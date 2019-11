De bedste to-i-én bærbare i 2019: Toppen af vendbare computere

Ligesom med alt andet her i verden, så ændrer bærbare computere sig også. Vi har selvfølgelig de klassiske bærbare, hvor skærmen kan slås op i en 90 graders vinkel – og lidt mere – for så at kunne foldes tilbage igen. Og nu er der så også bærbare, hvor skærmen kan drejes 360 grader, og i nogle tilfælde kan skærmen sågar fjernes helt fra tastaturet. Disse computere kaldes også to-i-én computere, og det er dem, du kan læse om i denne artikel.

Det er klart, at der vil ske ændringer hen ad vejen med disse vendbare computere, for eksempel skal vi nok regne med at se, at de fremover indeholder mindre mikroprocessorer, som i Qualcomm Snapdragon 835, men lige nu er der ikke særligt stor forskel på to-i-en’erne. Bortset fra et par stykker, så har flertallet af de vendbare computere ikke support for LTE netværk, for slet ikke at tale om mulighed for 5G-forbindelse. Men trods det forholdsvis lille udvalg, så er der altså nogle rigtig fine eksemplarer at vælge imellem.

De fleste af de bedste to-i-én computere er vendbare, hvilket betyder, at de roterer på et hængsel. Det betyder også, at det er svært ikke at komme til at røre tastaturet ved et uheld, når de er i tablet-tilstand. På et par af dem kan man dog tage skærmen helt af. Det gælder for eksempel Surface Book 2, der har en højtopløselig PixelSense-skærm. Til mange af dem kan man bruge Stylus pen, men ofte skal man købe dem separat, hvilket vil fremgå af vores plus og minus-lister.

Black Friday 2019 er lige rundt om hjørnet – er du klar?

Vi holder på TechRadar løbende øje med de bedste tilbud og forsøger at give dig det bedst mulige overblik. Der kan være mange penge at spare! Det hele går officielt løs d. 29. november kl. 00.00, men følg også med i dagene før, da mange butikker tyvstarter! Vi har samlet det hele i én let overskuelig Black Friday-artikel, så du kun behøver kigge ind ét sted, for at blive bedst rustet til årets største shoppedag.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

1. Asus Chromebook Flip

En Chromebook, som Android-brugere ikke vil afvise

CPU: Intel Pentium – Core m7 | Grafik: Intel HD Graphics 510 – 515 | RAM: 4GB – 8GB | Skærm: 12.5 tommer, FHD (1,920 x 1,080) LED bagbelyst anti-reflekterende skærm | Lagringsplads: 32GB – 128GB eMMC

Elegant tablet-mode

Fantastisk skærm

Ingen Android-support fra start

Halvdårlige højttalere

Asus Chromebook Flip C302 er udstyret med en god touchscreen og konvertibelt design til Googles cloud-baserede Chrome OS, bliver Asus Chromebook Flip forbedret af dens kompatibilitet med Android-apps. Og ja, det er korrekt forstået; i lighed med Pixelbook'en kan Chromebook Flip benytte Google Play Apps, selv om man lige selv skal sørge for en opdatering.

Læs hele anmeldelsen: Asus Chromebook Flip

2. Dell XPS 15 2-in-1

En hybridmaskine uden kompromisser

CPU: Intel Core i5-i7 | Grafik: Radeon RX Vega M GL med 4 GB HMB2-hukommelse | RAM: 8 GB | Lagerplads: 512 GB PCIe SSD

Imponerende ydelse

Ultratynds design

Temmelig dyr

Hvis du er på jagt efter en smart hybridmaskine, som samtidig ikke går på kompromis med ydelsen, så har du svaret her. Dell har nemlig ændret på deres XPS 15, som allerede er blandt de bedste ultrabooks , du kan købe, og lavet den til en 2-i-1-maskine, med et diskret Radeon RX Vega-grafikkort. Herved får du alle fordelene ved en hybrid og samtidig al den ydelse du har behov for til at udføre de tunge opgaver. Det betyder ganske vist at maskinen har en ganske høj pris, men hvis det er noget du har behov for, er den det værd.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 15 2-in-1

3. Microsoft Surface Book 2 (13 tommer)

Går rent hjem

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 – Nvidia GeForce GTX 1050 (2GB GDDR5) | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.5 tommer, 3,000 x 2,000 PixelSense skærm | Lagringsplads: 256GB – 1TB

Rigtig god batterilevetid

Kraftfuld

Meget dyr

Ingen Surface Pen medfølger

Selv om mange sikkert kigger langt efter Microsofts første 15 tommer bærbare computer, der blev lanceret for nylig, så er der stadig en god grund til at se denne 13.5 tommer model efter i sømmene. Du kan få den enten med en 7. eller 8. generation Intel Core i5/i7 processor, alt afhængigt af, hvad du har behov for og lyst til at betale. Men det er ikke kun, hvad der er indeni kassen, der er afgørende. Med denne Surface Book 2 kan du faktisk tage skærmen helt af, så det er en ren tablet, og så holder den bare længere.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Book 2 (13-inch)

4. Lenovo Yoga 920

Tynd og kraftfuld

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 – 16GB | Skærm: 13.9 tommer, FHD (1,920 x 1,080) – UHD (3,840 x 2,160) multitouch IPS med integreret kamera | Lagringsplads: 256GB – 1TB PCIe SSD

Lækkert design

Tynd

Mangler grafik-kræfter

Tastatur irriterer under tabet-brug

Gamere skal nok kaste blikket efter en anden computer end denne, men for de fleste andre er Lenovo Yoga 920 et ganske acceptabelt alternativ til den dyre Surface Book 2. Hvis man kan leve med, at skærmen ikke kan tages helt af, så har denne Lenovo meget at byde på. Eksempelvis er designet behersket, og den har mere en følelse af Notebook-kvalitet. Men den er tynd og lækker - og kraftfuld.

Læs hele anmeldelsen: Lenovo Yoga 920

5. Microsoft Surface Book 2 (15 tommer)

To tommer tættere på perfektion

CPU: Intel Core Core i5 – i7 | Grafik: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5) | RAM: 16GB | Skærm: 15 tommer, 3,240 x 2,160 PixelSense display | Lagringsplads: 256GB – 1TB PCIe SSD

Super lang batterilevetid

Masser af kræfter

Halvdårlige højttalere

Lille trackpad

Indrømmet, vi var vilde med 13 tommer udgaven af Microsofts Surface Book allerede før, vi hørte, at der var en 15 tommer på vej. Så det skruede blot yderligere op for forventningerne. I sidste ende er Microsofts anden to-i-én bærbare computer ikke perfekt, men Microsoft har begået en imponerende bedrift. Maskinen kommer med Intels banebrydende 8. generations processor og Nvidia 10 grafik for gamere og kreative sjæle, og med den kombination har man en sikker vinder.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Book 2 (15-inch)

6. HP Spectre x360

Smuk, tynd og lækker

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer FHD (1,920 x 1,080) – UHD (3,840 x 2,160) IPS touch panel | Lagringsplads: 256GB – 1TB

Stylus inkluderet

Fantastiske features

Svagt hængsel

Irriterende keyboard layout

HP Spectre x360 er ikke kun lækker og har en usædvanligt tynd ramme, den kommer også med kræfterne fra Intels 8. generation Kaby Lake Refresh arkitektur. Så på trods af dens tynde chassis og vægten, der blot er på 1,26 kilo, kan man sagtens afvikle spil ved 720p ved hjælp af den integrerede grafik. Kreative brugere vil sikkert glæde sig over, at der følger en HP Pen med.

Læs hele anmeldelsen: HP Spectre x360

7. Lenovo Yoga 720 (15 tommer)

Tager kampen op mod MacBook pro

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 630 – Nvidia GeForce GTX 1050 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 15.6 tommer, Fuld HD (1,920 x 1,080) – Ultra HD (3,840 x 2,160) IPS LED multitouch | Lagringsplads: 256GB – 1TB PCIe SSD

Uovertruffen to-i-én ydelse

Lang batterilevetid

Ingen HDMI eller SD kort-indgang

Halvdårlige højttalere

Hvis 13 tommer-udgaven af Lenovo Yoga er en larve, så er 15 tommer-versionen en smuk sommerfugl. Udstyret med de bedste i5 eller i7 processorer fra HQ-serien har denne to-i-éner specifikationer nok til at konkurrere med Apples 15 tommer MacBook Pro – men til en noget lavere pris. Og samtidig kommer den med alle de porte, vi kender og elsker samt USB Type C-interface.

Læs hele anmeldelsen: Lenovo Yoga 720 (15-inch)

8. HP Spectre x360 15

Denne 15 tommer hybrid er mere mobil end man skulle tro

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Nvidia GeForce 940MX; Intel HD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 15.6 tommer, Ultra HD (3,840 x 2,160) UWVA eDP BrightView | Lagringsplads: 256GB – 1TB PCIe SSD

Fantastisk tastatur

Lækkert design

Dårlig batterilevetid

Trackpad generer

HP's Spectre x360 15 er mere end en almindelig hardware-opgradering. Den er smuk og elegant - og fordi, tastaturet føles så godt, er der ingen grund til at diskutere, om den er bedst som tablet eller almindelig bærbar: Den er lige velegnet til begge dele. Den er også så lydsvag, at man næsten ikke bemærker den, men får andre øje på den, så er det ofte med misundelige blikke.

Læs hele anmeldelsen: HP Spectre x360 15

Gabe Carey har også bidraget til denne artikel.

Er du usikker på hvilken bærbare, du skal købe? Så se denne video-guide!