SteelSeries Arctis Nova 3 trådløst gaming-headset er tilgængeligt nu

Headsettet understøtter flere platforme - konsoller, pc'er og mobiltelefoner

Det tilbyder en masse funktioner til en virkelig overkommelig pris

SteelSeries, der er kendt for at levere masser af udstyr til gaming, har netop præsenteret sin nye serie af trådløse gamingheadsets: Arctis Nova 3.

Hovedtelefonerne understøtter flere platforme (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, pc og mobile enheder), har tilpassede elementer, en ny app og et imponerende udvalg af funktioner. Det kunne meget vel være et af de bedste nye trådløse gaming-headsets på markedet - især når man tager prisen i betragtning.

SteelSeries Arctis Nova 3 trådløst gaming-headset koster 899 kroner og kan købes nu via SteelSeries' officielle hjemmeside eller hos udvalgte forhandlere. Det fås i fire forskellige farver (sort, hvid, aqua og lavendel) samt i en 3P-variant (til PlayStation) og en 3X-variant (til Xbox).

På trods af at det er et multiplatform-headset, er det værd at huske, at 3X-versionen ikke er kompatibel med PlayStation-konsoller. 3P-modellen fungerer derimod med Xbox og alle andre større platforme. Så hvis du ofte spiller på flere konsoller, er det sidstnævnte, du skal gå efter.

Prisen er forholdsvis lav i forhold til nogle af de funktioner man får med. For her har Arctis Nova 3 meget at byde på til prisen. Det er udstyret med SteelSeries egne Nova-elementer, som giver fuld 360-graders rumlig lyd og er kompatible med både PS5's Tempest 3D Audio og Microsofts Spatial Sound.

En indbygget 'quick switch'-knap gør, at du hurtigt kan skifte mellem 2,4 GHz-forbindelse og Bluetooth 5.3 - perfekt, hvis du f.eks. venter på et opkald eller vil lytte til musik, mens du spiller. Headsettet har også en ClearCast 2.X-mikrofon, som producenten hævder giver klar stemmekvalitet til onlinespil med venner.

Batterilevetiden er også imponerende: SteelSeries oplyser, at du får op til 30 timer via 2,4 GHz og omkring 40 timer via Bluetooth. Hurtig opladning understøttes også - du får hele ni timers brug efter kun 15 minutters opladning.

Endelig lancerer SteelSeries også en ny Arctis-app til Android og iOS. Appen indeholder over 200 forudindstillede lydprofiler til gaming, som kan skiftes og tilpasses i realtid, mens du spiller. En virkelig praktisk funktion, hvis du gerne vil skræddersy lydoplevelsen til hvert spil for at opnå maksimal fordybelse.

Pris og tilgængelighed

Arctis Nova 3 Wireless-serien er tilgængelig via SteelSeries.com og udvalgte forhandlere verden over til følgende vejledende udsalgspris: Arctis Nova 3P/3X trådløs – 899 kroner.

Arctis-appen – Gratis download via Google Play Store og Apple App Store.