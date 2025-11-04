Ny video visar Samsung Galaxy Tri-Fold – med stora skärmkanter och separat ytterskärm

Amazon har några av marknadens lägsta priser på modellerna i Samsung Galaxy S25-serien - kolla in dagens priser på dem här.

En ny video visar Samsung Galaxy Tri-Fold från alla vinklar

Modellen har tydligt breda skärmkanter och en separat ytterskärm

Kamerauppsättningen verkar vara identisk med Galaxy Z Fold 7

Samsung gav världen en första officiell titt på sin kommande Tri-Fold-telefon för inte så länge sedan – men då stod enheten inlåst i en glasmonter, vilket gjorde att vi inte fick se mycket. Nu har dock en sydkoreansk publikation publicerat en ny video som visar upp telefonen betydligt närmare – om än fortfarande utan att någon får hålla i den.

OMG Electronics och SubusuNews (via NotebookCheck) har laddat upp en video på YouTube som bland annat visar hur tjocka skärmkanterna på Samsung Galaxy Tri-Fold faktiskt verkar vara. Kanterna ser betydligt tjockare ut än på Samsung Galaxy Z Fold 7 eller andra premiummodeller, vilket är lite nedslående med tanke på att detta sannolikt blir en av världens dyraste telefoner. Men eftersom det är Samsungs första försök med en Tri-Fold-modell, är det troligt att framtida versioner får en mer förfinad design.

Videon visar också att båda de vikbara skärmsektionerna fälls inåt, vilket betyder att huvudskärmen är skyddad när telefonen är hopfälld – precis som i Galaxy Z Fold-serien. Det skiljer sig från Huaweis Tri-Fold-modell, Mate XT, där en tredjedel av skärmen förblir synlig och används som ytterskärm. Det innebär att Mate XT-skärmen är mindre skyddad, men den behöver å andra sidan ingen separat ytterskärm – något som Galaxy Tri-Fold alltså har.

삼성 트라이폴드 실물 최초 공개! 애플은 한번도 못한 걸 삼성은 두번을 하네ㅋㅋ / 오목교 전자상가 - YouTube Watch On

Stora skärmar och tunn profil

Enligt videon ska ytterdisplayen vara på 6,5 tum, medan den inre, vikbara skärmen är på hela 10 tum.

När telefonen är utfälld ser den dessutom ut att vara ännu tunnare än Galaxy Z Fold 7-telefonens 4,2 millimeter, men hopfälld är den något tjockare än Fold-modellens 8,9 millimeter – vilket inte är så konstigt med tanke på att Galaxy Tri-Fold har tre sektioner istället för två.

Den trippeluppsättning av kameror som syns på baksidan verkar vara identisk med den i Galaxy Z Fold 7, vilket tyder på att sensorerna också kan vara desamma: en huvudkamera på 200 MP, en ultravidvinkel på 12 MP och ett teleobjektiv på 10 MP med 3x optisk zoom. Dessutom syns hålkameror på både den vikbara huvudskärmen och ytterskärmen.

Det är fortfarande mycket vi inte vet om Samsung Galaxy Tri-Fold – varken specifikationer, pris eller ens det slutgiltiga namnet. En tidigare läcka har dock antytt att den helt enkelt kan komma att heta Samsung Galaxy TriFold.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Med tanke på att modellen nu har visats upp ordentligt och även passerat Bluetooth-certifiering, verkar ett fullständigt lanseringsevent ligga mycket nära i tiden.