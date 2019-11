«GTA»-utgivere snakker om oppfølgere – men til hvilken spillserie?

GTA-utgiver Take-Two Interactive har avslørt at de har et par saftige prosjekter på gang, hvilket inkluderer at selskapet skal returnere til noen av de mer populære spillseriene.



I selskapets nyeste finansielle uttalelser blir det sagt at Take-Two Interactive har sitt «sterkeste utviklingsplan i historien, hvilket inkluderer oppfølgere i våre største spillserier samt spennende nye varemerker.»



Hvilken spillserie(r) kan det dog være snakk om?

Hva kan det være?

Take-Two Interactive eier et vell utviklere, inkludert utvikleren av «GTA 5» og «Red Dead Redemption 2», Rockstar Games. Selv om vi håper at denne uttalelsen refererer til «GTA 6» er det kanskje mer sannsynlig at hintet er ment i retning et nytt «BioShock»-spill, som det har svirret rykter rundt.



Tidlig i 2018 rapporterte Kotaku at et topphemmelig studio hadde startet arbeidet med et nytt spill i «BioShock»-serien.



I artikkelen, som handlet om hva som på den tiden foregikk hos utviklerne av «Mafia 3» (Hangar 13), skrev Kotaku at det fantes et utviklingsstudio rett ved siden av som var helt i startgropen på et nytt «BioShock»-spill, med kodenavn «Parkside».

«BioShock» er en del av Take-Two-familien og regnes som en av utgiverens største spillserier (selv om den i praksis har ligget i dvale siden utgivelsen av den andre episoden av «BioShock Infinite»-spinoffen, «Burial at Sea» i 2014). Det ville derfor ikke vært overraskende om den (i praksis avslørte) oppfølgeren faktisk er «BioShock 3». Likevel kan det også være snakk om et annet spill, som også har blitt lekket – «Mafia 4».



Likevel er det et nytt «BioShock»-spill som virker mest sannsynlig, siden det bare er noen få dager siden 2K utlyste en stilling som såkalt End Game Design Lead, noe som kan tyde på at det neste «BioShock»-spillet kommer til å bli noe som eksisterer i et onlineformat.



Vi håper at Take-Two Interactive offisielt annonserer hva nå enn de jobber med snart (selv om vi har en viss idé om hva det er snakk om). Det kan jo også mot formodning være «GTA 6» det er snakk om, hvem vet?