Er Galaxy Z Fold eller Flip klar til å bli en Ultra? Samsung har nettopp satt 9. juli som datoen for neste Galaxy Unpacked

Samsung har nå bekreftet datoen for den neste Galaxy Unpacked

Teaser sier «Ultra Unfolds» 9. juli

Vi venter oss den neste Galaxy Z Fold og Z Flip, samt en ny Galaxy Watch

Etter utallige hint fra Samsung og mange rykter om de neste Galaxy Z Fold-, Galaxy Z Flip- og Galaxy Watch-enhetene, kan vi nå offisielt sette av 9. juli 2025 i kalenderne våre.

Så Samsung har satt datoen for neste Galaxy Unpacked, og basert på den offisielle invitasjonen og videoene som er delt, venter vi oss minst to enheter. En som ser ut som en vanlig telefon med en tradisjonell formfaktor – men vi vil gjette at det blir Galaxy Z Flip 7 – og en som kan foldes ut til noe større, mest sannsynlig Galaxy Z Fold 7.

Galaxy Unpacked starter klokken 16.00 den 9. juli 2025, og arrangementet vil bli direktestrømmet. TechRadar-teamet vil være på stedet i Brooklyn, New York, og rapportere direkte, så vi vil dekke alt Samsung viser frem.

Dette blir en tilbakekomst til New York for Samsungs brettbare Galaxy Unpacked. Enhetene ble avduket i Paris i 2024 og Seoul i 2023. Samsungs siste Galaxy Unpacked-arrangement midt i året har handlet om foldbare og bærbare enheter, og bildene og videoene i invitasjonen spiller absolutt inn i dette temaet. De animerte videoene har en jazzaktig vri på Samsungs klassiske ringetone, og hovedbildet er en tynn horisontal linje som utvides til to enheter.

(Image credit: Samsung)

Enheten øverst er et langt rektangel, sannsynligvis Galaxy Z Flip 7, men muligens fronten av Galaxy Z Fold 7, mens den nederste enheten begynner å folde seg ut og avsløre to sider. Den nederste ligner mest på Fold, som åpnes som en bok til et større nettbrett.

Uten å overfortolke invitasjonen kan vi bemerke at Samsung bruker forskjellige nyanser av blått og elementer av knallhvitt, noe som kan tyde på at vi vil få en fin blåfarge til den nye Flip and Fold. Vi så noe lignende som et hint før lanseringen av Galaxy S25-serien.

Som vanlig kan du også registrere din interesse for de nye Galaxy-enhetene nå og være med i trekningen av en Mystery Box verdt 25 000 kroner, og også få delta i et «eksklusivt tilbud». Akkurat som med tidligere kampanjer kreves det ikke noe kjøp – du registrerer bare din interesse. Så hvis du allerede er ivrig etter en ny Flip eller Fold, er det verdt å registrere deg.

Hva kan vi vente oss ved Galaxy Unpacked 9. juli?

(Image credit: Samsung)

I flere blogginnlegg i forkant av disse invitasjonene har Samsung antydet at deres kommende enheter vil være «neste kapittel i Ultra», noe som får oss til å tro at enten Galaxy Z Fold eller Galaxy Z Flip (eller begge?!) vil ha Ultra i navnet. En annen teori er at en ny trippelfold-enhet vil få Ultra-betegnelsen.

Den animerte versjonen av invitasjonen avsluttes med «Ultra Unfolds». Vi tipper at det er Galaxy Z Fold 7 Ultra, men Samsung har allerede bekreftet at en Ultra-betegnelse er på vei til deres foldbare telefoner.

Både Flip og Fold er nå i sin syvende generasjon, og vi venter ganske iterative, men meningsfulle oppgraderinger for begge. Nylige rapporter peker på en betydelig oppgradering for det som sannsynligvis vil bli flaggskipet, Galaxy Z Fold 7. I likhet med Galaxy S25 Edge forventes den å være enda tynnere når den er utbrettet og ha en større indre skjerm, som sies å være hele 8 tommer.

(Image credit: Future)

Det ryktes også at Fold 7 vil hente inspirasjon fra Galaxy S25 Ultra og vil ha et imponerende hovedkamera på 200 megapiksler, noe som vil gi betydelig bedre foto- og videoytelse i Samsungs foldbare telefon.

Vi bør selvfølgelig også forvente raskere ytelse takket være en ny brikke og Samsung One UI 8, samt flere AI-funksjoner. Sistnevnte i form av Galaxy AI og Samsungs samarbeid med Google.

(Image credit: Philip Berne / Future)

For Galaxy Z Flip 7 tyder ryktene på at kameraene ikke vil endre seg mye – ikke akkurat spennende – men Samsung kan komme til å rulle ut ny programvare som bedre utnytter 50 MP hovedkameraet og 12 MP ultravidvinkelkameraet vi testet i Flip 6.

Når det gjelder endringer, forventes Galaxy Z Flip 7, i likhet med Fold 7, å være litt større med en 6,8-tommers indre skjerm, men den store nyheten er på forsiden.

Sannsynligvis inspirert av Motorolas nyeste Razr og dens brettbare design, kan Samsung utvide den ytre skjermen til hele 4 tommer på Flip 7 – opp fra 3,5 tommer på Flip 6. Kombinert med den nye One UI 8 og flere AI-funksjoner, kan dette gjøre den ytre skjermen betydelig mer nyttig og tiltalende.

Samsungs to nye brettbare telefoner vil sannsynligvis være stjernene i Galaxy Unpacked 9. juli, men med tanke på at teknologigiganten liker å hinte om nye enheter, ville vi ikke bli overrasket om vi også får en første titt på en ryktet trifold-telefon. Det ville vært veldig spennende.

(Image credit: Future)

På sitt seneste Unpacked-arrangement i juli 2024 viste ikke Samsung bare frem Galaxy Z Flip 6 og Galaxy Z Fold 6. Vi fikk også se Galaxy Ring, Galaxy Watch 7 och Galaxy Watch Ultra (og Galaxy Buds 3 Pro), så det er sannsynlig at vi vil se noen nye bærbare enheter neste måned også. Men hvis du ivrig venter Galaxy Ring 2 eller Galaxy Watch Ultra 2, ikke ha forhåpningene for høye – de kommer sannsynligvis ikke til å dukke opp denne gangen.

Galaxy Watch 8 kan få en bedre skjerm og nye helsefunksjoner, men en overraskelse kan være at Galaxy Watch Classic kommer tilbake med en roterende ramme rundt skjermen – en mulig prototype av denne enheten dukket nylig opp på eBay.

Uansett, enten du er interessert i en ny Flip, en Fold, en Ultra eller noe bærbart, er Samsung klar til å vise frem noe som garantert vil fange oppmerksomheten 9. juli.

TechRadar vil være på plass med liverapportering og analyse, og for å pakke ut alt det nye som blir annonsert. Dette blir årets tredje Galaxy Unpacked, og forhåpentligvis en veldig spennende en.