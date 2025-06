Farger er lekket for Z Fold 7 og Z Flip 7

Lekkasjen kommer fra Samsungs egen nettside

Vi kan få tre hovedfarger for hver telefon

Vi har allerede sett mange lekkasjer om Samsung Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 de seneste dagene – og nå ser det ut til at Samsung selv har blandet seg inn i saken.

Som Android Authority oppdaget, har noen sider blitt publisert på Samsungs irske nettsted, som viser tre farger for Z Fold 7 og tre for Z Flip 7 – der begge telefonene får en fjerde farge, Green Mint, som er eksklusiv for nettstedet.

Til Samsung Galaxy Z Fold 7 ser det ut til at vi får Jet Black, Blue Shadow og Silver Shadow. Til sammenligning er det Silver Shadow, Pink og Navy for Samsung Galaxy Z Fold 6 (med Crafted Black og White som nettstedseksklusive farger).

Lekkasjen antyder Jet Black, Blue Shadow og Coral Red som hovedfarger for Samsung Galaxy Z Flip 7. Akkurat nå er Samsung Galaxy Z Flip 6 tilgjengelig i Yellow, Mint, Silver Shadow og Blue, med Black, Peach og White som nettstedseksklusive farger.

Fargesprakende nyheter

More Galaxy Z Fold7 images have emerged!Via @evleaks pic.twitter.com/NPm0bJE82lJune 25, 2025

Den siste lekkasjen stemmer stort sett overens med det vi har hørt om fargene til Samsung Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7. Selv om det selvfølgelig vil være variasjoner over tid og mellom regioner, ser det ut til at Samsung nå har bestemt seg for fargealternativene som vil bli tilbudt.

Det er verdt å nevne at korallrød også har blitt nevnt i forbindelse med Galaxy Z Fold 7, så det er mulig at denne særegne fargen vil komme til begge disse brettbare telefonene – som begge sannsynligvis også vil være åpenbare kandidater til vår liste over de beste brettbare telefonene.

Fargelekkasjene stemmer også fint overens med uoffisielle gjengivelser publisert av @evleaks: disse gjengivelsene viser også Jet Black, Blue Shadow og Silver Shadow for Galaxy Z Fold 7, samt Jet Black, Blue Shadow og Coral Red for Galaxy Z Flip 7.

Det vi vet sikkert er at Samsung har planlagt sitt neste Galaxy Unpacked-arrangement til onsdag 9. juli. De fleste venter seg at vi får se begge disse flaggskipmodellene, samt Samsung Galaxy Z Flip FE og Samsung Galaxy Watch 8.