Panasonic avduker hele TV-sortimentet for 2025 – og flaggskipet OLED kan være det beste hittil

Panasonic lanserer hele TV-sortimentet for 2025, med OLED-, mini-LED- og LED-modeller.

Utvalget toppes av Panasonic Z95B OLED-TV.

Z95B kan være merkets beste OLED hittil.

Panasonic har nå avduket sin TV-sortiment for 2025, som inkluderer flere OLED-modeller samt et bredt utvalg av LED-TV-er, inkludert en mini-LED-TV.

Den nyeste OLED-serien har blitt slanket ned sammenlignet med i fjor. Den består av flaggskipet Panasonic Z95B, etterfølgeren til Panasonic Z95A – en av fjorårets beste TV-er – samt mellomklassemodellen Panasonic Z90B og inngangsmodellen Panasonic Z80B.

LED-serien inkluderer flaggskipmodellen mini-LED, Panasonic W95B, den funksjonsrike Panasonic W85B, QLED Panasonic W80A, LED-TV-en Panasonic W70A og inngangsmodellen Panasonic W61A i 4K.

Det er ingen bekreftede priser eller lanseringsdatoer for noen av TV-modellene ennå, men vi oppdaterer så snart vi vet mer.

De fleste av Panasonics nye TV-modeller vil bruke Fire TV som smart-TV-plattform, bortsett fra innstegsmodellene som i stedet vil bruke TiVo. Panasonic OLED-modellene Z95B og Z90B, samt W95B mini-LED-modellen, vil støtte den nye Prime Video Calibrated Mode, som først dukket opp i Sonys 2024-modeller og også var tilstede i fjorårets Z95A. En annen spennende ny funksjon for Z95B og W95B er Calman Ready-støtte, som gjør det enkelt å kalibrere skjermen ved hjelp av Calmans nye AutoCal-funksjon (som vil bli utgitt i en programvareoppdatering til Calman Color Calibration-programvaren i sommer).

OLED TV-er

Panasonic Z95B

Panasonic Z95B er tilgjengelig i størrelsene 55, 65 og 77 tommer og har det samme primære tandem RGB-panelet (også kjent som «four-stack» OLED) som brukes i LG G5 – en av årets beste OLED-TV-er så langt. Den har også et nytt kjølesystem, ThermalFlow, som Panasonic sier øker panelets effektivitet for å levere høyere lysstyrke og bedre bildekvalitet. Modellen støtter Dolby Vision og HDR10+ og bruker den oppgraderte HCX AI-prosessoren MKII.

I likhet med forgjengeren Z95A – som var en av fjorårets beste TV-er med tanke på lyden – leveres Z95B med et 5.1.2-kanals lydsystem. Dette er nå forbedret ved å flytte bakkanalene, samt større side- og oppoverrettede høyttalere.

Z95B har også en rekke spillfunksjoner, inkludert 4K 144 Hz, VRR (støtte for AMD FreeSync Premium og Nvidia G-Sync), ALLM og Dolby Vision Gaming. Spillkontrollkortet, som følger med Game Master Extreme, har blitt oppdatert med funksjoner som en 60Hz-modus for eldre konsoller. Det er imidlertid fortsatt bare to HDMI 2.1-porter. Designet har også blitt raffinert med stoffmateriale på fronthøyttaleren og rammen, samt avrundede hjørner for et mer ensartet utseende sammenlignet med tidligere generasjoner.

Panasonic Z90B & Z80B

Panasonic Z90B leveres i størrelsene 42, 48, 55, 65 og 77 tommer. Den støtter Dolby Vision og HDR10+ og bruker den samme HCX AI-prosessoren MKII som Z95B.

Lyden håndteres av Dynamic Theater Sound Pro med en innebygd 30 W subwoofer og støtte for Dolby Atmos. Det er også god støtte for spilling her, med 4K 144 Hz, AMD FreeSync, Nvidia G-Sync, ALLM og Game Control Board. Det er imidlertid fortsatt bare to HDMI 2.1-porter.

Z80B er den enkleste modellen i OLED-serien og er tilgjengelig i 48, 55 og 65 tommer. Den bruker HCX-prosessoren (ikke AI-versjonen), har Panasonic Surround Sound Pro, Dolby Atmos og spillfunksjoner som 4K 120 Hz, VRR (AMD FreeSync Premium) og ALLM.

Mini-LED & LED TV-er

Panasonic W95B

Panasonic W95B er Panasonics eneste mini-LED-TV i 2025-utvalget og leveres i 55, 65, 75 og en ny 85-tommers størrelse. Den bruker den samme HCX AI-prosessoren MKII som OLED-modellene og støtter Dolby Vision, HDR10+ og forbedret Hybrid Tone Mapping for bedre bakgrunnsbelysning enn fjorårets W95A.

Lyden kommer fra Dynamic Theater Surround med støtte for Dolby Atmos. For gaming gjelder 4K 144 Hz, VRR (AMD FreeSync Premium), ALLM og Game Control Board.

Panasonic W85B, W80A, W70A & W61A

Panasonic W85B er en QLED-TV i størrelsene 43, 50, 55 og 65 tommer og bruker HCX-prosessoren. Den støtter Dolby Vision, HDR10+, Surround Sound Pro og støtter 4K 120 Hz, VRR, ALLM og Game Mode Extreme.

Panasonic W80A og W70A vil forbli fra 2024. Panasonic W80A bruker et QLED-panel, er tilgjengelig i 43 til 65 tommer og støtter Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos samt 4K 120 Hz, VRR, ALLM og Game Mode Plus.

Panasonic W70A er en LED-modell i samme størrelser som W80A og støtter Dolby Vision, HDR10+, 4K 60 Hz, VRR og ALLM.

Panasonic W61A er innstegsmodellen med LED og leveres i 43, 50, 55 og 65 tommer. Den bruker TiVo som smart-TV-plattform og støtter 4K 60 Hz og ALLM for spilling.

Panasonic Z95B: en potensiell kandidat til årets TV?

Panasonic Z95A imponerte oss da vi testet den i 2024, med sin dynamiske lyd, vakre bilde og forbedrede smart-TV-plattform. Etterfølgeren, Z95B, ser ut til å bli enda mer imponerende.

Det nye Primary Tandem RGB-panelet leverer høyere lysstyrke og dypere farger, og det forbedrede høyttalersystemet og det nye kjølesystemet bidrar til å løfte den ytterligere. Designet har også blitt raffinert og er etter vår mening mer estetisk tiltalende enn tidligere modeller.

Flaggskipsegmentet for OLED-TV-er ser ut til å bli en tøff kamp i 2025, der den femstjerners LG G5 som for tiden leder an. Imidlertid så både Samsung S95F og Sony Bravia 8 II også svært lovende ut tidligere i år. Panasonic Z95B er klar til å bli med i kampen – og hvis prisen er riktig, kan den godt bli årets TV.