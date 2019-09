Crusher ANC fra Skullcandy blæser øregangene ud på dig

Skullcandy kan i dag officielt afsløre en ny version af deres populære trådløse Crusher headphones, der nu inkluderer aktiv støjreduktion og Skullcandys patenterede Sensory Bass-teknologi.

Ifølge firmaet selv vil Skullcandy Crusher ANC give dig ”bas der giver dig gåsehud”, takket være specielle 40mm drivere, som giver haptisk feedback imens du lytter og i teorien skaber en ”bas du kan mærke”.

Takket være en slider på den ene kop, kan du justere styrken af bassen. Er du ikke i humør til at få blæst hul i hovedet, kan du derfor skrue ned for den indbyggede Sensory Bass.

Lyden kan justeres yderligere med den særlige Skullcandy app, hvor du kan få lavet en personlig lydprofil, så du får den bedst mulige lyd. Vi har alllerede prøvet det af, og kan afsløre, at der er en verden til forskel på den justerede og ikke justerede lyd – til det bedre naturligvis.

(Image credit: Skullcandy)

Kan Skullcandy slå Sony?

Hvad angår den indbyggede støjreduktion, lover de nye Crusher-hovedtelefoner at blokere for udefrakommende støj, så du kan lytte til din bastunge musik i fred. Crusher ANC understøtter Bluetooth 5.0, så det er intet problem at parre dem med din smartphone, tablet eller lignende og du får en stabil forbindelse uden udfald.

Hovedtelefonerne giver “op til 24 timers batterilevetid” og har en quick charge-funktion. Skullcandy siger, at du ved at bruge denne funktion får tre timer på kun 10 minutters opladning.

Sammenlignet med andre Skullcandy-modeller er Crusher ANC ganske dyre med en vejledende pris på 2.299 kroner. Til sammenligning koster de sidst lancerede Skullcandy Venue omkring 1.100 kroner i dag.

Fordi vi befinder os i dette prislejde, er det kun naturligt, at sammenligne dem med de øvrige dyre støjreducerende hovedtelefoner på markedet, herunder Sony WH-1000XM3 Wireless Headphones, som kan findes til nogenlunde samme pris. Skullcandy har ellers tidligere holdt sig på god afstand af Sony og de andre konkurrenter i forhold til netop prisen, men den tid er nu forbi.

Vi skal dog lytte noget mere til de nye Crusher ANC, før vi kan fortælle jer, om Skullcandy så også kan leve op til den højere pris og om Sony skal begynde at ryste i bukserne.