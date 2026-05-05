Take-Two-chefen indrømmer, at forventningerne til GTA 6 er "så høje", at det er "skræmmende": "Vores mål er at levere noget, der aldrig før er set"
Take-Two Interactives direktør Strauss Zelnick har indrømmet, at forventningerne til Grand Theft Auto 6 skræmmer ham, selvom analytikere forventer, at spillet vil sælge rigtig godt.
GTA 6 er muligvis det mest ventede spil nogensinde, og efter den fortsatte succes med Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2 samt to forsinkelser er presset enormt for at levere til fansene.
I et interview med Bloomberg under Interactive Innovation Conference i Las Vegas i sidste uge siger Strauss Zelnick, at målet stadig er at levere den bedst mulige oplevelse til spillerne.
"Jeg tror, at vores mål er at levere noget til forbrugerne, som aldrig før er oplevet," sagde han. "At stå på sidelinjen, men alligevel tæt på begivenhedernes centrum, er meget spændende. Og skræmmende. For forventningerne er så høje."
GTA 6 er planlagt til at udkomme den 19. november, og brancheanalytikere har tidligere forudsagt, at spillet kan sælge over 25 millioner eksemplarer på udgivelsesdagen og indbringe 7,6 milliarder dollar i løbet af de første 60 dage.
Det er også blevet antydet, at 10 millioner solgte eksemplarer ville være en fiasko for Take-Two, i betragtning af at GTA 6 er et af de dyreste spil, der nogensinde er udviklet.
"På et lavere niveau gælder det hele Take-Twos forretningsplan på konsolsiden," sagde Zelnick. "Udviklingsomkostningerne er bare fortsat med at stige. Vi stræber virkelig efter at levere underholdning af højeste kvalitet. Og det er dyrt. På trods af AI's indflydelse har vi endnu ikke set nogen omkostningsreduktioner. Måske kommer vi til det. Måske ikke."
I samme interview bekræftede Zelnick i princippet også, at GTA 6 ikke vil blive udgivet til PC ved lanceringen, og forklarede, at "Rockstar altid starter på konsol, fordi man med en sådan lancering bliver bedømt ud fra, hvor godt man imødekommer kernemålgruppen."
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- Demi WilliamsContributor