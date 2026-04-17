«Et gjerrig merke»: Sony fjerner viktige funksjoner fra Bravia-TV-ene –brukerne er svært misfornøyde

Ser du på TV via antenne eller dekoder? I så fall er du en ganske stor del av seerne, men hvis du har en Sony Bravia-TV hjemme, kan du snart miste en viktig funksjon på enheten din.

Som Cord Cutters News bemerker, advarer nå en brukerstøtteside på Sonys nettsted om at selskapet vil endre tjenesten sin i «slutten av mai 2026», og det er ikke til det bedre.

Mer spesifikt forklarer siden at antennebrukere da vil få en svært begrenset opplevelse. «Programinformasjon vises kanskje ikke avhengig av kanalen», skriver Sony, og «bare programmer fra nylig sette kanaler kan vises.» Kanallogoer vil ikke lenger vises i programguiden, og miniatyrbilder i programbeskrivelser vil også bli fjernet.

Artikkelen fortsetter nedenfor

Uønskede endringer kommer også til TV-menyen. Dekodermenyen fjernes helt og erstattes av en forenklet kontrollmeny. I tillegg vil miniatyrbilder ikke lenger vises i TV-menyen. Blant de berørte TV-modellene er A95L-serien fra 2023, Bravia 9 (XR90), Bravia 8 (XR80) og Bravia 7 (XR70) fra 2024, og Bravia 8 II (XR80M2) og Bravia 5 (XR50) fra 2025. Dette kan være frustrerende nyheter for lojale Sony-kunder – Bravia 8 II, for eksempel, ble lansert så sent som i fjor og kostet fra 34 990 kroner ved lansering. Å miste funksjoner på en så ny (og dyr) enhet er neppe kjærkomne nyheter.

Et «gjerrig» trekk

(Image credit: Sony)

Sony har ikke kommet med en klar forklaring på avgjørelsen, men det handler sannsynligvis om kostnadene ved å levere programinformasjon og bilder til brukerne. For Sony er det kanskje rett og slett ikke verdt å fortsette å tilby dette til kunder som bruker en antenne eller dekoder.

Men disse brukerne utgjør sannsynligvis en ganske stor del av Sonys kundebase. Ars Technica viste til en undersøkelse fra 2025 som fant at 19 % av 2200 spurte amerikanske voksne brukte en antenne med TV-en sin. En annen undersøkelse sitert av Ars Technica fant at av 1600 amerikanske TV-seere i alderen 16 til 74 år med bredbånd, sa 26 % at en dekoder var deres «standardenhet for å se på TV».

Ikke overraskende var Sony-kunder spesielt fornøyde med endringene. På Reddit skrev brukeren NewsCards at avgjørelsen risikerer å gi Sony et rykte som «et gjerrig merke som er villig til å fjerne etablerte funksjoner som 19 % av kundene deres bruker, bare for å spare noen få kroner». Brukeren tuppertom la til: «Ser ut som jeg kan stryke Sony fra handlelisten min.»

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Hvis du er en av de berørte kundene, må du forberede deg på redusert funksjonalitet når slutten av mai nærmer seg.