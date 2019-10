Huawei lancerer Nova 5T med Google Play Store og Google Maps

Huawei lancerer i dag en ny smartphone, der prismæssigt hører til i mellemprisklassen – men med en performance der matcher flere high-end-modeller på markedet.

Nova 5T er dog ikke spritny, men har været ude på det asiatiske marked et stykke tid. Men fordi den netop nåede at få Googles tjenester med, inden der blev lukket for det varme vand, sendes den nu på gaden i Europa og herunder også Danmark, som en ny model i mellemklassen.

”Nova 5T er den oplagte smartphone for forbrugeren, der elsker at dele sit liv med venner og familie på de sociale medier. Med sine fem AI-kameraer og det raffinerede design sætter nova 5T nye standarder for, hvad man kan producere af visuelt indhold,” siger RenKe, der er direktør for Huawei Consumer Business Group i Danmark.

(Image credit: Huawei)

Masser af kameraer og kunstig intelligens

Som med Huaweis øvrige telefoner igennem de sidste par år, er kameraet naturligvis i fokus. HD-selfiekameraet på fronten skyder med sine 32 MP yderst detaljerede selfies, mens de fire kameraer på bagsiden giver mulighed for at tage ultra-vidvinkel-fotos samt makro og Bokeh fotografier (dybdefotografier) af både landskaber og close-ups.

Hovedkameraet er på 48MP og tager både gode billeder under gode og dårlige lysforhold.

De fem kameraer benytter alle AI-teknolgi til at give dig endnu bedre billeder. Eksempelvis kan du med AI slået til, tage bedre portrætfotos med frontkameraet - selv i mørke omgivelser eller i modlys. Master Intelligent AI identificerer også det objekt, som du retter kameraet mod, og optimerer billedet derefter. Telefonen kan skelne imellem en lang række objekter som eksempelvis hunde, katte, solopgange, blomster sne og lignende, og indstille kameraet optimalt til det enkelte motiv.

Fornuftige specifikationer

Nova 5T er drevet af den kraftfulde Kirin 980 AI-processor, som blandt andet optimerer brugen af telefonen til gaming. Denne samt styresystemet EMUI 9.1 resulterer i en gnidningsfri oplevelse. Den har et 6.26-tommer Huawei Punch FullView Display og vejer 174 gram takket være dens kun 7,87 millimeters tykkelse. Telefonen har en intern hukommelse på 128 GB og er udstyret med 6GB RAM.

Det indbyggede batteri er på 3750 mAh og kan takket være Huaweis 22,5 W SuperCharge-teknologi lades op fra 0 til 50% på blot en halv time.

Vigtigst af alt, er telefonen udstyret med Android 9 og har alle Googles Apps indbygget. Huawei lover, at den på et senere tidspunkt vil blive opdateret til Android 10, ligesom den fremadrettet vil få alle relevante opdateringer.

Nova 5T kan forudbestilles hos udvalgte danske forhandlere fra i dag den 24. oktober, og er til salg i butik fra den 4. november

Telefonen kan købes hos Elgiganten, Power, Bilka, Telia, YouSee, Telenor og Hi3G.

Bestiller ud allerede nu, følger der en besparelse på 500kr med i hatten.

Vejledende udsalgspris er 3.699 kr.