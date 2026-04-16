“Ett snålt varumärke”: Sony tar bort viktiga funktioner från sina Bravia-TV-apparater och användarna är rejält missnöjda

Sony lägger ned flera funktioner för sina kunder

Förändringarna påverkar användare som tittar via antenn eller digitalbox

Menyer och programinformation tas bort för berörda användare

Tittar du på TV via antenn eller digitalbox? I så fall tillhör du en ganska stor del av tittarna, men om du har en Sony Bravia-TV hemma kan du snart förlora en viktig funktion i din enhet.

Som Cord Cutters News noterat varnar nu en supportsida på Sonys hemsida för att företaget kommer att ändra sin tjänst i “slutet av maj 2026” och det är inte till det bättre.

Mer specifikt förklarar sidan att antennanvändare då kommer att få en kraftigt begränsad upplevelse. “Programinformation kanske inte visas beroende på kanal”, skriver Sony och “Endast program från nyligen tittade kanaler kan visas”. Kanallogotyper kommer inte längre att visas i programguiden och miniatyrbilder i programbeskrivningar kommer också att tas bort.

Oönskade förändringar är dessutom på väg till TV-menyn. Menyn för digitalboxar tas bort helt och ersätts av en förenklad Control-meny. Utöver det kommer miniatyrbilder inte längre att visas i TV-menyn.

Berörda TV-modeller inkluderar A95L-serien från 2023, Bravia 9 (XR90), Bravia 8 (XR80) och Bravia 7 (XR70) från 2024, samt Bravia 8 II (XR80M2) och Bravia 5 (XR50) från 2025. Det kan vara frustrerande nyheter för lojala Sony-kunder – Bravia 8 II släpptes till exempel så sent som fjol och kostade från 34 990 kronor vid lanseringen. Att förlora funktioner på en så pass ny (och dyr) enhet är knappast välkomna nyheter.

Ett “snålt” drag

Sony har inte gett någon tydlig förklaring till beslutet, men det handlar troligen om kostnaderna bakom att leverera programinformation och bilder till användare. För Sony kanske det helt enkelt inte är värt att fortsätta tillhandahålla detta för kunder som använder antenn eller digitalbox.

Men dessa användare utgör sannolikt en ganska stor del av Sonys kundbas. Ars Technica hänvisade till en undersökning från 2025 som visade att 19 % av 2 200 tillfrågade vuxna i USA använde en antenn tillsammans med sin TV. En andra undersökning som Ars Technica refererade till visade att av 1 600 amerikanska TV-tittare mellan 16 och 74 år med bredbandsuppkoppling uppgav 26 % att en digitalbox var deras “standard-enhet för att titta på TV”.

Föga förvånande var Sony-kunder inte särskilt glada över förändringarna. På Reddit skrev användaren NewsCards att beslutet riskerar att ge Sony ett rykte som “ett snålt varumärke som är villigt att ta bort etablerade funktioner som 19 % av deras kunder använder, bara för att spara några kronor.” Användaren tuppertom fyllde på med kommentaren: “Det ser ut som att jag kan stryka Sony från min inköpslista.”

Om du tillhör gruppen av berörda kunder behöver du förbereda dig på minskad funktionalitet när slutet av maj närmar sig.