Bose Noise Cancelling 700 har otte mikrofoner og to stemmeassistenter

Bose har i årevis være den rejsendes favoritbøf, når støjen skulle dæmpes i tog eller flykabine og derfor også altid ligget højt på vores liste over de bedste støjreducerende hovedtelefoner . Nu vil Bose så også indtage de støjende kontorer og har derfor afsløret deres nye Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Hovedtelefonerne kommer officielt på gaden d. 30. juni og har en pris på 399 dollars (ca. 2.600 danske kroner). De har to indbyggede stemmeassistenter – de er som standard sat til Amazon Alexa og Google Assistant – samt Boses nye ”voice system”-teknologi, som benytter otte mikrofoner til at fjerne støjen omkring dig og i stedet fokuserer på din stemme.

Bose er særligt kendt for sin fremragende støjreducerende teknologi, men med Bose Headphones 700 fokuserer de nu også på de af os, som overvejende bruger vores hovedtelefoner til opkald.

“Bose Noise Cancelling Headphones 700 er fra bunden opbygget som et integreret system med ny akoustik og elektronik, ny digital signalbehandling og et nyt system med otte mikrofoner, der tilsammen giver den mest ubesværede og komplette oplevelse med et sæt hovedtelefoner nogensinde”, udtaler Bose i en officiel pressemeddelelse .

”Seks mikrofoner eliminerer effektivt støj, så den ikke når dine ører. To af disse mikrofoner kombineres med yderligere to og forbedrer på effektiv vis evnen til at opfange stemmer. Den særlige udformning isolerer din tale og undertrykker alt andet hørbart. Avanceret teknologi opfanger og sorterer i lydene omkring dig, så eksempelvis en kaffemaskine eller anden støj fjernes effektivt. Det hele sker i realtid og tilpasser sig i takt med at du drejer hoved eller dine omgivelser ændrer sig.”

Det er dog ikke altid lige praktisk at være lukket inde i osteklokken – eksempelvis når du sidder i lufthavnen og venter på annonceringer af gates, eller hvis du er ude og løbe og gerne vil kunne høre om der kommer nogen bagfra. Dertil har Bose skabt sin nye Conversation Mode, som lader dig høre hvis nogen taler til dig, og en komplet transparency-indstilling, som lader al lyd omkring dig trænge ind.

Hvad så med In-ear-støjreducering? Det har Bose naturligvis også tænkt på.

Sammen med de nye Noise Cancelling 700 Headphones har Bose afsløret to nye sæt in-ear hovedtelefoner, som også nyder godt af deres støjreducerende teknologi. Vi vil derfor snart se Bose Earbuds 500 og Noise Cancelling Earbuds 700 blive tilføjet til porteføljen.

Ifølge Bose er de helt trådløse Bose Earbuds 500 ultrakompakte, alsidige og vil kunne købes i år, imens de helt trådløse Bose Noise Cancelling Earbuds 700 først kommer på gaden til næste år. Vi får flere detaljer, som vi nærmer os lanceringen.

Selvom detaljerne er sparsomme på nuværende tidspunkt, er timingen interessant - især da der stadig går rygter om støjreducerende Apple Airpods, som vi forventede at se i år, men hvor vi i stedet fik de lidt skuffende Apple AirPods 2 .

Det bliver interessant at se, om Bose og Apple skal krydse klinger i forhold til helt trådløse propper til næste år, hvilket i sidste ende kun kan komme forbrugerne til gode.