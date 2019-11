Firmaet bag GTA teaser for flere nye spil – hvad kan det mon være?

Spiludgiveren Take-Two, som også star bag Grand Theft Auto-serien, har afsløret, at de arbejder på nogle store projekter, som indebærer en tilbagevenden til nogle af deres mere populære spilserier.

I firmaets seneste udtalelse står der, at Take-Two Interactive ”har sit stærkeste lineup af spil under udvikling til dato, herunder nogle nye spil fra de største serier samt en helt ny serie”.

Men hvilke spilserier kan der så være tale om?

Hvad kan det være?

(Image credit: 2K Games)

Take-Two interactive ejer en række forskellige udviklere, herunder Rockstar Games der står bag GTA 5 og Red Dead Redemption 2. Selvom vi håbede, at denne udtalelse vedrørte GTA 6, er det mere sandsynligt, at der er tale om et nyt spil i BioShock-serien.

I starten af 2018 kunne Kotakuberette, at et hemm eligt spilstudie var begyndt at arbejde på en ny tilføjelse til BioShock-serien. I artiklen omhandlende studiet bag Mafia 3, Hangar 13, kunne Kotaku fortælle, at et andet studie, som tilfældigvis lå ved siden af Hangar 13, arbejdede på det næste BioShock-spil med kodenavnet Parkside.

BioShock er en del af Take-Two-familien og regnes for en af udgiverens vigtigste serier (til trods for at der ikke er sket noget på den front siden lanceringen af anden episode af BioShock Infitine spinnoff-serien, Burial At Sea, som udkom i 2014). Det vil derfor ikke overraske, hvis det nye spil bliver BioShock 3. Der kan dog også være tale om det lækkede Mafia 4.

Et nyt BioShock-spil virker dog mest sandsynligt, da det samtidig kun er et par dage siden et jobopslag som End Game Design Lead hos 2K dukkede op på nettet, og antydede at rygterne omkring det næste BioShock-spil holder vand.

Vi håber derfor, at Take-Two Interactive snart officielt afslører hva de arbejder på (selvom vi allerede har nogle gisninger). Måske bliver der også tale om GTA 6… hvem ved?