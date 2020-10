Apple One er åbnet i Danmark

Danske forbrugere har fået endnu et abonnement at forholde sig til: helt uden en pressemeddelelse eller anden forudgående varsling har Apple åbnet Apple One i Danmark.

Apple One samler alle Apples tjenester: Apple Music, Apple TV+ Apple Arcade og iCloud i et samlet abonnement: Der er to muligheder, som vi giver et overblik over herunder:

Apple One-abonnementer Enkeltperson Familie Antal brugere 1 Op til seks Apple Music Ja Ja Apple TV+ Ja Ja Apple Arcade Ja Ja iCloud kapacitet 50 GB 200 GB Pris 135 kr. om måneden 185 kr. om måneden

Vi vidste godt, at Apple One var på vej. Alligevel er lanceringen noget besynderlig, eftersom Apple ikke har meldt noget ud om det. Og på gigantens eget website, står der stadig "Kommer til efteråret."

Ikke desto mindre har alle danskere med en iPhone, så vidt vides, fået adgang til at tegne det nye abonnement. Du finder det ved at trykke på dit navn under indstillinger og vælge "Abonnementer". Derefter kan du vælge "Få Apple One".

Den første måned er gratis.

Et must have for Appe-fans?

Apple vil utvivlsomt forsøge at knytte sine fans tættere til sig med Apple One, der giver alle Apple-tjenesterne for en samlet pris. Vælger man enkeltmandsabonnementet, sparer man 49 kr. om måneden i forhold til at betale for de fire tjenester enkeltvis. Familieabonnementet, der giver seks brugere udløser den største rabat på 67 kr. om måneden.

Umiddelbart er det da også i familier, hvor alle medlemmerne har Apple-produkter i forvejen, man vil få mest ud af Apple One.

I første omgang får vi ikke adgang til News+ og Fitness+ gennem Apple One i Danmark.

Hvad er Apple Music?

Apple Music er Apples tjeneste til musikstreaming. Du kan enten streame eller downloade mere end 70 millioner sange - også fra danske kunstnere. Mange af funktionerne minder om dem, du måske kender fra konkurrenten Spotify, men i sagens natur virker Apple Music bedre med Apple Carplay og Apple Watch.

Hvad er Apple TV+?

Apple TV+ er et forsøg på at lokke dig væk fra eksempelvis Netflix og Disney. Du finder ikke et kæmpe udvalg af serier og film, til gengæld kan du ikke se det her indhold andre steder.

Apple bruger masser af penge på at lave eksklusivt indhold. Kvalitet fremfor kvantitet, og det ses tydeligt. Eksempelvis har The Morning Show med Jennifer Aniston og Reese Witherspoon en IMDB-score på 8,4.

Hvad er Apple Arcade?

Med Apple Arcade får du adgang til massevis af spil for store og så, uden at skulle købe dem enkeltvis.

Hvad er iCloud?

Hvis du har en iPhone ved du, at iCloud er det sted i skyen, hvortil du kan tage en backup af din telefon, billeder og videoer. Med Apple One får du hhv. 50 GB og 200 GB online lagerplads til dine filer.

Den gratis version af iCloud giver dig 5GB.