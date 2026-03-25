Pasé una mañana probando el Samsung Galaxy A57, y podría convertirse en uno de los mejores smartphones económicos de 2026

A pesar del Galaxy Z Fold 7, Samsung se encuentra claramente en su era de «actualizaciones iterativas» en lo que respecta a los teléfonos inteligentes (véase el «eminentemente familiar» Galaxy S26 Ultra), y el último modelo de la serie A de la compañía, el Galaxy A57, sigue la línea de perfeccionamiento en lugar de reinvención.

Eso no es necesariamente algo malo, especialmente porque el Galaxy A56 sigue siendo uno de los mejores teléfonos económicos que puedes comprar, pero sí significa que la última actualización de gama media de la empresa es una historia de mejoras sutiles bajo el capó en lugar de ajustes radicales en el diseño.

Claro, el Galaxy A57 es ligeramente más delgado y ligero que su predecesor, y está disponible en algunos nuevos y elegantes colores (el Awesome Navy es, *suspiro*, realmente impresionante), pero los cambios más interesantes están ocultos bajo el marco de aluminio del teléfono y los paneles brillantes de Gorilla Glass.

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El más destacado de ellos es el nuevo chipset Exynos 1680 de Samsung, que cuenta con un mejor rendimiento de CPU, GPU y NPU que el Exynos 1580 del Galaxy A56, así como compatibilidad con un nuevo procesador de señal de imagen (ISP) y RAM LPDDR5X.

En nuestra reseña del Galaxy A56, describimos este dispositivo como un «teléfono todoterreno» al que «le vendría bien un poco más de potencia», y Samsung ha respondido claramente a esa petición con el Galaxy A57. Aún así, no espero que maneje los juegos móviles de alta gama ni de lejos tan bien como el Galaxy S26 equipado con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 —puedes olvidarte de jugar Call of Duty: Mobile con la configuración gráfica más alta—, pero este nuevo teléfono de gama media debería ofrecer resultados de benchmark significativamente mejores que el A56. También cuenta con una cámara de vapor un 13 % más grande, lo que sin duda no perjudicará su rendimiento en juegos.

En cuanto a las capacidades de almacenamiento y RAM, el Galaxy A57 está disponible en una opción de 256 GB/8 GB o 512 GB/12 GB en el Reino Unido, y de 128 GB/8 GB o 256 GB/8 GB en los EE. UU. Es de suponer que Samsung vuelve a ofrecer diferentes opciones de almacenamiento para distintas regiones debido a las diferentes demandas y regulaciones del mercado, pero esta variación hace que analizar el nuevo precio del teléfono sea un poco complicado (más adelante hablaremos de esto). También estamos a la espera de más detalles sobre su disponibilidad en Australia.

Imágen 1 de 4 El Galaxy A57 en azul marino (Navy) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) The Galaxy A57 has a 6.7-inch Super AMOLED display (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) The Galaxy A57 measures 6.9mm at its thinnest point (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) The Galaxy A57 in Awesome Icyblue (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

El A57 utiliza la misma batería de 5.000 mAh que el A56, lo que significa que deberías poder disfrutar de más de un día de uso con una sola carga. Durante las pruebas, logramos sacar unas 28 horas de reproducción de vídeo del A56, por lo que el nuevo teléfono de Samsung debería ofrecer un rendimiento similar, si no mejor, gracias a su chipset Exynos, más eficiente.

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Y cuando llegue el momento de cargar el A57, puedes esperar alcanzar el 60 % en 30 minutos con un cargador de 45 W. Eso pone al teléfono a la par con el buque insignia Galaxy S26 Plus en cuanto a velocidad de carga por cable, aunque —al igual que en los modelos anteriores de la serie A— no hay carga inalámbrica que valga la pena mencionar.

Otras omisiones incluyen las dos grandes funciones exclusivas del S26, Privacy Display y Super Steady con bloqueo horizontal, y aún tendrás que desembolsar más dinero por uno de los mejores teléfonos de Samsung (o esperar al inevitable Galaxy S26 FE) si quieres un teleobjetivo dedicado. Al fin y al cabo, se trata de un teléfono de gama media.

Sin embargo, el Galaxy A57 cuenta con un competente lente gran angular de 50 MP, un lente ultra gran angular de 12 MP y un lente macro de 5 MP, lo cual es una combinación relativamente versátil si no estás tomando fotos a gran distancia. El nuevo procesador de señal de imagen (ISP) del teléfono también incorpora por primera vez el Modo de bajo ruido a la serie A, y el cambio entre sus lentes ultra gran angular y principal ahora es más fluido que antes.

El Galaxy A57 cuenta con una cámara gran angular de 50 MP, una cámara ultra gran angular de 12 MP y una cámara macro de 5 MP (Image credit: Future / Axel Metz)

En otras palabras, no hay que descartar por completo el A57 si te gusta la fotografía móvil, y su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, brillante y nítida —que en esta ocasión cuenta con biseles ligeramente más delgados—, es un lienzo deslumbrante en el que mostrar tus fotos.

En cuanto al software, el Galaxy A57 cuenta con el conjunto de funciones de IA Awesome Intelligence, en lugar del paquete completo de Galaxy AI, que, una vez más, está reservado para los mejores teléfonos de Samsung. Eso sí, la diferencia entre ambos es ahora menor que nunca: no tienes herramientas generativas como Drawing Assist en el A57, pero sí dispones de Object Eraser, AI Select, Voice Transcription, Auto Trim, Best Face y más.

Tanto Bixby como Circle to Search también se han actualizado, por lo que las herramientas de software más útiles están presentes y funcionan correctamente. Ya no parece que tengas que pagar una fortuna para conseguir un teléfono inteligente verdaderamente capaz de usar IA en 2026.

"Un dispositivo para todos"

Samsung no ha alterado la fórmula ganadora de su serie A en el Galaxy A57; en cambio, se ha centrado en mejorar el rendimiento del chipset y el procesamiento de imágenes para reducir la brecha entre sus teléfonos de gama media y la serie S de gama alta.

"El A57 es un dispositivo para todos», me comentó Kadesh Beckford, especialista en productos de teléfonos inteligentes de Samsung MX, en un evento previo al lanzamiento del Galaxy A57. «Es más delgado y ligero que antes —se notan los cambios—, pero no se ha sacrificado nada en cuanto a rendimiento o batería. De hecho, hemos aumentado el tamaño del sistema de refrigeración por vapor y hemos añadido un procesador más rápido y una RAM extremadamente rápida, todo ello mientras perfeccionábamos el diseño del teléfono con biseles más delgados. Es un dispositivo para cualquier situación".

El Galaxy A57 en gris, lila, azul marino y azul hielo (Gray, Lilac, Navy, y Icyblue) (Image credit: Future / Axel Metz)

La única crítica real que tengo sobre el modelo de la serie A de este año es el aumento de precio. El Galaxy A57 tiene un precio inicial de 549,99 $ / 529 £, mientras que el A56 del año pasado costaba 499 $ / 499 £. Ahora bien, 50 dólares / 30 libras no es un aumento enorme en sí mismo, especialmente porque en el Reino Unido obtienes más almacenamiento por tu dinero, pero ese precio de 499 libras ya representaba un aumento de 60 libras respecto al precio inicial del Galaxy A55, que no estuvo disponible en los EE. UU. El A57, entonces, cuesta casi 100 libras más que su predecesor de hace dos generaciones, lo cual es un salto bastante considerable para solo dos generaciones.

Aun así, en cuanto a la relación calidad-precio, el Galaxy A57 parece destinado a ser otra recomendación fácil para los usuarios que no necesitan capacidades de zoom exageradas ni una potencia que rompa récords. Comenzará a venderse el 10 de abril en una selección de colores: Awesome Gray, Navy, Icyblue y Lilac (aunque en EE. UU. solo estará disponible en Navy).

Estén atentos a nuestra reseña completa del teléfono —así como de su hermano más económico, el Galaxy A37— en las próximas semanas.

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