Atomic Heart 2 annonceres officielt under Summer Game Fest - sammen med en multiplayer-spin-off

Atomic Heart 2 er blevet officielt annonceret under Summer Game Fest

Spillet virker betydeligt mere åbent end det første

En spin-off i multiplayer-format, The Cube, blev også afsløret under showet

Mundfish har nu officielt bekræftet, at Atomic Heart 2 er under udvikling sammen med The Cube - et førstepersons multiplayerspil, der foregår i det samme univers.

Det hele blev afsløret under Summer Game Fest sammen med en eksplosiv gameplay-trailer, der gav et indblik i spillets dystopiske og retro-futuristiske åbne verden. Atomic Heart 2 er under udvikling til pc og konsol.

"Gør dig klar til nye farlige eventyr, der vil omdefinere spiloplevelsen og hæve barren for, hvad genren er i stand til," lyder det i beskrivelsen af spillet.

Studiet fortæller også, at spillet vil have et stærkt fokus på historien, rollespilselementer og spillerens frihed i det retrofuturistiske univers.

Der er endnu ingen udgivelsesdato, men spillet kan allerede nu føjes til ønskelisten på Steam.

Se gameplay-traileren her:

Atomic Heart 2 World Premiere Trailer | Summer Game Fest 2025 - YouTube Watch On

Efter dette viste studiet også de første optagelser fra Atomic Heart-spin-off'en The Cube, som finder sted et par år efter begivenhederne i de originale spil. Denne RPG-shooter er også under udvikling til pc og konsol, men har endnu ingen udgivelsesdato.

"Hos Mundfish var vi de første i branchen til at implementere en teknologi, der gør det muligt for tusindvis af objekter at bevæge sig og rotere samtidigt over enorme overflader - online og i realtid. Ingen andre har gjort det før," siger Robert Bagratuni, grundlægger og administrerende direktør for Mundfish, i en pressemeddelelse.

"Dette blev gjort muligt af vores innovative split-rendering-system, der omdefinerer, hvordan bevægelse håndteres i interaktive miljøer. Systemet leverer maksimal ydeevne selv under ekstreme belastninger. I The Cube føles fysik, ballistik og tyngdekraft helt naturligt - men bag kulisserne er det drevet af avanceret teknologi. Systemet muliggør sømløse overgange, præcis objektsporing og synkroniseret multiplayer i en levende verden i konstant forandring. Det er et ægte teknologisk gennembrud."