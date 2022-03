Test: Motorola Edge 30 Pro

Kort oppsummert

Motorola har kanskje vært mest kjent for å dominere budsjettmarkedet de siste årene, men med Edge 30 Pro kan det virke som de gjør et ærlig forsøk på å kapre en del av toppmodellkundene – og det kan det godt være at de kan klare også.

Edge 30 Pro har nemlig veldig mye bra å by på, og det begynner med den glimrende ytelsen. Denne telefonen er nemlig den første på markedet med Snapdragon 8 Gen 1, og det gjør rett og slett at dette er den sprekeste Android-telefon du får kjøpt akkurat nå. Er du en ivrig mobilspiller eller bare vil ha topp ytelse til tunge oppgaver, så er den altså et glimrende valg.

Spesifikasjoner Android-versjon: 12 Prosessor: Snapdragon® 8 Gen 1 RAM: 8 eller 12 GB Lagring: 128, 256, or 512 GB Skjermstørrelse: 6,7 tommer Skjermteknologi: pOLED, 10 bit, HDR10+, DCI-P3, 144 Hz Skjermoppløsning: FHD+ (2400 x 1080) Mål: 163 x 75,9 x 8,79 mm Vekt: 196 g Batterikapasitet: 4800 mAh Robusthetssertifisering: IP52 5G: Ja Trådløsteknologi: WiFi 6E Bluetooth: 5.2 Kamera: 50 MP hodekamera (f/1.8), 50 MP makro (f/2.2), 2 MP dybdekamera (f/2.4) Frontkamera: 60 MP (f/2.2) Video: 8K ved 24 fps, 4K ved 60 fps, slow-mo opptil 960 fps Høyttalere: stereo, Dolby Atmos

Utover det får du også en flott skjerm med naturlige farger og god skarphet, tross at den kun har utvidet HD-oppløsning. Dette siste veies det imidlertid opp for med hele 144 Hz oppdateringsfrekvens, noe som sikrer ekstremt jevn flyt i menyer og nettsider om du velger å aktivere dette. Samtidig bruker denne muligheten også mer strøm, og du kan eventuelt velge å begrense oppdateringsfrekvensen med en auto-funksjon som kun går opp til 120 Hz om du ønsker det.

Når det kommer til kameraene så er Edge 30 Pro utstyrt med et godt hovedkamera som tar gode bilder så lenge du har relativt greie lysforhold, og et vidvinkelobjektiv som leverer flotte bilder med 114 graders bildevinkel uten altfor plagsom forvrengning. Det du derimot ikke får er et zoom-kamera, og zooming foregår dermed utelukkende digitalt.

Ellers har den 68 W hurtiglading som sikrer at telefonen lades fra 0 til 50 prosent på bare 15 minutter, og 15 W trådløs lading.

Vi setter også pris på det stilfulle designet med frostet glass på baksiden, og en kameraklump som har en utforming som skiller seg litt ut uten å gjøre altfor mye ut av seg.

Motorola Edge 30 Pro er ganske enkelt et veldig godt valg for deg som vil ha topp ytelse, en god skjerm, rask lading og et stilfullt design. Bare vær klar over at kameraene ikke imponerer like mye som toppmodellene til Samsung og Apple, så hvis dette er viktig for deg så kan det være du burde vurdere andre modeller i stedet.

Pris og tilgjengelighet: Motorola Edge 30 Pro

Motorolas nye toppmodell Edge 30 Pro er i salg nå i Norge til en veiledende pris på 7990 kroner.

Den er kun i salg i en utgave med 12 GB RAM og 256 GB lagring, men du kan velge mellom de to fargene hvit og blå.

Andre steder i verden selges det et folio-deksel og en pekepenn som ekstrautstyr til Motorola Edge 30 Pro, noe som gjør den til en interessant utfordrer til Samsung Galaxy S22 Ultra, men Motorolas norske representant forteller oss at disse ikke er i salg i Norge. Dermed må disse eventuelt bestilles fra utlandet om det skulle være interessant for deg.

Design

Motorola Edge 30 Pro tar seg godt ut med matt glass på baksiden. (Image credit: Truls Steinung)

Det er ikke mange som tørr å skille seg noe særlig ut i mylderet av mobiltelefoner nå om dagen. De aller fleste toppmodellene byr på store glassflater på forsiden med små kamerahull, tynne metall-chassis og glass på baksiden.

Motorola Edge 30 Pro er på ingen måte noe unntak i så måte, men den har samtidig akkurat nok unike designdetaljer til å skille seg litt ut.

Først og fremst gjelder det baksiden. I motsetning til de fleste andre som byr på speilblanke (og såpeglatte) glassoverflater, har nemlig Motorola gitt Edge 30 Pro en frostet bakside som tar seg veldig godt ut, og vår blå testutgave har i tillegg et flott fargespill som gir den et enda mer eksklusivt utseende.

I tillegg har også kameraklumpen på baksiden fått seg en litt unik utforming. Den går i flyt med resten av dekselet på sidene, og stikker bare opp øverst og nederst, men det er likevel først og fremst de avrundede kantene som sikrer at du ikke vil ta feil av denne og de mange andre toppmodellene på markedet.

Bilde 1 av 3 Bunnen av telefonen er utstyrt med høyttalergrill, USB-C-port og SIM-kortplass. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 3 Venstre side er helt uten betjening. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 3 av 3 Høyre side har volumknapper og av/på-knapp med innebygget fingeravtrykkleser. (Image credit: Truls Steinung)

Ellers er designet til Motorola Edge 30 Pro ganske minimalistisk, og venstre side av telefonen er helt blottet for betjeningsknapper, mens høyre side er utstyrt med både av/på-knapp med integrert fingeravtrykkleser og volumknapper. På oversiden er det kun mikrofonhullet som bryter en ellers helt jevn overflate, mens undersiden er utstyrt med USB-C-port, høyttalergrill og SIM-kortplass.

En detalj som er verdt å merke seg er at Edge 30 Pro er utstyrt med IP52-sertifisering, noe som gjør at den tåler litt vannsprut, men den er langt i fra like vanntett som mange andre modeller på markedet. Du kan altså ikke regne med at den vil tåle spesielt godt å falle i et basseng eller i sjøen når du er ute med båten, men den burde takle helt fint å bli brukt uten mens det regner.

Skjerm

Skjermen er kanskje ikke fullt så lyssterk som de beste på markedet, men den fungerer helt fint i praksis under de fleste forhold. (Image credit: Truls Steinung)

Skjermen har en oppløsning på 2400 x 1080, noe som altså gjør den til en strukket 1080p-skjerm. Det er ikke noen voldsomt høy oppløsning, men etter vår mening er det absolutt nok til å levere skarpe bilder med overbevisende kvalitet.

Fargegjengivelsen er på sin side også god, men ved sammenligning med andre toppmodeller legger vi merke til et visst grønnskjær i helt hvite felter. Det er imidlertid ikke spesielt sjenerende ved normal bruk, og ikke noe vi trekker noe særlig for. Samtidig er også lysstyrken god nok uten at den nødvendigvis er den beste vi har sett, og den kan finte brukes under alle slags forhold uten problemer.

Det beste med skjermen er kanskje likevel den høye oppdateringsfrekvensen. Faktisk kan den strekke seg helt opp til 144 Hz, noe som er høyere enn for eksempel Samsung Galaxy S22 som stopper på 120 Hz. Det må likevel understrekes av standardinnstillingen er et auto-valg som kun vil gå opp til 120 Hz, og grunnen til det er at høyere oppdateringsfrekvens bruker mer batteri. For å få 144 Hz må du altså velge det manuelt, og det må også sies at 120 Hz er mer enn nok for å få jevn skrolling i menyer og på nettsider.

Motorola har valgt å gi Edge 30 Pro et midstilt kamerahull i skjermen, noe som ikke nødvendigvis er vår foretrukne plassering. Likevel går det helt greit å venne seg til dette, og kamerahullet er også ganske lite og diskret, noe som hjelper en del.

Kameraer

Kameraklumpen ser også bra ut, men det er nesten umulig å fjerne alt støvet fra den. (Image credit: Truls Steinung)

Motorola Edge 30 Pro er utstyrt med tre kameraer: et hovedkamera på 50 MP, etter vidvinkelkamera på 50 MP og et dybdekamera på 2 MP. Frontkameraet er på sin side på 60 MP.

Det er altså verdt å merke seg at Motorola har valgt å gå ned fra 108 MP i forrige modell til 50, noe som på mange måter bekrefter det faktum at megapiksler i seg selv sier lite om hva slags bildekvalitet man får. De større pikslene i et 50 MP-kamera har potensiale til å slippe inn mer lys, noe som kan være en like stor fordel som høy oppløsning. Uansett gjør også Motorola det samme som de fleste andre produsenter gjør om dagen – de har nemlig gitt Edge 30 Pro nemlig en standardinnstilling som gjør bruk av «pixel binning», og som dermed gir bilder med en fjerdedel av den egentlig oppløsningen kameraet leverer. Det betyr i praksis enda mer lys fra hver kombinerte piksel, noe som gir enda bedre kvalitet.

Vi liker fargene og skarpheten Edge 30 Pro leverer. (Image credit: Truls Steinung)

Resultatet er i praksis at Edge 30 Pro leverer bilder på 12,5 MP med svært overbevisende kvalitet – i hvert fall under normale forhold.

Bildene vi har tatt har en imponerende skarphet, og vi setter også stor pris på de naturlige fargene som er akkurat passe balanserte. En direkte sammenligning med OnePlus 9 Pro viste oss også at Edge 30 Pro ga oss gjennomgående litt bedre resultater med høyere kontrast og en bedre fargebalanse.

Den samme gode skarpheten så vi også ved bruk av vidvinkelobjektivet, og du får i tillegg en imponerende stor 114 graders bildevinkel. Du får naturlig nok noe forvrengning i kantene i disse bildene, men det skjer i mindre grad enn man kanskje skulle tro. Her la vi i imidlertid også merke til en helling mot grønt som vi ikke fikk med hovedobjektivet, så disse bilde kan ha behov for noe fargekorrigering.

Bilde 1 av 5 Hovedobjektivet kan levere svært gode bilder med friske og naturlige farger og god skarphet. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 2 av 5 Også vidvinkelobjektivet fungerer godt, men her opplever vi litt mindre kontrast og litt mer helling mot grønt. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 3 av 5 Motlys kan være en utfordring, men her bevares likevel ganske mye detaljrikdom. Vi slipper imidlertid ikke helt unna linsestikk i dette tilfellet. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 4 av 5 Digital zoom gir sjeldent gode resultater, men det kan bli OK så lenge man ikke zoomer for mye. (Image credit: Truls Steinung) Bilde 5 av 5 Her har vi helt klart zoomet for mye. (Image credit: Truls Steinung)

I svakt lys imponerer dessverre ikke Edge 30 Pro like mye. Det er mulig å få skarpe bilder – spesielt av selve motivet hvis man passer på at man har et minimum av lys der det gjelder – men de mørkeste feltene blir veldig lett uskarpe og preget av digital støy. Her finnes det altså andre modeller som leverer betydelig bedre resultater, inkludert nevnte OnePlus 9 Pro.

Selfie-kameraet kan også levere gode bilder med god kontrast, men det kan være følsomt for bevegelsesuskarphet. Det kan altså være nødvendig å sikre at du holder hånden helt stille mens du tar bilde – i hvert fall så lenge du ikke har helt ideelle lysforhold. Portrettmodusen fungerer også helt fint, men den gjør ikke en like god jobb med å skille mellom forgrunn og bakgrunn som enkelte andre. Noen utstikkende hår på hodet blir dermed fort uklart, noe som avslører at bakgrunnsuskarpheten er et resultat av prosessering og ikke optikk.

De er derimot positivt at ansiktsforskjønningen er av som standard, slik at man slipper å få unaturlig silkeglatt hud – med mindre man ønsker det da.

Når det kommer til video så støtter Edge 30 Pro opptil 8K med 30 fps eller FHD med 60 FPS. Her opplever vi imidlertid at opptakene i 8K kan få litt ujevn kvalitet med en del risting og litt bølging ved panorering, og vi foretrekker derfor 4K eller FHD i de fleste tilfeller. 8K er jo også sjeldent spesielt nyttig, så det betyr egentlig ikke så mye fra eller til.

Ellers har Edge 30 Pro et greit utvalg av kameramoduser, inkludert portrett, mulighet til å ta bilder med full 50 MP-oppløsning og en Pro-modus som gir tilgang til manuell fokus, ISO osv.

På videosiden får du en sakte film-modus med 240 fps som kan være gøy å leke med, med har har andre mobiler imponert betydelig mer med mye høyere bildefrekvenser tidligere.

Ytelse

Det er når det kommer til ytelse at Motorola Edge 30 Pro virkelig får overtaket på konkurrentene. Den er nemlig først på markedet med det nye flaggskip-brikkesettet Snapdragon 8 Gen 1, og det merkes i ytelsestestene.

Motorola Edge 30 Pro går nemlig rett inn på førsteplass på Geekbench sin oversikt, foran ytelsesmestere som Samsung Galaxy S21 Ultra. Det må nevnes at i skivende stund er Galaxy S22 fjernet fra Geekbench på grunn av kontroverser rundt manipulering av ytelsen fra Samsung sin side, men også den måtte se seg slått av Edge 30 Pro før den forsvant.

Edge 30 Pro oppnår en multi-core-score på 3631, noe som er mer enn 500 poeng foran nevnte Galaxy S21 Ultra, mens singe-core-scoren lander på 1195, noe som er ca. 150 poeng mer enn Samsungs toppmodell.

I 3D Mark er forskjellen enda mer ekstrem. Der lander Galaxy S21 Ultra på rundt 5000 poeng, mens Edge 30 Pro får hele 9632 poeng. Det betyr samtidig også at den slår iPhone 12 Pro Max som typisk leverer en score på rundt 6700 poeng.

Og den opplevde ytelsen lever absolutt opp til hva de syntetiske testene viser. Den daglige brukeropplevelsen er 100 prosent jevn, og apper starter raskt og uten problemer. Den gode ytelsen til Edge 30 Pro viser seg også i hvor raskt det går å låse opp telefonen med fingeravtrykkleseren. Den skjer virkelig umiddelbart, og vi kan nesten ikke tenke oss at det er mulig å gjøre det raskere enn dette.

Ikke minst takler den naturlig nok tunge spill veldig godt, og Rocket League Sideswipe kjører fjellstøtt med 60 fps på High. Tilsvarende opplevelse får vi også i krevende spill som Call of Duty Mobile og XCOM 2.

Spiller du mye på mobilen og er opptatt av å sikre deg topp ytelse, er altså Motorola Edge 30 Pro et glimrende valg. Inntil videre får du faktisk ikke stort bedre ytelse enn dette.

Programvare

Programvaren til Motorola Edge 30 Pro bygger på Android 12, og brukeropplevelsen burde være kjent for de fleste som er vant til Android fra før. Motorola har gitt den noen grafiske detaljer som får ting til å skille seg ut fra resten av markedet, men det meste er i bunn og grunn det samme.

En betydelig forskjell vi imidlertid merket oss, er varslingssenteret. Her har nemlig Motorola valgt å gjøre QuickTile-knappene avlange slik at det blir god plass til tekst ved siden av hvert ikon. Resultatet er at det kun er plass til to knapper i bredden. Det kan ha sine fordeler å kunne se teksten som beskriver hva hver knapp gjør (spesielt hvis man har mange ekstra apper installert som legger til hver sine ekstra QuickTiles), men det hadde vært fint om Motorola hadde lagt til en mulighet for å bytte til en mer vanlig visning med små og runde knapper for de som ønsker det.

Grensesnittet vil stort sett oppleves som kjent for alle som har brukt Android før. Unntaket er varslingssenteret som har betydelig større QuickTiles enn det som er vanlig, og her skulle vi gjerne hatt flere valgmuligheter. (Image credit: Truls Steinung)

Ellers er det forfriskende at Edge 30 Pro er nærmest helt fri for ekstra programvare. Det eneste man finner her utenom Googles egne apper, er En Moto-app som gir tilgang til bytte av temaer og andre visuelle tilpasninger, i tillegg til tips til hvordan man bruker ulike funksjoner.

En detalj ved programvaren er vi imidlertid mindre fornøyd med, og det er støydempingsfunksjonen CrystalTalk AI. Dette er en funksjon som fjerner støy fra samtalelyd, noe som i utgangspunktet er en bra ting, men funksjonen er dessverre i overkant ivrig. Resultatet blir nemlig at det blir 100 prosent stille hver gang man tar en pause mellom setninger, og for samtalepartneren kan det dermed fort høres ut som samtalen er brutt. I tillegg kan funksjonen også føre til noen avbrutte ord og spraking i støyende miljøer, men det skal sies at den samtidig gjør en imponerende god jobb med å filtrere ut bakgrunnsstøy.

Denne funksjonen hadde for så vidt vært grei nok å ha så lenge det var mulig å skru den av, men det viser seg at det ikke skjer noen endring når vi deaktiverer CrystalTalk AI i innstillingene. Vi håper Motorola ser nærmere på dette, og kommer med en utbedring snart.

Batterilevetid og lading

Motorola Edge 30 Pro imponerer også med god batterilevetid. Den holder det lett gående en hel dag selv ved tung bruk med spilling, podcast-lytting og masse nettsurfing, og ved litt mer moderat bruk kan den nesten klare seg i to hele dager før du må finne frem laderen.

Mange vil også se på det som positivt at det følger med lader i esken, og den leverer i tillegg hele 68 W hurtiglading, noe som sikrer at den kan gå fra 0 til 50 prosent på bare 15 minutter. Det er riktig nok langt i fra den raskeste hurtigladingen på markedet, men det er likevel bra.

I tillegg får du også trådløs lading på 15 W, noe som ikke er like imponerende men fortsatt en god funksjon å ha.

Bør jeg kjøpe Motorola Edge 30 Pro?

Baksiden av Motorola Edge 30 Pro endrer farge når man holder den opp mot lyset. (Image credit: Truls Steinung)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha den beste ytelsen på markedet Motorola Edge 30 Pro er først ute med nye Snapdragon 8 Gen 1, og det gjør den til den raskeste Android-mobilen på markedet akkurat nå.

... du synes at andre toppmodeller er for dyre Motorola Edge 30 Pro gir deg mye av det samme som andre toppmodeller til en mer overkommelig pris.

... du vil ha rask lading Motorola Edge 30 Pro støtter 68 W hurtiglading, noe som gir deg 50 prosent batteri på bare 15 minutter. I tillegg får du også god batterilevetid.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha best mulig kamera Motorola Edge 30 Pro kan leverer gode bilder under normale forhold, men det finnes konkurrenter som er langt mer allsidige og bedre under vanskelige lysforhold.

... du vil ha det beste av det beste Med unntak av ytelsen så er ikke Edge 30 Pro best på noe spesielt, så hvis du krever at telefonen er glimrende på alle punkter så bør du se på de dyrere toppmodellene.

... du har trangt budsjett Motorola Edge 30 Pro er billig sammenlignet med de dyreste toppmodellene, men det finnes også lagt rimeligere mobiler som kan være gode alternativer for deg som har trangt budsjett.

Først testet: mars 2022