Samsung klar med sin tyndeste mobil nogensinde - Galaxy S25 Edge

Nu er tiden kommet! Efter en første teaser i januar i år under afsløringen af Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus og Galaxy S25 Ultra, er Samsung Galaxy S25 Edge nu endelig lanceret. For dem, der gik glip af teaserne, skiller denne Edge-model sig ud fra de tre andre med sit utroligt tynde design og lave vægt.

Tidligere modeller som S6 Edge og S7 Edge var flagskibsmodeller og kom med finesser som buede skærme, flere RAM og bedre kameraer end standard-mobiler. Den nye Galaxy S25 Edge hører også til i Samsung premium-afdeling, og du får masser af ydelse med i prisen. S25 Edge kommer også med alle Samsungs AI-funktioner om bord.

Under præsentationen fortalte Samsung, at Danmark er et af kun cirka 26 markeder, hvor telefonen bliver lanceret. Samtidig bliver den lavet i et ret begrænset antal. Så selv om prisen er høj, kan der godt være rift om Samsung Galaxy S25 Edge.

Lav vægt, høj pris

Vægten på Samsung Galaxy S25 Edge er måske lav, men det er prisen ikke. Med en vejledende udsalgspris på 10.499 kroner euro ligger den mellem udsalgspriserne på Samsung Galaxy S25 Plus (8.999 kroner) og Galaxy S25 Ultra (11.499 kroner). For det får du også 256 GB lagerplads. Der er en anden version med 512 GB lagerplads, og for den skal du betale 11.499 kroner (men ikke lige nu, hvor du kan forudbestille 512GB modellen til 10.499 kroner).

For pengene får du en telefon, der låner specifikationer fra flere af de andre Galaxy S25-telefoner: For eksempel vejer Samsung Galaxy S25 Edge 163 g, hvilket kun gør den 1 g tungere end den kompakte Galaxy S25. Forskellen er, at Galaxy S25 ikke har en 6,2-tommers skærm, men den samme 6,7-tommers skærm som Galaxy S25 Plus. Desuden er Galaxy S25 Edge kun 5,8 mm tyk i forhold til Plus-versionens 7,3 mm.

Fra Galaxy S25 Ultra har S25 Edge fået titaniumrammen, som skal gøre den solid og holdbar, selv om den er utroligt tynd. For ekstra holdbarhed er skærmen beskyttet med Corning Gorilla Glass Ceramic 2, som er endnu hårdere end glasset på Galaxy S25 Ultra.

Ligesom resten af Galaxy S25-serien har den nye Edge-model en Snapdragon 8 Elite for Galaxy med 12 GB RAM. Det skulle sikre en meget stærk ydeevne. Samsung sagde, at de havde udviklet et nyt termisk system for at forhindre overophedning. Hvor godt det vil fungere i praksis, må vi se. Når alt kommer til alt, er denne chip ikke kun kendt for kraftig ydeevne, men også for at blive varm under hård belastning.

Det tynde og lette design har en pris

200MP hovedkamera

12MP ultra-wive

12MP selfie-kamera

At gøre telefonen så tynd kræver nogle kompromiser. Du kan se det første kompromis lige bagpå, da der er to kameraer i stedet for tre. Man skal dog ikke undervurdere dem, for et af disse kameraer er det samme 200MP-kamera, som også sidder på Galaxy S25 Ultra. Derfor er dette også umiddelbart den eneste anden telefon i Samsungs sortiment, der bruger dette 200MP-kamera.

Det andet kamera er et 12MP vidvinkelkamera. Så du mangler et telefoto-kamera med optisk zoom, selvom Samsung siger, at du kan zoome 2x med Galaxy S25 Edge »med optisk kvalitet«. Under et kort hands-on kig hos Samsung i København kunne vi se, at den maksimale zoom er 10x, mens det er 30x på Galaxy S25 (Plus) og endda 100x på Galaxy S25 Ultra. Så hvis du køber mobil for at tage billeder med zoom, behøver du altså ikke investere i S25 Edge.

Som med andre nyere Samsung Galaxy S-modeller finder du også her alle mulige AI-værktøjer, der hjælper dig med at tage og redigere fotos. Det gælder bl.a. Generative Edit, som giver dig mulighed for at foretage gennemgribende ændringer af billeder, og Audio Eraser, som giver dig mulighed for at fjerne uønsket baggrundsstøj fra videoer.

Galaxy S25 Edge drager også fordel af Samsungs ProVisual Engine, som kan hjælpe med at øge billedkvaliteten.

Det andet kompromis er batteriet med en kapacitet på knap 3.900 mAh og en opladningshastighed på 25 W. Det er mere på linje med Galaxy S25, som endda har et lidt større batteri på 4.000 mAh. Samsung taler selv om heldagsbatteri. Men dette mindre batteri skal drive en større skærm, så på papiret er dette Galaxy S25-modellen med det mindste batteri. Ifølge Samsung vil mobilen med tiden lære dine mønstre og tilpasse sig, og dét skal så sikre, at batteriet holder hele dagen.

Mange AI-funktioner

Galaxy S25 Edge integrerer Galaxy AI i stort set alle funktioner og giver brugerne Samsungs mest naturlige multimodale (tekst, billede, lyd, video), intelligente, kontekstuelle oplevelser med fuld datasikkerhed.

Som resten af Galaxy S25-serien, har Galaxyv S25 Edge AI-agenter, der hjælper på tværs af apps og tilpasses brugerens daglige rutiner. Funktioner som Now Brief og Now Bar7 er udvidet med understøttelse af tredjepartsapps og nyttige påmindelser i hverdagssituationer.

Ved hjælp af Samsung Galaxys integration med Google, bringer Galaxy S25 Edge Gemini’s nyeste innovation ud til flere brugere. Med Gemini Live og de nye kamera- og skærmdelingsfunktioner, kan brugerne vise, hvad de ser på deres skærm eller i verden omkring dem, mens de samtidig interagerer med Gemini i en live samtale.

Galaxy AI-oplevelserne på Galaxy S25 Edge er designet med fokus på privatlivets sikkerhed. Personlig data er sikkerhedsbeskyttet af Samsung Knox Vault lokalt on-device (så informationerne ikke sendes til skyen) og sikrer maksimalt privatliv.

Pris og tilgængelighed

Samsung Galaxy S25 Edge kan forudbestilles fra i dag, den 13. maj, hos Samsung og udvalgte forhandlere. Telefonen vil være i butikkerne overalt den 30. maj.

Galaxy S25 Edge fås i tre farver: Titanium Silver, Titanium Jetblack og Titanium Icyblue

Modellen med 256 GB lagerplads har en vejledende startpris på 10.499 kroner.

Modellen med 512 GB lagerplads har en vejledende startpris på 11.499 kroner (Intropris på 10.499 kroner frem til 1. juni).