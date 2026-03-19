Samsung slutter å selge Galaxy Z TriFold etter bare tre måneder

Samsung stopper alt salg av Galaxy Z TriFold etter bare tre måneder

Salget avsluttes først i Sør-Korea, deretter i USA

Noen brukere er frustrerte, mens andre ventet seg dette

Etter en kort levetid på tre måneder trekker Samsung nå sin banebrytende Galaxy Z TriFold fra butikkhyllene (17. mars), så hvis du håpet å kjøpe en i fremtiden, ser det mørkt ut.

Ifølge en ny rapport fra det sørkoreanske nettstedet Donga vil Samsung avslutte alt salg av Galaxy Z TriFold i Sør-Korea etter neste lagerpåfyll denne uken, som rapporten sier vil være den siste. Etter det forventes det at Samsung vil stoppe salget i USA, hvor «salget vil fortsette til dagens lager går tomt», ifølge rapporten.

Da Samsung avduket sin trippelfold-telefon til 2 899 dollar i desember i fjor, ble den en stor hit og ble utsolgt på få minutter takket være den innovative designen med tre skjermer. Så hvorfor trekker Samsung nå i nødbremsen for en av sine mest innovative enheter?

Noen brukere har åpent uttrykt sin skuffelse over TriFolds bortgang (én beskrev avgjørelsen som «frustrerende»), men mange teknologientusiaster så dette komme lenge før det skjedde.

Selv om Galaxy Z TriFold ble raskt utsolgt, skyldtes det i stor grad at Samsung lanserte den i svært begrensede mengder (de to første forsendelsene bestod angivelig av bare 3000 enheter hver). Dette var imidlertid et bevisst valg, ettersom Samsung aldri hadde til hensikt å masseprodusere modellen.

Formålet med Galaxy Z TriFold var mer å vise frem nivået av innovasjon Samsung er i stand til, snarere enn å lage et produkt for det generelle markedet. Og kanskje det er forståelig – hvor mange ønsker egentlig å bære rundt på en 10-tommers brettbar telefon/nettbrett i hverdagen?

Men det er ikke den eneste grunnen til at brukerne tror Samsung har faset ut Galaxy Z TriFold.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

När det gäller produktionskostnader finns det en tydlig förklaring till det höga priset på nära 3 000 dollar. Rapporten nämner att komponentkostnaderna för Galaxy Z TriFold är extremt höga, särskilt för centrala delar som DRAM och NAND-minne, vilket gör det mycket svårt för Samsung att göra vinst om den skulle säljas till en bred publik.

Trots att utfallet kanske var väntat betyder det inte att användare inte är besvikna över beslutet att lägga ner en av Samsungs mest intressanta enheter. Mycket av frustrationen handlar om den begränsade tillgången, där många menar att de aldrig ens fick chansen att köpa en.

Samtidigt har en annan grupp användare försvarat beslutet, med tanke på att modellen aldrig var tänkt att bli en permanent del av Samsungs Galaxy-sortiment.