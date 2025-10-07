Amazon Prime Deal Days bjuder på stora rabatter på Nintendo Switch-konsoler

Amazon Prime Deal Days är i full gång och vi i TechRadar-teamet håller som vanligt stenkoll på alla erbjudanden som dyker upp. Om du har varit sugen på att skaffa en Nintendo Switch är det perfekt tillfälle att slå till nu – vi har nämligen hittat ett par suveräna deals på två varianter av konsolen. Både den klassiska Nintendo Switch med Ring Fit Adventure och den röda specialutgåvan Nintendo Switch OLED Mario Red går nu att klicka hem för några av de lägsta priserna vi har sett på länge.

Under rean kan du lägga vantarna på Nintendo Switch Ring Fit Adventure-paketet för endast 3 365 kronor och Switch OLED Mario Red för 3 386 kronor – båda till kampanjpris för Amazons Prime-medlemmar. Det betyder att du sparar upp till nästan tusenlappen jämfört med ordinarie pris. Oavsett om du vill komma i form med ett träningsäventyr eller föredrar att spela med en förbättrad OLED-skärm i Marios ikoniska färger, är det här perfekta tillfället att slå till.

Amazon Prime Deal Days pågår mellan den 7-8 oktober, så se till att lägga din beställning snabbt!

Superdeals på Nintendo Switch-konsoler

23% rabatt Nintendo Switch: Ring Fit Adventure | 3 365:- (4 346:-) hos Amazon

Spara 981 kronor: Under Prime Deal Days kan du klicka hem Switch-konsolen tillsammans med Ring Fit Adventure till ett riktigt bra pris – kombinera motion och spelglädje med hela familjen.

16% rabatt Nintendo Switch OLED Mario Red | 3 386:- (4 021:-) hos Amazon

Spara 635 kronor: Den snygga specialutgåvan av Switch-konsolen med förbättrad OLED-skärm har också fått en fin rabatt under Prime Deal Days – perfekt för både handhållet spelande och TV-läge.

Amazon Prime Deal Days 2025: Bli medlem

För att ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden behöver du vara Prime-medlem hos Amazon. När du registrerar dig får du en 30 dagars testperiod, så om du registrerar dig nu kan du ta del av alla Prime Deal Days-erbjudanden helt gratis!

Så här gör du för att bli medlem: