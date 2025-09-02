Beats afslører teaser for Powerbeats Fit – her er de 3 vigtigste opgraderinger, vi håber på

Beats giver ofte små forsmag på kommende produkter – hovedtelefoner eller højttalere – via sine sociale medier, og denne gang er det Powerbeats Fits tur. Alt tyder på, at dette er den næste generation af Beats Fit Pro, men også en lille rebranding af serien.

Teaseren viser hovedtelefonerne, der bæres af sportsstjernerne Saquon Barkley, Justin Jefferson og Jayden Daniels, sammen med løftet om, at de vil »Fit Every Move« (passe til enhver bevægelse). Dette er en klar hentydning til deres in-ear-design med vinger, der holder dem sikkert på plads – i modsætning til Powerbeats Pro 2, der hænger fast omkring det ydre øre.

Beats Fit Pro blev lanceret tilbage i november 2021 og har været på markedet lige siden, i flere nye farver og endda i en specialudgave i samarbejde med Kim Kardashian. De indtager stadig en vigtig plads i Beats-serien, men sammenlignet med Powerbeats Pro 2 er der helt klart plads til forbedringer. Derfor har vi store forventninger til Powerbeats Fit.

Lanceringen er lovet til efteråret 2025, hvilket betyder, at den kan komme når som helst mellem september og november. Her er tre opgraderinger, vi håber at se.

Pulsmåling

Da Powerbeats Pro 2 har indbygget pulsmåling – og AirPods Pro 3 efter sigende får den samme funktion – håber vi virkelig, at Powerbeats Fit også får den, men i et slankere og lettere format.

Hvis du allerede har et Apple Watch, vil det selvfølgelig give den mest nøjagtige måling, men hovedtelefonerne kan stadig bruges til at registrere din puls i visse fitness-apps – både på iPhone og Android via Beats-appen. Det ville gøre dem til et stærkere valg, især hvis de, som forventet, også får aktiv støjreduktion og hear-through, som Beats Fit Pro allerede har.

For at drive en sådan sensor er der også brug for lidt mere strøm. Beats Fit Pro bruger i øjeblikket Apples H1-chip, men Powerbeats Fit vil forhåbentlig blive opgraderet til den nyere H2-chip – den samme som i Powerbeats Pro 2.

Bedre holdbarhed

Beats Fit Pro har i øjeblikket en IPX4-klassificering for sved- og vandbeskyttelse, hvilket betyder, at de kan modstå lette stænk. Dette er samme holdbarhedsniveau som Powerbeats Pro 2, men i betragtning af at Beats markedsfører de nye hovedtelefoner sammen med professionelle atleter – og at mange Beats-brugere bruger deres hovedtelefoner til træning, løb og fitness – ville det være meget velkomment at se en opgradering her til mindst IP55 eller IPX7.

Men når selv Powerbeats Pro 2 kun kommer med IPX4, virker det faktisk usandsynligt, at Powerbeats Fit får bedre beskyttelse mod vand. Især da designet af Powerbeats Fit ser ud til at være stort set det samme. Men man kan altid håbe.

Længere batterilevetid

Beats Fit Pro leverer i øjeblikket seks timers lyttetid med støjreduktion aktiveret og syv timer uden. Opladningsetuiet giver et par ekstra opladninger, hvilket giver en samlet batterilevetid på 24 timer.

Vi håber på et stort fremskridt her, helst på niveau med Powerbeats Pro 2 – de tilbyder 10 timers afspilningstid i øretelefonerne og hele 45 timer inklusive opladningsetuiet. Det er virkelig imponerende, og selvom Powerbeats Fit ser ud til at være lidt mindre, kunne en nyere chip og forbedringer i batteriteknologien være med til at øge tallene.

Ligesom da Powerbeats Pro skiftede til Powerbeats Pro 2, er det endnu uvist, om Beats' designteam har formået at gøre opladningsetuiet slankere. Vi krydser fingre for, at de i det mindste beholder USB-C-porten.

Den gode nyhed er, at vi sandsynligvis ikke behøver at vente ret længe. Teaseren blev udgivet den 28. august 2025, hvilket normalt betyder, at lanceringen kun er få uger væk. Beats dukker sjældent op til Apples egne events, så det er usandsynligt, at vi vil høre mere om Powerbeats Fit til Apples event den 9. september. Beats selv vil dog sandsynligvis afsløre mere senere på efteråret.

Lad os bare håbe, at prisen holdes på et overkommeligt niveau – Beats Fit Pro koster i øjeblikket omkring 1.899 kroner.