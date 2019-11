Installer Windows 95 som desktop-app og genoplev de gode gamle dage

Windows 95 er stadig den mest elskede udgave af Microsofts operativsystem, og nu kan du genopleve de glorværdige tider ved at downloade det som en app på en hvilken som helst moderne MacOS-, Windows- eller Linux-computer.

Windows 95 v1.0, som den kaldes, er skabt af udvikleren Felix Riesenberg, og den kan downloades gratis fra GitHub.

At give et 13 år gammelt operativsystem frie tøjler til at styre din computer ville være et sikkerheds-mareridt, så app'en kører sikkert i en "sandkasse" uden adgang til netværk eller filer, der er gemt på din pc.

Det betyder desværre, at du kommer til at gå glip af den klassiske Internet Explorer-oplevelse, men det er en lille pris at betale for at kunne genopleve fortiden gennem rosenrøde briller.

Gensyn med Clippy

Du kan fordrive timer med Freecell og Solitaire, skabe et pixeleret mesterværk i den klassiske Microsoft Paint eller komponere tekster i Notepad – og de er alle tilgængelige via en god, gammeldags Start-menu.

Imens risikerer du ikke at blive forstyrret af Cortana, selv om du måske kommer til at savne hende, når den animerede papirclip-hjælper Clippy begynder at blande sig.