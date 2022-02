Thor: Love and Thunder: Forventet premieredato, medvirkende og alt, hvad vi ved indtil nu

I Thor: Love and Thunder kommer vi til at se en meget anderledes tordengud end ham, vi så første gang i Kenneth Branaghs originale film for mere end et årti siden.

Siden han blev et af de stiftende medlemmer af Avengers og kæmpede mod de Dark Elves i den lidt skuffende efterfølger The Dark World, har Thor været igennem noget af en transformation. Instruktør Taika Waititi brugte det geniale sci-fi-action-eventyr Thor: Ragnarok til at give Tordenguden fra Asgård et humoristisk makeover. Og selv om Avengers: Infinity og Endgame satte ham (og alle andre) på en hård prøve, ser det ud til, at vi får mere humor i Thor: Love and Thunder.

Spoiler Alert: Vi skriver her alt - ja, ALT - hvad vi indtil videre ved om Thor: Love and Thunder. Det kan rumme spoilers - Så er du advaret.

Den mest spændende nyhed om denne fjerde film i serien er, at Natalie Portman vender tilbage til franchisen som Dr. Jane Foster, astrofysikeren, der slog sig sammen med Thor i de to første film. Der er dog et twist - denne gang får Foster mulighed for selv at svinge Mjølner og få sine egne gudelignende kræfter... (sig ikke, at du ikke var advaret imod spoilers).

Så nu, hvor der er knap seks måneder til premieren, er her alt, hvad du skal vide om Thor: Love and Thunder...

Premiere: Filmen er planlagt til at lande i biograferne den 7. juli 2022. Forvent, at den vises på Disney Plus et par måneder senere.

Historien: Historien i Thor: Love and Thunder er stærkt inspireret af Jason Aarons roste præstation i tegneserie-udgaven: The Mighty Thor. I tegneserien bliver Jane Foster den nye inkarnation af tordenguden.

Medvirkende: De tilbagevendende Hemsworth og Portman får selskab af Ragnarok-veteranen Tessa Thompson og Waititi selv. Filmens all-star cast vil også omfatte Guardians of the Galaxy og den tidligere Batman Christian Bale som skurken Gorr the God Butcher.

Thor: Love and Thunder - Dansk premiere

Thor: Love and Thunder premiere i Danmark: 7. juli 2022

Udgivelsesdatoen for Thor: Love and Thunder er i øjeblikket sat til den 7. juli 2022. Filmen får premiere i biograferne, inden den kommer til Disney Plus - og der skulle mindst gå 45 dage inden det sker. Disney har ikke brug for flere søgsmål på grund af for tidlig streaming-adgang.

Premieredatoen var oprindeligt sat til den 5. november 2021, men som så mange andre biografudgivelser blev den udskudt på grund af coronavirus-pandemien. Thor 4 var kortvarigt sat til en lancering i maj 2022, indtil en Marvel-meddelelse i oktober 2021 bekræftede, at de udskyder alle deres lanceringer i 2022/2023. Love and Thunder tog efterfølgende den dato, der tidligere var optaget af Black Panther 2: Wakanda Forever.

Optagelserne til filmen blev afsluttet i Australien i juni 2021 (som det fremgår af tweetet nedenfor), og Waititi er nu i gang med den traditionelt langvarige post-produktionsproces.

"That’s a wrap on Thor Love and Thunder, it’s also national don’t flex day so I thought this super relaxed photo was appropriate... Lots of love, lots of thunder!" (via @chrishemsworth on Instagram) pic.twitter.com/sVblCZ4VnCJune 1, 2021 See more

Thor: Love and Thunder - Medvirkende

Thor: Love and Thunder medvirkende: Hvem spiller sammen med tordenguden?

Chris Hemsworth som Thor

Tessa Thompson som Valkyrie

Natalie Portman som Dr. Jane Foster/Thor

Christian Bale som Gorr the God Butcher

Jaime Alexander som Sif

Taika Waititi som Korg

Russell Crowe som Zeus

Chris Pratt som Star-Lord

Pom Klementieff (Mantis)

Dave Bautista som Drax

Karen Gillan som Nebula

Sean Gunn som Kraglin

Melissa McCarthy som "skuespiller Hela"

Matt Damon som "skuespiller Loki"

Luke Hemsworth som Wskuespiller Thor"

Sam Neill som "skuespiller Odin"

Du vil næppe blive overrasket over at finde ud af, at Chris Hemsworth vender tilbage som tordenguden - og at nogle af hans nye venner fra Asgård slutter sig til Odins søn i Thor: Love and Thunder castet. Tessa Thompson gentager sin rolle som Valkyrie, mens Waititi selv klatrer tilbage i sin performance capture-dragt for at spille wannabe-revolutionæren Korg - en kandidat til titlen som den sjoveste karakter i hele MCU.

En af de faste Thor-medlemmer, der (tilsyneladende) ikke kommer tilbage for at lave ballade, er tordengudens adoptivbror Loke, som nu ellers er engageret i sit eget Disney Plus-show. "Vi har udforsket forholdet mellem de to brødre så meget, som vi kan," forklarede Tom Hiddleston. "Thor-filmene er som en familie-saga, og modsætningsforholde imellem Thor og Loke og dualiteten og antagonismen i deres forhold er en bog, der måske bør forblive lukket for øjeblikket."

Men den største nyhed om Thor: Love and Thunder-besætningen er Natalie Portmans tilbagevenden som Dr. Jane Foster. Efter at have været med i den originale Thor og den skuffende efterfølger fra 2013, Thor: The Dark World, var Portman ikke at se i Thor: Ragnarok, da Thor tilbragte det meste af filmen på den fremmede verden Sakaar. Men hun er tilbage med en helt igennem opstrammet rolle i Thor: Love and Thunder, hvor Foster svinger Thors magiske hammer, Mjølner, og påtager sig tordengudindens kappe (jeg er ret sikker på, at vi har advaret imod spoilers i begyndelsen af artiklen).

En anden fraværende helt fra Ragnarok, der gør comeback, er Jaimie Alexander, der efter sigende vender tilbage som Asgårdkrigeren Sif - hun var fraværende, da hendes sædvanlige sidekicks, Warriors Three, blev afskaffet i Thor: Ragnarok, selv om hun havde en cameo i Loki episode 4.

Fra andre steder i MCU vil Guardians of the Galaxy dukke op i Thor: Love and Thunder forud for udgivelsen af deres egen tredje (og allersidste - suk) film i 2023 - ikke overraskende, da Thor afsluttede Avengers: Endgame i selskab med Marvels mest elskede flok af a-holes.

Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax the Destroyer), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis) og Sean Gunn (Kraglin) er efter sigende alle tilbage i aktion i den fjerde Thor-film - og bliv ikke overrasket, hvis de digitale figurer Rocket og Groot også slutter sig til dem.

Den tidligere Batman Christian Bale, der har krydset over fra et andet superhelteunivers, bliver den seneste skuespiller til at score roller som både DC- og Marvel-figurer, da han påtager sig opgaverne som skurk i Thor: Kærlighed og torden i rollen som Gorr the God Butcher. I tegneserierne ender Gorr med at få nogle guddommelige kræfter takket være en række uheldige begivenheder og påtager sig derefter opgaven at befri universet for guder, hvor han end finder dem. Det bliver spændende at se, hvordan denne karakter ser ud på det store lærred, især i betragtning af Bales forkærlighed for at forvandle sig selv til sine roller.

Russell Crowe (som spillede Supermans far, Jor-El, i Man of Steel) slutter sig også til den eksklusive DC-plus-Marvel-klub. Ifølge en rapport i Entertainment Weekly) har stjernen afsløret, at han skal spille Zeus i den nye film. Forvent at se græsk og nordisk mytologi eksistere side om side i MCU for første gang.

Der vil også være cameos for Luke Hemsworth, Matt Damon og Sam Neill, der vender tilbage som de skuespillere, der spiller henholdsvis Thor, Loke og Odin, i et teaterstykke i filmen, der genfortæller historien om Asgård. Lækkede fotos fra settet viser også, at en stor Hollywood-stjerne spiller Thor og Lokis søster Hela - men vi vil ikke nævne hendes navn her, hvis vi ødelægger overraskelsen.

Thor: Love and Thunder - Trailer

Thor: Love and Thunder trailer: Vi forventer at se en trailer inden længe

Der findes ingen Thor: Love and Thunder-trailer endnu, men en teaser kan ikke være langt væk. De seneste MCU-udgivelser har debuteret med deres første trailere fire til seks måneder før udgivelsen, så vi kan forvente at få vores første kig her i begyndelsen af 2022.

Thor: Love and Thunder - Historien

Thor: Love and Thunder - vi forventer "meget romantik"

(Ok. Det her afsnit er ikke andet end spoilers. Seriøst! Det er er sidste chance for at stoppe med at læse, hvis du vil overraskes af filmen)

Vi forventer, at historien i Thor: Love and Thunder begynder cirka der, hvor vi forlod tordenguden i slutningen af Avengers: Endgame - det vil sige en lettere overvægtig tordengud, der slår sig sammen med Guardians of the Galaxy. Filmen her udkommer før Guardians of the Galaxy Vol. 3 (planlagt til 2023), så vi forventer, at der vil være noget i denne film, der peger frem mod Guardians 3. og sidste film (snøft). Valkyrie blev efterladt som hersker af New Asgard, der nu er reduceret til en kystby på Jorden, så det bliver interessant at se, hvordan historierne bliver flettet sammen igen.

Taika Waititi har antydet, at scenerne med den overvægtige Thor allerede var blevet lavet på et tidligere tidspunkt, hvilket måske forklarer, hvorfor Hemsworth er i så guddommelig form på alle de billeder, der er sluppet ud fra settet.

Love and Thunder vil være inspireret af Mighty Thor-tegneserierne af stjerne Marvel-forfatter Jason Aaron. I den tegneserie mister Odins søn evnen til at løfte Mjølner, og Jane Foster påtager sig rollen som Thor, mens hun samtidig må gennemgå behandling imod kræft i sine menneskelige timer.

"Da vi optog Ragnarok, læste jeg en historie af Jason Aaron, The Mighty Thor", sagde instruktøren Taika Waititi på scenen på San Diego Comic Con 2020. "Og for dem af jer, der kender den historien- den er utrolig - den er fuld af følelser, kærlighed og torden, og den introducerer for første gang en kvindelig Thor. Så for os er der kun én person, der kunne spille den rolle. Kun én."

Natalie Portman blev præsenteret på scenen under arrangementet, hvor hun svingede Mjølner og bekræftede, at hun er tilbage til at spille karakteren.

Det vil overraske os, hvis Thor: Ragnarok-filmen er en direkte kopi af Mighty Thor-serien. Når det er sagt, bekræftede Portman i et Yahoo-interview fra 2020, at "[Jane] gennemgår kræftbehandling og er superheltinde ved siden af", hvilket antyder, at filmen vil hente betydelig inspiration fra tegneserierne.

Waititi har tidligere beskrevet filmen som "så for meget på den allerbedste måde" efter at have skrevet fire eller fem udkast. "Det får Ragnarok til at virke som en helt almindelig og meget stille og rolig film ... denne nye film føles som om, vi spurgte en flok 10-årige, hvad der skulle være i en film, også bare sagde ja til alt."

What We Do in the Shadows- og Jojo Rabbit-instruktøren har siden understreget Thor: Love and Thunders over-the-top-natur i et interview med Empire. "Jeg har lavet nogle skøre ting i mit liv, jeg har levet omkring ti liv, men det er det mest skøre, jeg nogensinde har lavet," sagde han. "Hvis du skrev alle elementerne i denne film ned, ville det ikke engang give mening. Det er næsten som om, den ikke burde være lavet. Hvis du gik ind i et rum og sagde: 'Jeg vil have det her og det her og det her og det her'. Hvem er med i den? Disse mennesker. Hvad vil du kalde den? Love and Thunder. Jeg mener, du ville aldrig få arbejde igen. Måske vil jeg heller ikke gøre det efter det her..."

Det ser også ud til, at han ikke holder sig tilbage med den centrale kærlighedshistorie, hvilket tyder på, at Thor 4 kan blive MCU's første ægte romantiske film. "Det, jeg ønskede at gøre fra starten, var at spørge: 'Hvad forventer folk mindst af denne franchise?'" forklarede Waititi i et interview med Wired. "Åh, jeg ved det - en vaskeægte kærlighedshistorie!" Han fortalte også til BBC News, at manuskriptet er "meget romantisk".

Billederne af settet nedenfor, som er tweetet af Thor: Love and Thunder News, fremhæver kærlighedshistorien. Det er også almindeligt antaget, at parrets frisurer antyder, at der er tale om flashbacks til The Dark World-æraen.

New Thor: Love and Thunder set photos (They’re still in their TDW wigs from the other day) pic.twitter.com/2JJxalqwhVNovember 1, 2021 See more

Det er også værd at bemærke: I Thor: Ragnarok siger en fan til Thor, at hun er "ked af at høre, at Jane droppede dig". Han svarer, at "Jeg droppede hende. Det var gensidigt." Uanset hvad der virkelig skete mellem parret, er det klart, at der er meget om deres forhold i de mellemliggende år, som vi endnu ikke ved - og vi forventer, at mange af detaljerne omkring deres brud vil være en vigtig del af historien i Thor: Love and Thunder.

Mere Thor giver meget god mening

Det er mærkeligt, at Thor er den eneste soloserie, der har fået fire film i MCU indtil videre, men Ragnarok var noget af en blød nytænkning af karakteren. Waititi lagde de intetsigende guder og profetier bag sig og lavede en underlig sci-fi-komedie med noget af DNA'et fra hans andre, tidligere film. Og Portmans tilbagevenden her har så meget potentiale til at vise os nye sider af Thor universet.

Det er ikke underligt, at Waititi ifølge rygter kan blive bedt om at instruere en Star Wars-film efter Thor: Love and Thunder. Han laver bare gode, sjove film.