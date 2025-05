Samsung Galaxy S25 Edge – 5 ting du burde vite om det nye slanke flaggskipet

Samsung Galaxy S25 Edge er endelig her. Det ultratynne flaggskipet ble først hintet om på Galaxy Unpacked i januar, men har nå blitt avslørt for alvor i en lanseringsvideo på Samsungs YouTube-kanal.

Galaxy S25 Edge blir en del av S25-serien sammen med Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus og Galaxy S25 Ultra, og den ser ut til å bli en av de beste Android-telefonene, bare på grunn av designet.

Vi dekket lanseringen i vår liveblogg vår om Samsung Galaxy S25 Edge, men for en rask oversikt er her fem ting du trenger å vite om Galaxy S25 Edge – fra design til holdbarhet.

Overraskelse! Den er ekstremt tynn

Image 1 of 3 Galaxy S25 Edge måler bare 5,8 mm på sitt tynneste. (Image credit: Future) (Image credit: Future) Galaxy S25 Edge (til venstre) og Galaxy S25 Ultra (til høyre). (Image credit: Future)

Vi visste allerede fra teasere og demonstrasjoner på Unpacked og Mobile World Congress at modellen ville være tynn. Nå vet vi nøyaktig hvor tynn og lett den er.

Galaxy S25 Edge er bare 5,8 mm tykk på sitt tynneste punkt, noe som gjør den til den tynneste Galaxy S-telefonen hittil. Galaxy S25 er 7,2 mm tykk og S25 Ultra måler 8,2 mm, så Edge er et klart skritt fremover på designfronten.

Det som er enda mer imponerende er den lave vekten på 163 gram. Den er nesten identisk med standardmodellen Galaxy S25, men her får vi en betydelig større 6,7-tommers AMOLED-skjerm. Den er i samme størrelse som Galaxy S25 Plus, men Edge er 14 % lettere og 21 % tynnere enn den modellen.

Samsung Galaxy S25 Edge hands-on: the thinnest Galaxy S phone ever - YouTube Watch On

Den går ikke på kompromiss med holdbarheten

Galaxy S25 Edge er laget av titan og Corning Gorilla Glass Ceramic 2. (Image credit: Future)

Jo tynnere en telefon er, desto mindre slitesterk blir den – men Samsung har utstyrt S25 Edge med imponerende holdbarhetsspesifikasjoner.

I likhet med S25 Ultra har Edge en titanramme, men i motsetning til de andre modellene i S25-serien bruker den Corning Gorilla Glass Ceramic 2 på baksiden, i stedet for Victus 2. Dette er Samsungs svar på Apples Ceramic Shield, hvor keramiske krystaller er innebygd i glasset for å forhindre sprekker og riper.

Gitt størrelsen og vekten betyr ikke dette at Edge er mer slitesterk enn søsknene sine, men du kan forvente tilsvarende fallbeskyttelse på tvers av hele S25-serien.

Vannmotstanden for Edge er IP68-klassifisert. Mobilen selges i tre titanfarger: Titanium Icyblue, Titanium Silver og Titanium Jetblack.

Kamerakompromisser

Galaxy S25 Edge har et 200 MP hovedkamera og et 12 MP ultravidvinkelkamera på baksiden. (Image credit: Future)

På kamerafronten får Edge et 200 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 12 MP selfiekamera.

Det åpenbare kompromisset er at den mangler et telefotokamera – noe som finnes på alle andre S25-modeller. Men ved å bruke det samme hovedkameraet som S25 Ultra, har Samsung fortsatt gitt Edge gode fotomuligheter, inkludert 2x optisk zoom via sensorbeskjæring og god ytelse i svakt lys.

Edge støtter også 8K-video og får tilgang til Samsungs AI-baserte ProVisual Engine, som forbedrer bildekvaliteten, optimaliserer zoom og tilbyr redigeringsfunksjoner.

Samme kraftfulle ytelse

Galaxy S25 Edge (til venstre) bruker samme brikke som Galaxy S25 Ultra (til høyre). (Image credit: Future)

Når det gjelder ytelse, får Edge samme brikke og RAM som resten av Galaxy S25-serien: en spesialversjon av Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB RAM og hele pakken med Galaxy AI-verktøy.

Du får Audio Eraser, Generative Edit og Now Brief rett ut av esken, og Samsung lover syv år med OS- og sikkerhetsoppdateringer – noe som er markedsledende i Android-verdenen.

Batteritid som holder hele dagen?

USB-C-porten på Samsung Galaxy S25 Edge. (Image credit: Future)

Det store spørsmålet i forkant av lanseringen var om det tynne designet ville påvirke batteritiden negativt. Galaxy S25 Edge har et batteri på 3900 mAh, som er omtrent det samme som i standardutgaven S25. I våre tester varte det i over en dag, men Edge må drive en betydelig større 6,7-tommers skjerm.

Til tross for dette lover Samsung batteritid som varer hele dagen i sitt nye superslanke flaggskip – noe vi skal teste i vår fullstendige anmeldelse av enheten i fremtiden.

Når det gjelder lading, får Edge 25 W kablet lading, 15 W trådløs lading og 7,5 W omvendt trådløs lading. Dette er de samme spesifikasjonene som S25 og S25 Plus, så selv om batteriet er i den mindre enden, går ikke Samsung på akkord med ladehastigheten.

Med en startpris på 17 990 kroner (pris uunder lanseringskampanje: 16 490 kroner) er Galaxy S25 Edge langt fra billig, men det er en telefon for de som verdsetter stil og bærbarhet høyt. Spørsmålet er om Edge klarer å overbevise kjøperne med sin unike kombinasjon av form og funksjon. Vi får rett og slett vente og se.