Hondas interaktive «Dream Drives»-kart viser deg de beste veiene i Europa – her er noen av høydepunktene

Honda avslørte at de ikke lenger vil selge sin formidable Civic Type-R i Europa ved utgangen av dette året. Dette markerer slutten på en 30 år lang arv og får mange fans av den prisbelønte hot hatch-modellen til å felle en tåre eller to.

Faktisk tilbyr ikke Honda noe i veien for sportsbiler for øyeblikket, men det har ikke hindret dem i å investere penger i utviklingen av et interaktivt «Dream Drives»-kart.

Nettstedet, som er kuratert av «motoreksperter, kjøreentusiaster og Civic Type R-eiere», viser de beste veiene i Europa, og dekker alt fra korte strekninger i Danmark til mer svingete fjelloverganger i Sveits … og noen spektakulære ruter i Norge.

Det elegante digitale grensesnittet har noen ganske åpenbare kandidater, som Passe dello Stelvio i Italia, samt norske høydepunkter som Atlanterhavsveien og Trollstigen, men det har også mindre kjente bilturer som går gjennom Estland og inn i Litauen.

Noen av de andre høydepunktene inkluderer Den blå veien (som tar deg fra norske Nesna, over Sverige og Finland, gjennom fjorder og innsjøer), Col de Turini i Frankrike (som er med i Monte Carlo-rallyet) og den 1500 km lange Wild Atlantic Way som tar deg over vestkysten av Irland.

Alle de utvalgte rutene har en «Kjør nå»-knapp som klikker seg videre til en komplett ruteplanlegger på Google Maps, inkludert eventuelle trafikkvarsler eller begrensninger på veiarbeid.

Honda sier at denne spesialbestilte og enestående samlingen av veier er den «perfekte måten å presentere Civic Type R i Europa på», og at den lar eiere dra ut og faktisk nyte bilene sine.

I tillegg er den dedikerte mikrosiden tilgjengelig på både mobil og datamaskin, slik at du kan søke etter en bestemt vei eller finne inspirasjon etter land, rutetype, kjøreavstand eller varighet.

Bilkjøring: Nyt det mens du kan

Hvis du eier en Honda Civic Type-R – eller andre modeller med Type-R-merket fra Hondas bakkatalog – har du flaks. Det japanske merkets nåværende modellutvalg består av relativt uinspirerende SUV-er og Jazz, som ikke viser noen tegn til å gå ut på dato.

Vi er ikke helt sikre på om det å takle Skottlands North Coast 500 i en hybrid ZR-V ville vært helt det samme som å oppleve den i en NSX, men all ære til merket for å innrømme at noen kunder fortsatt liker spenningen ved å kjøre – og anerkjenne deres ihuga Type-R-tilhengerskare.

La oss håpe at dette betyr at Honda har noen spennende biler på gang, for uansett hva som erstatter Civic Type-R, har det noen store sko å fylle.