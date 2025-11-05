Ny video viser Samsung Galaxy Tri-Fold – med store skjermkanter og separat ytre skjerm
Store kanter og en sannsynlig høy pris
- Ny video viser Samsung Galaxy Tri-Fold fra alle vinkler
- Modellen har tydelig brede skjermrammer og en separat ytre skjerm
- Kameraoppsettet virker identisk med Galaxy Z Fold 7
Samsung ga verden sin første offisielle titt på sin kommende Tri-Fold-telefon for ikke så lenge siden – men den gang var enheten innelåst i en glassmonter, noe som betydde at vi ikke fikk se mye. Nå har imidlertid en sørkoreansk publikasjon publisert en ny video som viser telefonen mye nærmere – om enn fortsatt uten at noen får holde den.
OMG Electronics og SubusuNews (via NotebookCheck) har lastet opp en video til YouTube som blant annet viser hvor tykke skjermrammene på Samsung Galaxy Tri-Fold faktisk ser ut til å være. Rammene ser betydelig tykkere ut enn på Samsung Galaxy Z Fold 7 eller andre premiummodeller, noe som er litt skuffende med tanke på at dette sannsynligvis vil være en av de dyreste telefonene i verden. Men siden dette er Samsungs første forsøk på en Tri-Fold-modell, er det sannsynlig at fremtidige versjoner vil få et mer raffinert design.
Videoen viser også at begge de brettbare skjermdelene brettes innover, noe som betyr at hovedskjermen er beskyttet når telefonen er brettet – akkurat som i Galaxy Z Fold-serien. Dette er annerledes enn Huaweis Tri-Fold-modell, Mate XT, hvor en tredjedel av skjermen forblir synlig og brukes som ytre skjerm. Dette betyr at Mate XTs skjerm er mindre beskyttet, men på den annen side trenger den ikke en separat ytre skjerm – noe Galaxy Tri-Fold gjør.
Store skjermer og tynn profil
Ifølge videoen vil den ytre skjermen være 6,5 tommer, mens den indre, sammenleggbare skjermen vil være hele 10 tommer.
Når den er utbrettet, ser telefonen også ut til å være enda tynnere enn Galaxy Z Fold 7s 4,2 millimeter, men når den er brettet sammen, er den litt tykkere enn Folds 8,9 millimeter – noe som ikke er så overraskende med tanke på at Galaxy Tri-Fold har tre seksjoner i stedet for to.
Trippelkameraoppsettet som sees på baksiden ser ut til å være identisk med Galaxy Z Fold 7, noe som antyder at sensorene også kan være de samme: et 200 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10 MP teleobjektiv med 3x optisk zoom. I tillegg er hullkameraer synlige på både den sammenleggbare hovedskjermen og den ytre skjermen.
Det er fortsatt mye vi ikke vet om Samsung Galaxy Tri-Fold – verken spesifikasjoner, pris eller det endelige navnet. En tidligere lekkasje har imidlertid antydet at den ganske enkelt kan få navnet Samsung Galaxy TriFold.
Med tanke på at modellen nå har blitt skikkelig vist frem og også har bestått Bluetooth-sertifisering, virker en full lanseringsevent veldig nært forestående.
Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.