Samsung slutar sälja Galaxy Z TriFold efter bara tre månader

Samsung stoppar all försäljning av Galaxy Z TriFold efter bara tre månader

Försäljningen upphör först i Sydkorea och därefter i USA

Vissa användare är frustrerade, medan andra förväntade sig detta

Efter en kort livslängd på tre månader plockar Samsung nu bort sin banbrytande Galaxy Z TriFold från butikshyllorna (den 17 mars), så om du hoppades kunna köpa en framöver ser det alltså mörkt ut.

Enligt en ny rapport från den sydkoreanska sajten Donga kommer Samsung att avsluta all försäljning av Galaxy Z TriFold i Sydkorea efter nästa påfyllning denna vecka, vilket enligt rapporten blir den sista. Därefter väntas Samsung stoppa försäljningen i USA, där “försäljningen fortsätter tills det nuvarande lagret är slut”, enligt rapporten.

När Samsung presenterade sin tri-fold-telefon för 2 899 dollar i december förra året blev den en enorm succé och sålde slut på några minuter tack vare sin innovativa design med tre skärmar. Så varför drar Samsung nu i nödbromsen för en av sina mest nyskapande enheter?

Vissa användare har uttryckt sin besvikelse öppet över att TriFold försvinner (en beskrev beslutet som “frustrerande”), men många teknikentusiaster såg det här komma långt i förväg.

Även om Galaxy Z TriFold sålde slut snabbt berodde det till stor del på att Samsung släppte den i mycket begränsade upplagor (de första två leveranserna bestod enligt uppgift av bara 3 000 enheter vardera). Det var dock ett medvetet val, eftersom Samsung aldrig hade för avsikt att massproducera modellen.

Syftet med Galaxy Z TriFold var snarare att visa upp vilken innovationsnivå Samsung är kapabelt till, snarare än att skapa en produkt för den breda marknaden. Och det är kanske förståeligt – hur många vill egentligen bära runt på en 10-tums vikbar telefon-surfplatta i vardagen?

Men det är inte den enda anledningen till att användare tror att Samsung lagt ner Galaxy Z TriFold.

När det gäller produktionskostnader finns det en tydlig förklaring till det höga priset på nära 3 000 dollar. Rapporten nämner att komponentkostnaderna för Galaxy Z TriFold är extremt höga, särskilt för centrala delar som DRAM och NAND-minne, vilket gör det mycket svårt för Samsung att göra vinst om den skulle säljas till en bred publik.

Trots att utfallet kanske var väntat betyder det inte att användare inte är besvikna över beslutet att lägga ner en av Samsungs mest intressanta enheter. Mycket av frustrationen handlar om den begränsade tillgången, där många menar att de aldrig ens fick chansen att köpa en.

Samtidigt har en annan grupp användare försvarat beslutet, med tanke på att modellen aldrig var tänkt att bli en permanent del av Samsungs Galaxy-sortiment.