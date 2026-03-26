Førsteinntrykk av Samsung Galaxy A57: Samsung har ikke endret vinneroppskriften i mellomklassen

Til tross for Samsung Galaxy Z Fold 7, er Samsung tydeligvis inne i en tid med «iterative oppgraderinger» (som den kjente og pålitelige Samsung Galaxy S26 Ultra), og selskapets nyeste A-seriemodell, Galaxy A57, fortsetter på samme vei med forbedringer snarere enn innovasjoner.

Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, spesielt siden Samsung Galaxy A56 fortsatt er en av de beste billige telefonene du kan kjøpe, men det betyr at årets mellomklasseoppgradering handler mer om smarte forbedringer under panseret enn store designendringer.

Galaxy A57 er litt tynnere og lettere enn forgjengeren og leveres i noen nye stilige farger, men de mest interessante endringene finnes under telefonens aluminiumsramme og blanke Gorilla Glass-paneler.

Den viktigste av disse er Samsungs nye Exynos 1680-brikke, som tilbyr bedre CPU-, GPU- og NPU-ytelse enn Exynos 1580 i Galaxy A56, samt støtte for en ny bildesignalprosessor (ISP) og LPDDR5X RAM.

Samsung Galaxy A57 i den mørkeblå fargen.

Vi beskrev Galaxy A56 som en «allrounder» som «kunne trenge litt mer kraft» i vår anmeldelse av Galaxy A56, og Samsung har tydelig tatt tak i den kritikken med Galaxy A57. Jeg forventer fortsatt ikke at den skal håndtere krevende mobilspill i nærheten av den Snapdragon 8 Elite Gen 5-drevne Samsung Galaxy S26 – du kan glemme å spille Call of Duty: Mobile på de høyeste grafikkinnstillingene – men denne nye mellomklassemodellen bør levere klart bedre resultater i benchmarks enn A56. Den har også et 13 % større dampkammer, noe som definitivt ikke skader spillytelsen.

Når det gjelder lagring og RAM, er Galaxy A57 tilgjengelig i det norske markedet med 128 eller 256 GB lagringsplass med 8 GB RAM, priset til henholdsvis 6 190 og 6 990 kroner. I noen markeder finnes det også et alternativ med 512 GB lagringsplass og 12 GB RAM. Samsung ser dermed nok en gang ut til å tilby ulike lagringsalternativer avhengig av markedet, noe som gjør det litt vanskeligere å analysere prisen (mer om det senere).

Galaxy A57 har en 6,7-tommers Super AMOLED-skjerm. Galaxy A57 måler 6,9 mm på sitt tynneste. Galaxy A57 i hvit farge.

A57 bruker det samme 5000 mAh-batteriet som A56, noe som betyr at du bør få mer enn en dags bruk på én lading. Vi fikk rundt 28 timer med videoavspilling fra A56 i våre tester, så Samsungs nye modell burde yte like bra – om ikke bedre – takket være den mer effektive Exynos-brikken.

Når det er på tide å lade A57, kan du nå 60 % på 30 minutter med en 45 W-lader. Det setter telefonen på nivå med Samsung Galaxy S26 Plus når det gjelder kablet lading, men i tråd med tidligere A-seriemodeller mangler trådløs lading.

Andre funksjoner som mangler er to av S26-seriens eksklusive funksjoner, Privacy Display og Super Steady med Horizontal Lock, og du må fortsatt bruke mer penger på en av Samsungs beste telefoner (eller vente på den kommende Galaxy S26 FE) hvis du vil ha et dedikert telefotokamera. Dette er tross alt en mellomklassetelefon.

Galaxy A57 har derimot et kapabelt 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 5 MP makrokamera, noe som gir et relativt fleksibelt oppsett så lenge du ikke fotograferer fra lang avstand. Telefonens nye bildesignalprosessor (ISP) introduserer også en lavstøymodus i A-serien for første gang, og bytte mellom ultravidvinkel- og hovedkameraet er nå jevnere enn før.

Galaxy A57 har et 50 MP vidvinkelobjektiv, et 12 MP ultravidvinkelobjektiv og et 5 MP makroobjektiv.

Med andre ord burde ikke A57 sees på som et dårlig valg for mer dedikerte mobilfotografer, og den lyssterke og skarpe 6,7-tommers Super AMOLED-skjermen – denne gangen omgitt av litt tynnere rammer – er en imponerende overflate å vise frem bildene dine på.

Heldigvis er det ingen store nye AI-funksjoner på Galaxy A57 (jeg har bare blitt vant til de nåværende), men med Best Face, Auto Trim og Voice Transscription tilbake fra Samsung Galaxy A56, er de mest nyttige programvareverktøyene på plass. Både Bixby og Circle to Search er også bedre enn noensinne.

Fundamentalt sett har ikke Samsung rørt sin vinnende A-serieformel med Samsung Galaxy A57; i stedet har fokuset vært på å forbedre brikkens ytelse og bildebehandling for å bygge bro mellom mellomklassemodellene og premium S-serien.

«A57 er en telefon for alle», fortalte Kadesh Beckford, smarttelefonproduktspesialist hos Samsung MX, meg under et førlanseringsmøte for Galaxy A57. «Den er tynnere og lettere enn før – du kan merke forskjellen – men uten kompromisser når det gjelder ytelse eller batteri. Vi har faktisk økt størrelsen på kjølesystemet, lagt inn en raskere brikke og veldig rask RAM, samtidig som vi har forbedret designet med tynnere rammer. Det er en telefon for enhver situasjon.»

Galaxy A57 i grått, lys lilla, mørkeblått og hvitt.

Den eneste virkelige kritikken jeg har av årets A-seriemodell er den merkbare prisøkningen. Galaxy A57 starter på 6 190 kroner, sammenlignet med fjorårets A56 som startet på 5 490 kroner. Det er ikke en enorm økning i seg selv, men A56-modellen hadde allerede en prisøkning sammenlignet med A55 som kom før den, så det er fortsatt en ganske stor økning på kort tid.

Til tross for det ser Galaxy A57 ut til å være en annen enkel anbefaling for brukere som ikke trenger ekstrem zoom eller toppscore i ytelsestester. Den vil bli levert 10. april i Awesome Gray, Navy, Icyblue og Lilac.