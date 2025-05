Logitech lancerer G522 Lightspeed - et spændende gaming-headset til en fantastisk pris

Logitech G har lanceret Logitech G522 Lightspeed

Dette trådløse gaming-headset har imponerende funktioner, en fantastisk mikrofon og en virkelig god pris

Udkommer den 16. juni med en pris på 1.299 kroner

Spilproducenten Logitech G har præsenteret Logitech G522 Lightspeed - et nyt trådløst headset, der er designet til at tage over for det populære Logitech G733 Lightspeed.

Logitech G522 Lightspeed har redesignede ørekopper, der er bredere og har et ekstra lag memory foam for ekstra komfort. Den justerbare hovedbøjle i stof er lettere og sidder fladere på hovedet end sin forgænger og har også integrerede kanaler for bedre ventilation.

På ydersiden af ørekopperne er der fire iøjnefaldende RGB-zoner med justerbar belysning, som kan justeres til enhver farve via Logitech G's G Hub-software på computeren - eller den tilhørende mobilapp.

Indeni ligger Logitech G's 40 mm Pro-G-drivere med den højeste opløsning og 24-bit/48kHz signalbehandling for forbedret lydkvalitet og detaljer.

Høretelefonerne kommer med en aftagelig retningsbestemt mikrofon med en imponerende 16-bit/48 kHz båndbredde - den samme mikrofon, der bruges i den betydeligt dyrere Astro A50 X, som imponerede med sin krystalklare optagekvalitet i vores test.

På Logitech G522 Lightspeed har mikrofonen også en indbygget rød LED-indikator, der lyser, når mikrofonen er slukket.

Som navnet antyder, kan G522 Lightspeed tilsluttes trådløst til pc eller PlayStation 5 via den medfølgende Lightspeed-dongle. Der er også understøttelse af traditionel Bluetooth, hvilket betyder, at det også fungerer med Nintendo Switch og mobiltelefoner. For dem, der gerne vil spille med ledning, er der en USB-C-mulighed.

Logitech lover op til 40 timers batterilevetid med RGB-belysning aktiveret eller op til 90 timer uden belysning, så der er nok til mange, mange, mange timers gaming.

Logitech G522 Lightspeed kommer på hylderne den 16. juni i enten sort eller hvid til en pris på 1.299 kroner, hvilket placerer den i mellemklassen.

(Image credit: Logitech)

G522 Lightspeed kommer ifølge Logitech på hylderne den 16. juni i enten sort eller hvid til en pris på 1.299 kroner, hvilket placerer den i mellemklassen. Selv om Logitech skriver 16. juni, så kan du altså allerede nu se og købe de nye hørebøffer hos Logitech. Og det ser ud til, at firmaet smider gratis forsendelse oven i hatten lige nu.