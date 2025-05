Samsung lanserer One UI 8 beta for Galaxy S25-telefoner – slik får du tak i den

One UI 8-betaen er nå tilgjengelig i visse land

Galaxy S25-telefoner er de første enhetene som er kvalifisert for den

Programvaren kan lanseres i sin helhet i juli

Vi ventet allerede at betaprogrammet for One UI 8 (basert på Android 16) skulle starte i løpet av få dager, og Samsung har nå kunngjort at det er lansert i flere land, inkludert USA, Storbritannia, Tyskland og Sør-Korea.

I følge den offisielle kunngjøringen bringer programvareoppdateringen med seg «en ny æra med programvareintelligens», inkludert multimodal AI – som i hovedsak betyr forbedringer av AI-verktøyene som allerede finnes på telefoner med One UI 7.

Samsung Galaxy S25-telefonene er de første som er med i betaprogrammet, og selv om det godt kan utvides til andre enheter på et senere tidspunkt, har Samsung ikke sagt noe om dette ennå. Selskapet sier at de har jobbet tett med Google slik at One UI-oppdateringsplanen kan komme nærmere den viktigste Android-oppdateringsplanen.

Det er noe informasjon her om kommende brettbare enheter fra Samsung. Selv om de ikke er nevnt ved navn, sier Samsung at One UI 8 vil lanseres i sin helhet sammen med «nye brettbare enheter» – og vi forventer at Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 og trifold-modellen Galaxy G Fold dukker opp en gang i juli.

Slik blir du med

Breaking! 🔥The One UI 8 Beta Program is live in the UK and Germany for the Galaxy S25 series! pic.twitter.com/Wf2kOAlc4zMay 28, 2025

Det finnes standard ansvarsfraskrivelser som gjelder for alle betaversjoner: Du kjører denne tidlige programvaren på egen risiko, og må bør vente deg noen feil og merkelig oppførsel i bytte mot å kunne teste nye funksjoner før alle andre.

Hvis du eier en Galaxy S25 og du er i et land der One UI 8-betaen er aktiv, kan du bli involvert ved å gå til Samsung Members-appen på telefonen din og logge på med Samsung-kontoen din. Du skal da kunne se en invitasjon til betaprogrammet.

Følg invitasjonen, så får du instruksjoner for å installere betaen, som ikke koster deg noe. Alternativt kan du vente til One UI 8 offisielt lanseres, mest sannsynlig i juli. Basert på alt vi har hørt så langt, ser det ut til at Google sannsynligvis vil lansere Android 16 i juni etter sin egen betatest.

Blant høydepunktene i One UI 8 – som Samsung har nevnt – har vi støtte for Auracast-oppgraderingen for flere Bluetooth-tilkoblinger, et forbedret Quick Share-panel og en oppdatering for Samsung Reminder-appen som legger til «mer praktiske og intuitive funksjoner» for å holde varslene dine organisert.