baseret på, hvordan sæson 1 sluttede, hvor Loki stødte på alternative versioner af Mobius og Hunter B-15 i en anden Time Variance Authority (TVA). Det er det mest logiske gæt baseret på, at duoen ikke genkender Loki.

Det er også sandsynligt, at Loki sæson 2 byder på en omvendt rollefordeling mellem Loki og de to andre. I slutningen af afsnit 6 ved Loke mere om He Who Remains (Jonathan Majors) og hans alternative versioner som bl.a. Kang the Conqueror, end Mobius og Hunter B-15 gør. Så han ser ud til at være bedre rustet til at påtage sig rollen som ”lærer” i sæson 2 og opdatere Mobius og Hunter B-15 om denne superskurk.

Mbatha-Raws Renslayer er dog klar til at vende tilbage. I et interview med Good Morning America den 2. februar afslørede skuespilleren, at hun vil være med i sæson 2, når den vender tilbage.

I slutningen af sæson 1 så vi Mobius' tidligere allierede forlade TVA for at lede efter den, der er ansvarlig for de løgne, hun er blevet fodret med. Vi ved, at det er He Who Remains, men det gør Renslayer ikke. Så hun bliver muligvis overrasket over at finde ud af, at He Who Remains allerede er død.

En anden version af Renslayer kunne også være lederen af den alternative TVA, ligesom hun er i 1. sæsons TVA. Det ville være den nemmeste måde for karakteren Mbatha-Raw at vende tilbage på, men hvis det ikke lige er det, Marvel beslutter sig for at gøre, kommer Loki og kompagni måske til at møde hende igen et andet sted i multiverset.

Corderos karakter Casey kan muligvis også optræde i serien på den ene eller anden måde. Casey havde en mindre birolle i sæson 1 men var ikke desto mindre en fanfavorit. Herron har udtalt, at Casey-karakteren har det fint efter afslutningen af sæson 1, og at hun håber, "der kommer til at være mere Casey at nyde" i sæson 2 (ifølge THR).

I et interview med Variety udtalte Herron også, at Casey kommer til at få en anden rolle i denne alternative version af TVA, og skarpe fans har muligvis allerede regnet ud, hvilken rolle han sandsynligvis kommer til at få efter sidste afsnit af sæson 1.

En af de karakter, hvis fremtid har hængt lidt i luften, er Sophia Di Martinos Sylvie. Men nu ved vi, at Di Martino sandsynligvis vender tilbage. Di Martino har besvaret spørgsmål om sin tilbagevenden i masser af interviews bl.a. i en spørgerunde i Elle magazine tilbage i november 2021 , som antyder, at hun vil være med i næste sæson.

Men hvad kan det mon så betyde? Waldron har tidligere fortalt Polygon, at der ikke var tid nok i sæson 1 til at gå mere i detaljer med Sylvies baggrundshistorie. Seriens hovedforfatter har ikke udelukket, at vi muligvis kommer til at lære mere i sæson 2 ("vi må vente at se"), ligesom han antydede, at vi måske endda kommer til at møde en anden MCU-version af Thor.

Sidst men ikke mindst forventer vi, at Tara Strong kommer til at lægge stemme til AI-programmet Miss Minutes i sæson 2. Det er ikke blevet bekræftet endnu, men hvis TVA har en fremtrædende betydning i Lokis 2. sæson, burde Miss Minutes være en del af det.

Loki season 2 - Historien

Loki season 2 historien: Hvad kommer historien til at handle om?

Det er nok ikke overraskende, at det er sparsomt med plotdetaljer. Hiddleston fortalte dog til Marvel.com, at der har været "meget dybe diskussioner" om, hvad Loki sæson 2 kommer til at byde på, og at han håber, at den vil være "fuld af endnu flere" overraskelser. På MCM London Comic-Con sagde Hiddleston: (ifølge RadioTimes.com) "Vi kan desværre ikke sige noget [om sæson 2] - vi ville ønske vi kunne give jer noget [men vi kan ikke]."

Uanset hvad, virker Hiddleston ivrig efter at fortsætte med at udforske Lokis rejse og fortalte Variety: "Jeg forstår godt, at publikum ser det gode i Loke - de vil at han skal overvinde sine indre og ydre forhindringer. De vil at han reparerer forholdet til sin bror og bliver den helt, som de ved, han kunne være.”

Hiddleston fortsatte: "Han indser, at han faktisk kan vælge sin vej og vælge at gøre det rigtige. Eller i det mindste vælge ikke at gentage det samme gamle mønster igen og igen i en evig cyklus af tillid og svigt. Det er spændende at bevare alle de egenskaber, der gør Loke til den, han er, og samtidig kaste lys over andre sider af ham."

Sæson 2 burde handle om Loki og den alternative TVA. Waldron fortalte Marvel.com, at der var "forskellige versioner" af, hvordan sæson 1 skulle slutte, men at den, de endte med at vælge, passede bedst til serien.

Så Loke dukker op i en TVA, som han genkender, sammen med folk, han kender, men ingen af dem ved, hvem han er.

Det første afsnit af sæson 2 kunne efter vores mening gå i 2 forskellige retninger. Den første mulighed er, at vi kommer til at se Mobius udspørge Loke om, hvem han er, at Loki vil afsløre alt om Kangs (Jonathan Majors) rigtige identitet, og at de så går sammen om at stoppe ham. Det ville gøre det muligt for Mobius og Loki at gentage deres partnerskab fra begyndelsen af sæson 1. Det er i hvert fald noget, som fans gerne ville have set mere af, før showet gik i en anden retning med introduktionen af Sylvies.

En anden mulighed kunne være, at Loke beslutter sig for at følge i Sylvies fodspor. Da han ved, at He Who Remains' forskellige variationer (som bl.a. Kang) er en fare for MCU'en, kunne det være, at han beslutter sig for at ødelægge TVA'et for at få Kangs opmærksomhed. Måske vil han endda forsøge at bekæmpe Kang selv og blive en vaskeægte helt.

Idéen om en ”helt” virker mere sandsynlig, når vi tænker på de kommentarer, som Waldron er kommet med. I den samme Polygon-artikel, som linkede til tidligere, sagde Waldron: "Jeg tror, at vi kommer til at se en Loke, der har et helt andet syn på sig selv, end han havde i 1. sæson, hvilket kan indikere, at tricksterguden fortsætter på sin heroiske vej.”

Måske kommer vi til at lære mere om, hvordan TVA rent faktisk fungerer. Hiddleston fortalte Marvel.com, at TVA's "moralske kompleksitet" er et fascinerende emne. Det blev kun berørt overfladisk i sæson 1, så måske får vi et bedre indblik i, hvordan det fungerer, hvilke værdier det bygger på og arbejdsstyrkens moralske kompas.

Hvad så med He Who Remainss? Vender han mon tilbage? Nej, det er ikke sandsynligt, eftersom han blev slået ihjel af Sylvie i det sidste afsnit af sæson 1. Men måske møder vi nogle af karakterens varianter, og så må tiden jo vise om en variant bliver Kang eller ej. Sæson 1 sluttede med, at Loki så en statue i TVA, som så ud til at repræsentere, så det er muligt, at Majors på en eller anden måde dukker op.

Hvis han gør det, og hvis Loki sæson 2 udkommer i begyndelsen af 2023 vil det gå forud for Kangs næste optræden i Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Vi kommer til at gå lidt mere i dybden med, hvad afslutningen på Loki sæson 1 har af betydning for andre Marvel-projekter nedenfor. Majors nægtede dog at afsløre mere, da han i et interview med Entertainment Weekly blev spurgt, hvornår hans karakter ville dukke op igen.

Og nu hvor vi er ved Kang, så har Renslayer et tæt forhold til det tidsrejsende onde geni i Marvels tegneserier, så vi er sikre på at vi kommer til at se mere til Mbatha-Raw i sæson 2. Hvis hun dukker op, har Mbatha-Raw antydet, hvor Renslayers hoved er.

"Vi dyppede kun lige tåen i [dette] i slutningen af serien, men vi indser, hvor storslået Multiverse er," sagde hun til Marvel.com. "Mulighederne er uendelige. Der er så meget potentiale for det, der befinder sig på den anden side af tidsdøren. Og hun vil hævne sig på den, der har skabt hele denne facade."

I et interview med Digital Spy tilføjede Mbatha-Raw, at hun ikke var sikker på, hvilken retningen Renslayers karakter vil gå. Hun sagde: "Ærligt talt, jeg ved virkelig ikke, hvor det er på vej hen. Jeg føler, at der er så meget potentiale, især når vi beskæftiger os med tid, som Renslayer gør, ved du, hvad jeg mener? Så ja, jeg ved det ikke... Jeg er åben for næste kapitel. Vi får se. Jeg ville selvfølgelig være åben for en film. Jeg ved ikke, hvor det hele er på vej hen på nuværende tidspunkt, men vi får se."

Herron har også fortalt, at hun er meget interesseret i at seriens biroller som bl.a. Hunter B-15 også får deres baggrundshistorier uddybet.

I det samme Variety-interview om Caseys nye TVA-rolle sagde Herron: "Jeg troede ikke, at vi skulle få hendes minder at se [som en del af afsnit 4]. Det er en karakter, som vi troede havde kontrol, men som så indser, at det havde hun ikke. Det føltes rigtigt at give hende lidt kontrol i det scenarie. Minderne er private. De er hendes. Og som en fan er jeg også sådan lidt: ’oh my god, hvem er hun?!'"

Di Martino er også usikker på, hvad der er i vente for Sylvie, og fortalte til Elle: "Jeg ved ikke noget om sæson 2. Jeg ved ikke, hvor langt det rykker sig fra det, der skete i slutningen af sæson 1. Jeg ved ikke, om hun har forandret sig igen, når vi ser hende igen. Jeg ved ikke, hvor hun vil være, hvilket headspace hun befinder sig i. Jeg går ud fra, at hun grundlæggende stadig vil være den samme karakter, men selve multiverset gør det hele en lille smule kompliceret."

Da Polygon spurgte Waldron, om vi får flere sæsoner af Loki, var hans mund lukket med syv segl.

"Det må tiden vise, men jeg håber, at sæson 1 kan stå på egne ben," sagde han. "Vi har altid gerne ville fortælle en fuldendt historie der, og uanset hvad det næste kapitel måtte være, vil det også fortælle sin egen uafhængige historie."

Loki season 2 - Trailer

Loki season 2 trailer: Findes der en?

Nej, desværre. Vi opdaterer denne sektion, når der kommer en.

Loki season 2: Betydning for MCU

Loki sæson 2: Hvilken betydning har det for fremtidige Marvel-film og -tv-serier?

På nuværende tidspunkt er Marvel-fans allerede klar over, hvor vigtig 1. sæson af Loki er for MCU's fremtid. Spider-Man: No Way Home blev påvirket af begivenheder i multiverset, mens Doctor Strange undersøger det nærmere i Multiverse of Madness. Der florerer endda rygter om, at Loki optræder i Doctor Strange 2 (ifølge THR), selvom det endnu ikke er blevet bekræftet af Marvel.

Den første sæson af What If...?, Marvels animerede antologiserie, var også løst forbundet med Loki sæson 1. Den udforsker alternative versioner af MCU-karakterer og de dimensioner, de befinder sig i. Så måske kommer vi til at se mere af det i Loki sæson 2.

Majors vil i mellemtiden medvirke i mindst én anden Marvel-produktion. Kang the Conqueror er en af varianterne til He Who Remains, og han kommer til at være en af skurkene i Ant-Man and the Wasp: Quantumania, som har premiere i juli 2023.

Under en snak med Variety afslørede Herron, at Majors' casting blev lavet i samarbejde med Peyton Reed, som instruerede de to første Ant-Man-film, og som kommer til at stå i spidsen for den tredje. Det er dog stadig uvist, om Majors kommer til at spille rollen som Kang (eller en anden variant) i andre Marvel-film eller -tv-shows.

Loki sæson 2 kan også være forbundet med Marvels Fantastic Four MCU-film.

Tegneseriefans ved, at Kang er knyttet til Doctor Doom, De Fantastiske Fires mest berømte skurk, så det er meget sandsynligt, at denne gruppe af superhelte ender med at kæmpe mod Doctor Doom og en Kang-variant i deres første helt eget MCU-eventyr. Der er stadig ikke nogen officiel udgivelsesdato for Fantastic Four, så der kommer til at gå lidt tid, før vi kan se, om vi har gættet rigtigt eller ej.

Når det gælder andre Marvel-serier (uden for What If...?), er det sværere at forudsige.

Vi har spekuleret på, om skurken Titania i She-Hulk er fra et andet univers, så dette kunne være et multivers-link til udfaldet af Loki sæson 1. Secret Invasion kan også have multiversale elementer, hvis Samuel L. Jacksons Nick Fury skal håndtere en hemmelig tilstrømning af MCU-karakterer i forskellige tidsvarianter. Sidst men ikke mindst kan Armor Wars med Don Cheadle i rollen som War Machine/James Rhodes muligvis linke til Kang, hvis Marvel beslutter sig for at bringe Iron Lad (en anden Kang-variant) på banen.

Vi håber selvfølgelig, at vi rammer plet med nogle af vores gæt, men uanset hvad er vi bare glade for, at Loki sæson 2 er på vej. Vi venter spændt på flere Loki-centrerede eventyr, og vi er sikre på, at de vil være hele ventetiden værd.