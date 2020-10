Første kig på PS5: Design, controller og Astros Playroom

Efter at have set billeder og videoer i månedsvis, har vi endelig haft en chance for at prøve PS5 - vi har haft lang tid en nye DualSense Controller og det indbyggede spil Astros Playroom. Vi kan derfor fortælle dig, hvad du har kan forvente, når du åbner kassen.

Vi kan fortælle dig, hvordan det er at spille spil på konsollen, Eller faktisk prøvede vi kun et spil: Astros Playroom. Ikke desto mindre har det givet os en god fornemmelse for, hvordan konsollen afvikler spil.

Det er for tidligt at diskutere, hvad konsollen virkelig er i stand til, og hvordan det er at navigere rundt i PS5's interface, men vi kan endelig tale om selve konsollen, dens design og - vigtigst af alt - vores første indtryk af Sonys næste generation spilhardware.

Velkommen til fremtiden for konsolspil - dette er vores første kig på PS5.

PS5 unboxing: Det er ikke det udvendige, der tæller

PS5 indpakningen er ret anonym. Der er ikke nogen skærmbilleder af næste generations spil eller fed, banebrydende grafik. Der er den nødvendige nøgleinformation: Vi får 825 GB lagerplads på selve konsollen i stedet for en fuld TB1, og der står noget meget generelt om 3D Audio-teknologien.

Mens Xbox Series Xs udvendige emballage viser Dolby Vision og Dolby Atmos-understøttelse, får du med PS5 kun tre oplysninger: 4K / 120 og 8K, efterfulgt af akronymet HDR. Disse detaljer viser bestemt, at det er en kraftig konsol, men ellers er informationen om specifikationerne særdeles sparsom- bagsiden af ​​kassen nævner konsolens SSD og brugerdefinerede CPU.

Inde i kassen får du konsollen, en trådløs controller, basen, et HDMI-kabel, der næsten helt sikkert er HDMI 2.1-kompatibelt (det er faktisk det samme, der blev leveret med PS4 Pro), plus strømledningen, et USB-C-til USB-A-kabel til opladning af DualSense-controlleren og brugervejledningen / garantioplysninger.

Du får også teknisk set et spil inden i kassen - det er Astros Playroom, der som nævnt forudinstalleret på hver PlayStation 5-konsol.

PS5 design: Velkommen fremtidens gaming

Hvis spilkonsoller havde vægtklasser, ville PS5 være en sværvægter: vi målte den til omkring 38,8 x 8 x 26 cm (H x B x D) - selvom de buede overflader gør det svært at lave en helt præcis opmåling. Den vejede næsten 4,5 kg.

På grund af dens størrelse og vægt skal du placere den på en robust base (inkluderet i kassen), der både kan bære vægten af ​​konsollen og har plads nok til PS5. Diskdrevet gør PS5 lidt tykkere på den ene side mod konsollens bund - men hvis du køber PS5 Digital Edition, har din konsol slet ikke en diskbakke og vil være jævn på begge sider.

Den er stor, men faktisk ser PS5 stadig ret slank ud med sine buede kanter, det tofarvede design og iøjnefaldende lysdioder, der løber langs konsollens indvendige kant.

Med hensyn til porte har fronten USB-A- og USB-C-porte, mens bagsiden har to USB-A-porte, et HDMI 2.1, Ethernet og en strømport. Der er ingen brand- specifikke porte på konsollen, men det virker faktisk som en god ting denne gang. Det er næsten identisk med det, du finder på Xbox Series X, men X'en har også plads til ekstra lagerplads, som PS5 ikke har. Sony siger, det er muligt at opgradere det interne lager med en NVME SSD, men vi håber, at PS5 også får eksterne SSD-muligheder.

Standeren er den del af PS5-designet vi bryder os mindst om. Det er svært at finde ud af, præcis hvordan den skal sidde på basen. Vi er heller ikke kæmpe fans af ventilationsåbningerne på alle sider af konsollen, men fordelen ved det er, at PS5 er en temmelig stille konsol, der bliver holdt overraskende afkølet.

Vi har endnu ikke været i stand til at gennemføre en ordentlig gameplay-test. Vi skal nok bruge Spider-Man: Miles Morales eller Demon's Souls til det. Indtil videre har systemet kørt meget stille stille og har ikke udviklet for meget varme.

(Image credit: Future)

PS5 DualSense Controller: Den mest behagelige PlayStation controller nogensinde?

For at navigere i den nye verden af ​​konsolspil skal du bruge en ny controller - nemlig den nye Sony DualSense, der blev introduceret tidligere på året. Controlleren ligner DualShock 4, der kom med PS4, og er utrolig behagelig at holde på i længere tid

Tager man den op er DualSense ret let og afbalanceret, hvor det meste af vægten hviler i controllerens greb. Mens de fleste af controlleren har en mat hvid plastikfinish, har bunden af selve grebene en lidt mere ru struktur. Det gør controlleren lettere at holde og mindre tilbøjelige til at glide ud af dine hænder.

På forsiden af ​​controlleren kan du se de traditionelle D-pad- og knapperne, der har en gennemsigtig plastbelægning, så det matcher konsollens futuristiske æstetik. Derudover er der knapperne del, PlayStation og mikrofon-dæmpning.

Forsiden af ​​DualSense har også de to nye konkave kontrolpinde med en gummigreb-finish på kanterne, der føles lettere at holde fast i. Touchpad'en, der har et LED-lys, der kører nedenunder, ligner det, der findes på DualShock 4.

På bagsiden finder du de sædvanlige knapper samt USB-C-porten, som du bruger til at genoplade controlleren. Efter at have spillet noget tid, føles nogle af knapperne anderledes i strukturen, men de fire triggers (L1/L2, R1/R2) føles fantastiske takket være adaptiv feedback. Der giver udviklere mulighed for at programmere modstanden på triggers til at simulere handlinger mere nøjagtigt og gingive fornemmelser som at trykke pedalen ned i en bil eller at trække en buestreng tilbage - det er et stort skridt fremad for haptik i Sony-hardware.

Sidst men ikke mindst er der 3,5 mm lydstik, der giver dig mulighed for at tilslutte dit eget headset, hvis du ikke vil bruge controllerens indbyggede mikrofon.

(Image credit: Future)

Første indtryk af PS5 gameplay Astros Playroom er fjollet, sjovt...og nemt at glemme igen

Alle glæder sig til at spille Demon's Souls og Marvels Spider-Man: Miles Morales ved lanceringen. Men dit første officielle PS5-spil er det, der kommer forudinstalleret på konsollen: Astros Playroom.

Lad os være helt ærlige: Astros Playroom er fjollet, sjovt ... og vinder formentlig ikke prisen for årets spil. Det er en efterfølger til Astro Bot: Rescue Mission, og gælder om at finde PlayStation-hardware gemt på eksotiske steder. Du finder f.eks. en PlayStation VR Aim-controller skjult i en snedrive og på en anden bane, kan der gemme sig en PlayStation Portable i en høstak (sidste eksempel er opdigtet, men du forstår nok pointen.)

Første bane udgør omkring 25 % af spillet. Det er mest af alt en introduktion til den hvad DualSense Controller og et udstillingsvindue for konsollens hurtigere loadtider, jævnere billedhastigheder og adaptive triggere.

Banen vi fik lov at prøve hed Cooling Springs, og minder meget om en isscene i et Super Mario Galaxy eller Mario Odyssey-spil med små samleobjekter spredt overalt og skjulte hemmeligheder. Der er forskellige fjender, som du måske har set før, hvis du spillede det forrige Astro-spil. Og så bruger du sikkert andre transportformer, der kan variere gameplayet lidt

Det vi lagde mest mest mærke til på banen er, hvor jævnt spillet blev spillet på vores 4K / 60Hz TV med HDMI 2.1, og hvor hurtigt alt blev indlæst. Nej, vi kunne ikke nå op hellige 4K / 120Hz gameplay, vi har hørt Sony tale så meget om i de sidste par måneder, men selv ved 4K / 60Hz var PS5s billedhastighed bundsolid og føltes

Vi bruger nok ikke mere tid, end det tager at gennemføre spillet næste uge. Så sletter vi det, og får de 10 GB lagerplads det optager tilbage. Men vi er glade for at Astros Playroom, selvom det kun var en halv time eller deromkring.

(Image credit: Future)

Vores tidlige indtryk

Selv før du tænder den, føles PS5 futuristisk. Ydersiden er designet er lidt uhåndterligt, men det ser ud som et premium-stykke hardware.

Tilsvarende har den nye DualSense-controller samme rumagtige æstetik som konsollen, men føles meget behagelig at holde om i længere tid. De nye funktioner som mikrofon-dæmpningsknappen og adaptive triggere er gode tilføjelser til Sonys controller-design, og vi kan ikke vente med at se, hvordan andre spil bruger dem.

Sidst, men ikke mindst føles vores første første møde med et gameplay virkelig gennemført på et 4K tv med HDMI 2.1Astros Playroom er bestemt ikke God of War, men det er en sjov måde at lære om den nye konsols muligheder, og nyde PlayStations historie.

Vi kan ikke vente med at se, hvad PS5 ellers har i vente til os.