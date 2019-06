Apple har afsløret iOS 13 og ny Mac Pro

Apple leverede varen under årets WWDC-præsentation, som løb af stable i går aftes. Vi blev introduceret til opdateringer til både tvOS, watchOS og iOS, imens introduktionen af det helt nye iPadOS kom som en kærkommen overraskelse. Selv MacOS får en række opdateringer og som en ekstra nyhed blev der afsløret ny hardware i form af den helt nye Mac Pro

iOS

Som ventet kommer der en række nye funktioner til iOS til iPhone, heriblandt en mørk-moduks, noget som mange sikkert vil sætte pris på.

Den nye Sign in with Apple-funktion er også interessant samt muligheden for at generere alias-adresser i stedet for at skulle give din rigtige email-adresse kan vise sig nyttigt. Der findes allerede tredjepartsprogrammer, som tilbyder det samme, men det virker unægtelig mere tillidsvækkende, når tjenesten kommer fra Apple.

Dernæst får iOS 13 et Swipe-tastatur, som Apple har valgt at kalde QuickPath, ligesom de lover, at Face ID vil blive 30% hurtigere.

MacOS

Den største nyskabelse ved Mac OS Catalina er introduktionen af Catalyst-frameworket, der gør det muligt at afvikle iPad-apps på MacOS med minimal tilpasning. De tredjeparts-apps som blev demonstreret af Apple, virkede lovende, og skal ses som en stor forbedring i forhold til de apps, som blev tilføjet med Mojave.

Apple kunne samtidig afsløre, som vi havde forudset , at iTunes bliver delt op i flere seperate apps – Music, Podcast og TV. Vi sætter desuden meget pris på at ville kunne bruge iPad som sekundær skærm ved hjælp af Sidecar-funktionen. Der findes allerede apps som giver denne funktionalitet, men vi forventer at samme funktion direkte integreret i styresystemet vil fungere bedre.

iPadOS

iPadOS var en af de mest interessante annonceringer under WWDC 2019 og der er her tale om et helt nyt styresystem til iPad, som blandt andet byder på et mere tilgængeligt filsystem og Safari i desktop-version. Disse to ændringer vil gøre iPad til en langt mere produktiv platform for mange brugere. Alle som har prøvet at lade MacBooken ligge derhjemme og i stedet taget iPad under armen, har nok oplevet at ærgre sig før eller siden. Det bliver der forhåbentlig lavet om på nu. Muligheden for direkte adgan til SD-kort og USB-nøgler vil desuden gøre det lettere at arbejde med eksterne filer på farten, ligesom vi håber at systemet vil understøtte DOC- og PDF-filer og ikke kun vise billeder og videoer.

Det er ligeledes interssant, at Safari kommer til at vise hjemmesider i desktop-versionen, og giver mulighed for at downloade filer fra hjemmesider på en enklere måde. Sidst men ikke mindst bliver det muligt at arbejde mere med et vindue til hver app – noget som giver en oplevelse, der minder mere om den, som vi får på en almindelig computer.

Muligheden for multitasking og skift imellem vinduer og apps fungerer godt og den nye hjemmeskærm udnytter den store skærm på iPad bedre med widgets og forbedret tekstredigering.

watchOS

Det nye watchOS gør Apple Watch mere selvstændigt, blandt andet ved at gøre det muligt at installere apps og OS-opdateringer direkte fra uret. For udviklere bliver det nu også muligt at udvikle apps udelukkende til Apple Watch, og apps vil derfor ikke længere kræve en tilhørende app til iPhone for at fungere.

Dertil får Apples ur en række nye urskiver, samt den nye Cycles-app, som skal hjælpe kvinder med at holde styr på deres menstruationscyklus.

tvOS

Apple fik også plads til opdateringer til tvOS. Der er endelig blevet understøttelse for flere brugere, ligesom det er blevet muligt at bruge Xbox One- og PS4-controllere til at styre Apple TV.

Det sidstnævnte kan hjælpe med at gøre Apple TV til en bedre spilplatform, ikke mindst når vi tænker på Apple Arcade-tjenesten, som efter planen lanceres til efteråret. Apple har før prøvet at fokusere på spil med Apple TV, men har ikke haft den store succes. Det kan denne opdatering måske lave om på.

Mac Pro

Sidst men ikke mindst er der den nye Mac Pro med det særprægede udseende. Den er allerede blevet døbt osterivejernet af flere amerikanske medier, men det er jo det indre, der tæller. Og netop indmaden er ikke til at spøge med. Denne maskine er lynendehurtig og vanvittig kraftig, hvilket Apple demonstrerede ved at afspille hundredevis af lydspor i Logic og tre parallelle 8K-video-renderingsprocessor i realtid i Final Cut Pro X.

Professionelle brugere kan glæde sig, men valget af Radeon 580X og 256GB SSD er besynderlig – med en startpris på 6.000 dollars, kunne de fint have smidt et Vega-grafikkort og 512 GB lagerplads ind i stedet.