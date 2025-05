Samsung Galaxy S25 Edge – 5 cosas que necesitas saber sobre el nuevo buque insignia superfino de Samsung

El Samsung Galaxy S25 Edge por fin es oficial. Este nuevo modelo ultrafino, del cual nos dieron el primer avance oficial en enero durante el primer Galaxy Unpacked del año, ahora ha recibido su lanzamiento completo, a través de un vídeo publicado en el canal de YouTube de Samsung.

El Galaxy S25 Edge se une al Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ y Galaxy S25 Ultra dentro de la familia S25, y tiene todas las papeletas de situarse entre los mejores móviles Android en lo que a diseño se refiere.

A continuación, resumimos 5 aspectos clave que debes conocer sobre este modelo, desde su diseño y especificaciones hasta sus credenciales de resistencia.

1. ¡Sorpresa! Es superfino, ¿a qué no te lo esperabas?

Image 1 of 3 El Galaxy S25 Edge tiene un grosor de tan solo 5.8mm en su punto más fino (Image credit: Future) (Image credit: Future) El Galaxy S25 Edge (izquierda) y Galaxy S25 Ultra (derecha) (Image credit: Future)

Como era de esperar, tanto por el nombre como por las maquetas oficiales que Samsung mostró en el Unpacked y el Mobile World Congress, sabíamos que el Edge iba a ser un teléfono muy fino, y ahora por fin sabemos exactamente cuánto. Además, también es muy ligero.

El Galaxy S25 Edge tiene un grosor de solo 5,8mm en su punto más delgado, lo que lo convierte, con diferencia, en el Galaxy S más fino hasta la fecha. El Galaxy S25 estándar mide 7,2mm, mientras que el S25 Ultra alcanza los 8,2mm, así que el Edge supone un claro salto en términos de diseño.

Aún más impresionante es su peso. El S25 Edge pesa solo 163g, prácticamente lo mismo que el Galaxy S25 estándar, pero con la gran diferencia de que es más grande, ya que cuenta con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, mientras que el S25 estándar es de 3,2 pulgadas. En otras palabras tiene el mismo tamaño de pantalla que ofrece el Galaxy S25+, pero el Edge es un 14% más ligero y un 21% más delgado que ese modelo.

2. No escatima en durabilidad

El Galaxy S25 Edge está hecho de titanio y cuenta con Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (Image credit: Future)

Cuanto más fino es un móvil, menos resistente suele ser, pero Samsung ha equipado al S25 Edge con un conjunto de especificaciones de durabilidad bastante destacable.

Al igual que el S25 Ultra, este modelo cuenta con un marco de titanio, pero a diferencia del resto de la gama Galaxy S25, el Edge utiliza Corning Gorilla Glass Ceramic 2 (en lugar del Victus 2) en su parte trasera. Esta es, básicamente, la respuesta de Samsung al Ceramic Shield de Apple, con cristales cerámicos incrustados en el propio vidrio para mejorar la resistencia a grietas y arañazos.

Dadas sus dimensiones y peso, esto no significa necesariamente que el Edge sea más resistente que sus hermanos, pero sí podemos esperar una resistencia a caídas comparable en toda la gama S25.

En cuanto a resistencia al agua, el Edge tiene certificación IP68 y se ofrece en tres colores inspirados en el titanio: Titanio Azul, Titanio Plateado y Titanio Negro.

3. Con las cámaras se han hecho algunos sacrificios

El Galaxy S25 Edge cuenta con una cámara principal de 200MP y otra ultra angular de 12MP en su parte trasera (Image credit: Future)

En el apartado fotográfico, el Edge viene equipado con una lente principal de 200MP, una ultra gran angular de 12MP y una cámara frontal de 12MP.

La gran ausencia aquí es la cámara con teleobjetivo, presente en todos los demás modelos de la gama S25. Sin embargo, al incorporar la misma cámara principal que el S25 Ultra, Samsung se asegura de que su nuevo buque insignia siga siendo un dispositivo versátil, con zoom de calidad óptica 2x (mediante recorte del sensor) y un excelente rendimiento en condiciones de poca luz.

Además, el Edge permite grabar vídeo en 8K, y cuenta con el motor ProVisual con inteligencia artificial de Samsung, que mejora la calidad de imagen, optimiza el zoom y ofrece múltiples funciones de edición fotográfica.

4. Igual de sobrado en potencia

El Galaxy S25 Edge (izquierda) usa el mismo chip que el Galaxy S25 Ultra (derecha) (Image credit: Future)

Pasando a hablar del rendimiento, el S25 Edge incorpora el mismo procesador y la misma memoria RAM que el resto de la familia Galaxy S25. Esto significa que cuenta también con una versión personalizada "For Galaxy" del potente chip Snapdragon 8 Elite, 12GB de RAM y todo el conjunto de herramientas Galaxy AI.

Desde el primer momento (es decir, que no tendrás que esperar a una actualización), el dispositivo incluye funciones como Audio Eraser (borrador de audio), Generative Edit (edición generativa) y Now Brief. Y, como ya viene siendo habitual, Samsung se compromete a ofrecer 7 años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad, una de las políticas más generosas del mercado.

5. ¿Una batería que dura todo el día?

El puerto USB-C del Samsung Galaxy S25 Edge (Image credit: Future)

La gran duda en torno al Galaxy S25 Edge era si su diseño ultrafino supondría un sacrificio en la duración de su batería, y por ahora es difícil afirmarlo con certeza.

El Galaxy S25 Edge incorpora una batería de 3.900mAh, prácticamente idéntica a la del S25 estándar. En nuestras pruebas, ese modelo aguantó sin problemas más de un día completo, pero en este caso, la batería tiene que alimentar una pantalla de 6,7 pulgadas, considerablemente mayor.

Aun así, Samsung promete autonomía para todo el día en su nuevo buque insignia ultrafino, así que habrá que poner esa afirmación a prueba en nuestro análisis completo del dispositivo.

En cuanto a la carga, el Edge cuenta con carga por cable de 25W, inalámbrica de 15W y carga inversa de 7,5W. Son las mismas especificaciones de carga que en el S25, por lo que, aunque la batería sea algo más pequeña de lo deseable, Samsung no ha recortado en velocidad de carga (dicho eso, me parece que 25W ya es el absoluto mínimo a día de hoy, ¡como para bajarlo más!).

Con un precio de partida de 1.249€ en España, el Samsung Galaxy S25 Edge es un móvil muy caro, pero, sinceramente, es una proposición muy atractiva para todo aquellos que buscan la portabilidad de su móvil por encima de todas las cosas.