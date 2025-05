Samsung er ute med sin tynneste mobil noensinne – Galaxy S25 Edge

Nå er tiden inne! Etter en første teaser i januar i år under avdukingen av Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus og Galaxy S25 Ultra, er Samsung Galaxy S25 Edge nå endelig lansert. For de som gikk glipp av teaserne, skiller denne Edge-modellen seg ut fra de tre andre med sitt utrolig tynne design og lave vekt.

Tidligere modeller som S6 Edge og S7 Edge var flaggskipmodeller og hadde egenskaper som buede skjermer, mer RAM og bedre kameraer enn vanlige mobiler. Den nye Galaxy S25 Edge tilhører også Samsungs premiumavdeling, og du får mye ytelse for prisen. S25 Edge kommer også med alle Samsungs AI-funksjoner om bord.

Under presentasjonen sa Samsung at Norge er et av bare rundt 26 markeder der telefonen vil bli lansert. Samtidig vil den bli laget i et ganske begrenset antall. Så selv om prisen er høy, kan det godt bli etterspørsel etter Samsung Galaxy S25 Edge.

Lav vekt, høy pris

Vekten på Samsung Galaxy S25 Edge er kanskje lav, men prisen er det ikke. Med en veiledende utsalgspris på 17 990 kroner, faller den mellom utsalgsprisene på Samsung Galaxy S25 Plus (14 490 kroner) og Galaxy S25 Ultra (19 490 kroner). For det får du også 512 GB lagringsplass. Det finnes en annen versjon med 256 GB lagringsplass, men den kan ennå ikke bestilles fra Samsung i Norge.

For pengene får du en telefon som låner spesifikasjoner fra flere av de andre Galaxy S25-telefonene: For eksempel veier Samsung Galaxy S25 Edge 163 g, noe som gjør den bare 1 g tyngre enn den kompakte Galaxy S25. Forskjellen er at Galaxy S25 ikke har en 6,2-tommers skjerm, men den samme 6,7-tommers skjermen som Galaxy S25 Plus. Videre er Galaxy S25 Edge bare 5,8 mm tykk sammenlignet med Plus-versjonens 7,3 mm.

Fra Galaxy S25 Ultra har S25 Edge fått titanramme, noe som skal gjøre den solid og slitesterk, selv om den er utrolig tynn. For ekstra holdbarhet er skjermen beskyttet med Corning Gorilla Glass Ceramic 2, som er enda hardere enn glasset på Galaxy S25 Ultra.

I likhet med resten av Galaxy S25-serien har den nye Edge-modellen en Snapdragon 8 Elite for Galaxy med 12 GB RAM. Dette skal sikre svært sterk ytelse. Samsung sa at de har utviklet et nytt termisk system for å forhindre overoppheting. Hvor godt det vil fungere i praksis gjenstår å se. Tross alt er denne brikken ikke bare kjent for kraftig ytelse, men også for å bli varm under tung belastning.

Det tynne og lette designet har med en pris

200 MP hovedkamera

12MP ultra-vidvinkel

12MP selfie-kamera

Å gjøre telefonen så tynn krever noen kompromisser. Du kan se det første kompromisset rett på baksiden, ettersom det er to kameraer i stedet for tre. Du bør imidlertid ikke undervurdere dem, for ett av disse kameraene er det samme 200 MP-kameraet som også sitter på Galaxy S25 Ultra. Derfor er dette også den eneste andre telefonen i Samsungs sortiment som bruker dette 200 MP-kameraet.

Det andre kameraet er et 12 MP vidvinkelkamera. Så du mangler et telefotokamera med optisk zoom, selv om Samsung sier at du kan zoome 2x med Galaxy S25 Edge «med optisk kvalitet». Under en kort titt hos Samsung i København kunne vi se at maksimal zoom er 10x, mens den er 30x på Galaxy S25 (Plus) og til og med 100x på Galaxy S25 Ultra. Så hvis du kjøper en mobil for å ta bilder med zoom, trenger du ikke å investere i S25 Edge.

Som med andre nyere Samsung Galaxy S-modeller finner du her alle slags AI-verktøy som hjelper deg med å ta og redigere bilder. Disse inkluderer Generative Edit, som lar deg gjøre omfattende endringer i bilder, og Audio Eraser, som lar deg fjerne uønsket bakgrunnsstøy fra videoer.

Galaxy S25 Edge drar også nytte av Samsungs ProVisual Engine, som kan bidra til å forbedre bildekvaliteten.

Det andre kompromisset er batteriet, med en kapasitet på rett under 3900 mAh og en ladehastighet på 25 W. Dette er mer i tråd med Galaxy S25, som til og med har et litt større batteri på 4000 mAh. Samsung snakker selv om batterilevetid som varer hele dagen. Men dette mindre batteriet må drive en større skjerm, så på papiret er dette Galaxy S25-modellen med det minste batteriet. Ifølge Samsung vil telefonen lære mønstrene dine over tid og tilpasse seg, noe som skal sikre at batteriet varer hele dagen.

Mange AI-funksjoner

Galaxy S25 Edge integrerer Galaxy AI i så godt som alle funksjoner, og gir brukerne Samsungs mest naturlige multimodale (tekst, bilde, lyd, video), intelligente og kontekstuelle opplevelser med full datasikkerhet.

I likhet med resten av Galaxy S25-serien har Galaxy S25 Edge AI-agenter som assisterer på tvers av apper og tilpasser seg brukerens daglige rutiner. Funksjoner som Now Brief og Now Bar7 er utvidet med støtte for tredjepartsapper og nyttige påminnelser for hverdagssituasjoner.

Ved å utnytte Samsung Galaxys integrasjon med Google, bringer Galaxy S25 Edge Gemini sin nyeste innovasjon til flere brukere. Med Gemini Live og de nye kamera- og skjermdelingsfunksjonene kan brukere vise det de ser på skjermen eller i verden rundt seg, samtidig som de samhandler med Gemini i en live-samtale.

Galaxy AI-opplevelsene på Galaxy S25 Edge er designet med tanke på personvern. Personopplysninger sikres av Samsung Knox Vault lokalt på enheten (slik at informasjonen ikke sendes til skyen), noe som sikrer maksimalt personvern.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S25 Edge – Spesifikasjoner Header Cell - Column 0 Samsung Galaxy S25 Edge Skjerm: 6,7" AMOLED Oppløsning: 3120 x 1440 Oppdateringsfrekvens: 1~120 Hz Prosessorbrikke: Snapdragon 8 Elite for Galaxy Kameraer bak: 200 MP ultravidvinkel, 12 MP ultravidvinkel Frontkamera: 12 MP RAM: 12 GB Lagerplass: 256 GB / 512 GB Batteri: 3 900 mAh Maksimal lysstyrke 2600 nits

Pris og tilgjengelighet

Samsung Galaxy S25 Edge kan forhåndsbestilles fra 13. mai, hos Samsung og utvalgte forhandlere. Telefonen vil være i butikker overalt 30. mai.

Galaxy S25 Edge er tilgjengelig i tre farger: Titanium Silver, Titanium Jetblack og Titanium Icyblue.

Modellen med 256 GB lagringsplass er ennå ikke tilgjengelig for bestilling i Norge.

Modellen med 512 GB lagringsplass har en veiledende startpris på 17 990 kroner (introduksjonspris på 16 490 kroner frem til 1. juni).