Efter två timmar med Samsung Galaxy A57 är det tydligt att Samsung inte har ändrat sitt vinnande recept i mellanklassen

Trots Samsung Galaxy Z Fold 7 är Samsung tydligt inne i en era av “iterativa uppgraderingar” (som exempelvis den bekanta och trygga Samsung Galaxy S26 Ultra), och företagets senaste A-seriemodell, Galaxy A57, fortsätter på samma spår med förbättringar snarare än nytänkande.

Det är inte nödvändigtvis något dåligt, särskilt eftersom Samsung Galaxy A56 fortfarande är en av de bästa billiga telefonerna du kan köpa, men det innebär att årets uppgradering i mellanklassen handlar mer om smarta förbättringar under ytan än om stora designförändringar.

Visst, Galaxy A57 är något tunnare och lättare än sin föregångare och finns i några nya snygga färger, men de mest intressanta förändringarna finns under telefonens aluminiumram och blanka Gorilla Glass-paneler.

Den viktigaste av dessa är Samsungs nya Exynos 1680-chipset, som erbjuder bättre CPU-, GPU- och NPU-prestanda än Exynos 1580 i Galaxy A56, samt stöd för en ny bildsignalprocessor (ISP) och LPDDR5X-RAM.

Samsung Galaxy A57 i den mörkblå färgen. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Vi beskrev Galaxy A56 som en “allround-telefon” som “skulle må bra av lite mer kraft” i vårt test av Galaxy A56, och Samsung har tydligt tagit till sig den kritiken med Galaxy A57. Jag förväntar mig fortfarande inte att den ska hantera krävande mobilspel i närheten av Snapdragon 8 Elite Gen 5-drivna Samsung Galaxy S26 – du kan glömma att spela Call of Duty: Mobile på högsta grafikinställningar – men den här nya modellen i mellanklassen bör leverera klart bättre resultat i prestandatester än A56. Den har dessutom en 13 % större ångkammare, vilket definitivt inte skadar spelprestandan.

När det gäller lagring och RAM finns Galaxy A57 på den svenska marknaden att finnas tillgänglig med 128 eller 256 GB lagring med 8 GB RAM, med ett pris på 5 990 respektive 6 690 kronor. På vissa marknader finns även ett alternativ med 512 GB lagring och 12 GB RAM. Samsung verkar alltså återigen erbjuda olika lagringsalternativ beroende på marknad, vilket gör det lite svårare att analysera priset (mer om det senare).

Image 1 of 3 Galaxy A57 har en 6,7-tums Super AMOLED-skärm (Image credit: Future / Axel Metz) Galaxy A57 mäter 6,9 mm vid sin tunnaste punkt. (Image credit: Future / Axel Metz) Galaxy A57 i den vita färgen. (Image credit: Future / Axel Metz)

A57 använder samma batteri på 5 000 mAh som A56, vilket innebär att du bör få mer än en dags användning på en laddning. Vi fick ut cirka 28 timmars videouppspelning från A56 i våra tester, så Samsungs nya modell bör prestera minst lika bra – om inte bättre – tack vare det mer effektiva Exynos-chippet.

När det väl är dags att ladda A57 kan du nå 60 % på 30 minuter med en 45W-laddare. Det placerar telefonen i nivå med Samsung Galaxy S26 Plus när det gäller trådbunden laddning, men i linje med tidigare A-seriemodeller saknas trådlös laddning.

Andra funktioner som saknas är två av S26-seriens exklusiva nyheter, Privacy Display och Super Steady med Horizontal Lock, och du måste fortfarande lägga mer pengar på en av de bästa Samsung-telefonerna (eller vänta på en kommande Galaxy S26 FE) om du vill ha en dedikerad telekamera. Det här är trots allt en telefon i mellanklassen.

Galaxy A57 har däremot en kapabel huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 12 MP och en makrokamera på 5 MP, vilket ger en relativt flexibel uppsättning så länge du inte fotograferar på längre avstånd. Telefonens nya bildsignalprocessor (ISP) introducerar också ett Low Noise-läge i A-serien för första gången, och växlingen mellan ultravidvinkel och huvudkamera är nu smidigare än tidigare.

Galaxy A57 har ett 50MP vidvinkelobjektiv, ett 12MP ultravidvinkelobjektiv och ett 5MP makroobjektiv. (Image credit: Future / Axel Metz)

Med andra ord bör A57 inte ses som ett dåligt val för mobilfotografer som är lite mer engagerade, och dess ljusstarka och skarpa 6,7-tumsskärm av typen Super AMOLED – som den här gången omges av något tunnare ramar – är en imponerande yta att visa upp dina bilder på.

Lyckligtvis finns det inga stora nya AI-funktioner i Galaxy A57 (jag har precis vant mig vid de nuvarande), men med Best Face, Auto Trim och Voice Transcription som återvänder från Samsung Galaxy A56 finns de mest användbara mjukvaruverktygen på plats. Både Bixby och Circle to Search är dessutom bättre än någonsin.

I grunden har Samsung inte rört sitt vinnande A-serierecept med Samsung Galaxy A57; istället har fokus legat på att förbättra chippets prestanda och bildbehandlingen för att minska avståndet mellan mellanklassmodellerna och premiumserien S.

— “A57 är en telefon för alla,” sa Kadesh Beckford, Smartphone Product Specialist på Samsung MX, till mig under ett förhandsmöte inför lanseringen av Galaxy A57. “Den är tunnare och lättare än tidigare – du känner skillnaden – men utan några kompromisser när det gäller prestanda eller batteri. Vi har faktiskt ökat storleken på kylsystemet, lagt till ett snabbare chipset och mycket snabb RAM, samtidigt som vi har förfinat designen med tunnare ramar. Det är en telefon för alla situationer.”

Galaxy A57 i grått, ljuslila, mörkblått och vitt. (Image credit: Future / Axel Metz)

Den enda egentliga kritik jag har mot årets A-seriemodell är den lilla prishöjningen. Galaxy A57 börjar på 5 990 kronor, jämfört med fjolårets A56 som startade på 5 790 kronor. Det är ingen enorm ökning i sig, men A56-modellen var redan en prishöjning jämfört med A55 som släpptes innan den, så det blir ändå en ganska stor ökning på kort tid.

Trots det ser Galaxy A57 ut att bli ännu en enkel rekommendation för användare som inte behöver extrem zoom eller toppresultat i prestandatester. Den börjar levereras den 10 april i färgerna Awesome Gray, Navy, Icyblue och Lilac. Håll utkik efter vårt fullständiga test av telefonen inom de kommande veckorna.