Logitech G lancerer den første gaming-mus med revolutionerende SUPERSTRIKE-teknologi og vild batterilevetid

Er du klar til en ny konkurrencedygtig opgradering? Logitech G PRO X2 Superstrike Lightspeed er en mus designet til gaming. Den er udviklet med fokus på esport på topniveau, og takket være Lightspeed-teknologien slipper du for kabler og får en stabil og lynhurtig forbindelse. Logitech G PRO X2 Superstrike komer med induktiv aktivering og haptisk feedback for mere præcis kontrol.

Pris og tilgængelighed

Logitech G Pro X2 Superstrike lightspeed har en vejledende pris på 1.399 kroner hos Logitech

Den kan bestilles nu

(Image credit: Coolblue)

Målrettet til seriøse gamere

Logitech G har lanceret PRO X2 SUPERSTRIKE, som registrerer museklik på en ny måde, der skal give spillerne mulighed for at tilpasse både aktiveringspunkt og følelse i hovedknapperne. Musen tilføjer ny teknoloti til Logitech Gs eksisterende PRO-serie og henvender sig til gamere, der ønsker mere fleksibel styring i konkurrencespil.

Musen introducerer SUPERSTRIKE-teknologi, et system baseret på induktiv analog registrering kombineret med haptisk feedback. Løsningen skal give lavere klik-latens ved at reducere den nødvendige vandring, før signalet når computeren. Ifølge Logitech G har tidlige målinger vist reduktioner på op til 30 millisekunder afhængigt af trykpunktet, hvilket flere professionelle spillere har vurderet som mærkbart under konkurrenceforhold. Ifølge Logitech kan musen klare op til 90 timer konstant bevægelse, hvilket må siges at være ret vildt.

Ny SUPERSTRIKE-teknologi for ultra præcis kontrol

PRO X2 SUPERSTRIKE gør det muligt at definere, hvordan et klik skal registreres. I softwaren vælger brugeren, hvor langt knappen skal trykkes ned, før signalet sendes til computeren, hvilket kan sammenlignes med at indstille følsomheden på et tastetryk. Det er også muligt at regulere, hvor hurtigt knappen kan udløses gentagne gange, samt hvor markant den haptiske feedback skal føles i det øjeblik, klikket registreres.

For spillere betyder det, at musens reaktion kan tilpasses forskellige spil og spillestile som FPS-, MOBA- og esport-titler, hvor kravene til udstyr er særligt høje. I skydespil kan et kort aktiveringspunkt være relevant for hurtigere indtastninger, mens en længere vandring kan give bedre kontrol i spil, hvor præcis timing er vigtig. Spillere i konkurrencer kan dermed justere klikoplevelsen, så den passer til deres individuelle spillestil og rolle.

PRO X2 SUPERSTRIKE er udviklet i samarbejde med hold som G2 Esports, Natus Vincere og Bilibili Gaming og anvendes allerede i titelturneringer i CS2, Valorant og League of Legends. Logitech G fremhæver, at målet er at give spillere en mere forudsigelig klikoplevelse, særligt i situationer hvor hurtige gentagne aktiveringer er afgørende.

Musen vejer 61 gram og bygger videre på designlinjen fra SUPERLIGHT-modellerne. Den benytter HERO 2-sensoren med en tophastighed på over 888 IPS og op til 44.000 DPI, samt LIGHTSPEED-forbindelse med op til 8 kHz rapporteringshastighed for trådløs brug.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Specifikationer