Take-Two-chefen indrømmer, at forventningerne til GTA 6 er "så høje", at det er "skræmmende": "Vores mål er at levere noget, der aldrig før er set"

Take-Two-direktøren Strauss Zelnick siger, at han er rædselsslagen over de høje forventninger til GTA 6

Take-Two Interactives direktør Strauss Zelnick har indrømmet, at forventningerne til Grand Theft Auto 6 skræmmer ham, selvom analytikere forventer, at spillet vil sælge rigtig godt.

GTA 6 er muligvis det mest ventede spil nogensinde, og efter den fortsatte succes med Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2 samt to forsinkelser er presset enormt for at levere til fansene.

I et interview med Bloomberg under Interactive Innovation Conference i Las Vegas i sidste uge siger Strauss Zelnick, at målet stadig er at levere den bedst mulige oplevelse til spillerne.

"Jeg tror, at vores mål er at levere noget til forbrugerne, som aldrig før er oplevet," sagde han. "At stå på sidelinjen, men alligevel tæt på begivenhedernes centrum, er meget spændende. Og skræmmende. For forventningerne er så høje."

GTA 6 er planlagt til at udkomme den 19. november, og brancheanalytikere har tidligere forudsagt, at spillet kan sælge over 25 millioner eksemplarer på udgivelsesdagen og indbringe 7,6 milliarder dollar i løbet af de første 60 dage.

Det er også blevet antydet, at 10 millioner solgte eksemplarer ville være en fiasko for Take-Two, i betragtning af at GTA 6 er et af de dyreste spil, der nogensinde er udviklet.

"På et lavere niveau gælder det hele Take-Twos forretningsplan på konsolsiden," sagde Zelnick. "Udviklingsomkostningerne er bare fortsat med at stige. Vi stræber virkelig efter at levere underholdning af højeste kvalitet. Og det er dyrt. På trods af AI's indflydelse har vi endnu ikke set nogen omkostningsreduktioner. Måske kommer vi til det. Måske ikke."

I samme interview bekræftede Zelnick i princippet også, at GTA 6 ikke vil blive udgivet til PC ved lanceringen, og forklarede, at "Rockstar altid starter på konsol, fordi man med en sådan lancering bliver bedømt ud fra, hvor godt man imødekommer kernemålgruppen."