Føles Samsung Galaxy S26 Ultra for stor? Samsung kan lansere en mindre Galaxy S27 Pro neste år, og den høres ut som en Ultra i alt unntatt navnet

Samsung kan lansere en Galaxy S27 Pro neste år

Den vil angivelig være et kompakt alternativ til Samsung Galaxy S27 Ultra

Den kan ha en 6,47-tommers skjerm og lanseres sammen med basis-, Plus- og Ultra-modellene.

Samsung kan gå fra tre Galaxy S-modeller til fire neste år, og vi snakker ikke om et comeback for Edge-serien. I stedet kan selskapet lansere en ny «Pro»-telefon.

Dette er ifølge en rapport fra ETNews (via 9to5Google), og selv om dette ikke er første gang vi har hørt om en Galaxy-modell med Pro-navnet – rykter om en Galaxy S26 Pro sirkulerte i fjor – er det noen nye detaljer her. Blant annet sies det at den har en skjerm som måler bare 6,47 tommer, noe som gjør den bare marginalt større enn Samsung Galaxy S26 med sin 6,3-tommers skjerm og betydelig mindre enn Samsung Galaxy S26 Ultra- eller Plus-modellen.

Den andre nye detaljen er at telefonen angivelig skal lanseres sammen med Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus og Galaxy S27 Ultra, i stedet for å erstatte noen av dem.

Liten men kraftfull

Så hva vil Galaxy S27 Pro tilby som er forskjellig fra den vanlige Galaxy S27? Som navnet antyder, sies den å ha betydelig mer avanserte spesifikasjoner, noe som plasserer den nærmere Ultra-modellen, om enn uten støtte for S Pen.

Med andre ord kan dette være et kompakt alternativ for brukere som fortsatt ønsker toppspesifikasjoner og premiumfunksjoner. Hvor vellykket modellen vil bli gjenstår å se, men det vil bety at Samsung endelig tilbyr en telefon som konkurrerer mer direkte med iPhone 17 Pro, så det er definitivt en logikk bak dette trekket.

Tidlige reaksjoner virker stort sett positive, der folk på Reddit skriver ting som «dette blir fantastisk», «det er så bra at jeg kjøper den neste gang» og «så spent på denne muligheten». Så det høres ut som Samsung kan være inne på noe interessant her.

Selvfølgelig er Galaxy S27 Pro bare et rykte foreløpig, men hvis modellen faktisk kommer, vil den sannsynligvis lanseres tidlig i 2027 sammen med resten av Samsung Galaxy S27-serien.