iTunes kan lukke ned inden for de næste par dage

Vi har i et stykke tid ventet, at Apple ville lukke ned for iTunes , og i stedet opdele programmet i flere nye apps. Nu ser det så ud til at firmaet tager de første skridt til netop dette, hvilket kunne tyde på, at vi får mere at vide om Apples medieplan under WWDC 2019 .

Det var Reddit-brugeren u/MalteseAppleFan , som bemærkede, alt indhold fra Instagram-kontoen til iTunes var blevet slettet – samtidig var der ikke kommet nogen opdateringer på iTunes Twitter-kontoen i stort set en uge, ligesom alle opslag var fjernet fra iTunes-kontoen på Facebook.

Vi har hørt rygter om, at Apple planlægger at erstatte iTunes med Apple Music , og eftersigende vil det øvrige indhold på iTunes blive flyttet til Apples andre platforme, såsom Apple TV Plus .

At Apple er i gang med at lukke konti på sociale medier forbundet med iTunes ned, vil sikre, at forbrugerne kun følger kontoer forbundet med de nye apps. Apples handling kan derfor tyde på, at vi snart får besked om lukningen af iTunes. Deres konti på Twitter og Instagram henviser allerede til Apple TV-konti, så skiftet er allerede i gang.

Apples ugelange udviklerkonference WWDC 2019 starter i dag og vi forventer, at Apple vil annoncere deres nye software og hardware-opdateringer såsom iOS 13 , MacOS 10.15 , WatchOS 6 med mere. TechRadar er til stedet og rapporterer hele ugen igennem

Via Appleinsider