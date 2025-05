El Samsung Galaxy S25 Edge no tiene teleobjetivo, pero pensándolo bien... creo que me parece bien

Empecemos por lo obvio: el Samsung Galaxy S25 Edge es un teléfono increíblemente fino. He tenido su chasis de 5,8mm en la mano y me he maravillado con su estilizado marco de titanio, aunque, si soy sincera, su atractivo se vio algo empañado al principio por lo que me pareció un defecto evidente: la ausencia de una auténtica lente teleobjetivo.

Sin embargo, tras pasar un tiempo con este nuevo móvil Android y analizar su peculiar conjunto de prestaciones, ahora lo veo de otra forma, y creo que al final los consumidores también lo harán.

Primero, veamos qué ofrece el Samsung Galaxy S25 Edge en cuanto a cámaras:

En la parte frontal lleva una cámara selfie de 12MP con lente gran angular que, sorprendentemente, tiene un campo de visión 5 grados más amplio que cualquier otro modelo de la gama Galaxy S25 (85 grados frente a los 80 grados habituales). ¿Tienes más amistades que quieren acercarse a admirar tu teléfono ultrafino? Ahora podrás meterlos a todos en la foto.

Pero es en el módulo de cámaras trasero donde la cosa se pone interesante. Para empezar, tienes una cámara ultra gran angular de 12MP (con 120 grados de campo de visión). Esta lente es perfecta para capturas panorámicas espectaculares y fotografía macro, y en mi opinión es algo imprescindible en cualquier sistema de cámaras digno de un gama alta.

La lente más impresionante del S25 Edge es la otra. Se trata, básicamente, del mismo sensor de 200MP que lleva el Samsung Galaxy S25 Ultra, que cuesta 1.459€. Incorporar esta cámara en un teléfono que comparte muchas especificaciones con el Galaxy S25+ es algo inesperado y todo un logro, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un móvil de solo 5,8mm de grosor y 163g de peso.

Primer la decepción, luego el alivio

Image 1 of 5 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Disparando con 1x (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Disparando con zoom 2x con la cámara principal (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Zoom digital 10x (Image credit: Lance Ulanoff / Future) La cámara selfie (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Incluso antes de ver por primera vez el S25 Edge en persona, y mucho antes de conocer su ficha técnica completa, ya suponía que el teléfono no incluiría una lente teleobjetivo decente. Al fin y al cabo, no parece haber espacio suficiente para un periscopio, que necesita un prisma, un ángulo recto y espacio para albergar la tecnología de zoom óptico. Sin embargo, cuando me enteré de que el Galaxy S25 Edge partiría de 1.249€ sin ningún tipo de lente teleobjetivo, de primeras me llevé una decepción.

Sin embargo, al enterarme de que el S25 Edge sí que cuenta con la cámara de 200MP del modelo Ultra, cambié de perspectiva. No solo porque es una cámara excelente con la que harás, sobre todo, fotos de alta calidad combinadas (normalmente de 12MP o 50MP), sino por lo que se puede hacer con ese sensor para crear un efecto de zoom.

Samsung ha dicho con el S25 Edge disfrutarás de “Calidad de zoom óptico 2x”, lo que significa es que, en el modo de zoom 2x, el teléfono dispara a la resolución completa del sensor principal de 200MP y luego recorta los mejores píxeles para simular un “zoom”. Lo bueno de esto es que Samsung no está manipulando los píxeles como hace con el zoom digital de 10x. Aquí todo son píxeles puros y artesanales que, en esencia, te harán sentir como si estuvieras el doble de cerca del sujeto.

Zoom vs Sacrificios

No voy a mentir: siempre voy a preferir más el zoom óptico. Me encantaba el antiguo zoom óptico 10x del Galaxy S23 Ultra, aunque solo tuviera 10MP. También merece la pena señalar que Apple hace algo similar con el recorte del sensor para el zoom 2x en sus cámaras Pro.

Lo que ofrece el Samsung Galaxy S25 Edge, con sus 6,7 pulgadas, es un buen compromiso. Este teléfono no es simplemente un Galaxy S25 estirado y aplanado. Es un híbrido que combina un diseño delgado y elegante con el mejor sensor de toda la gama S25, el mismo que solo lleva el modelo Ultra, que además es más caro.

Así que, aunque echo de menos un zoom más potente, creo que el Samsung Galaxy S25 Edge ha encontrado un buen punto de equilibrio fotográfico. Claro que lo sabré con certeza cuando podamos probar el teléfono con tiempo.