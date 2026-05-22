Känns Samsung Galaxy S26 Ultra för stor? Samsung kan släppa en mindre Galaxy S27 Pro nästa år och den låter som en Ultra i allt utom namnet

Samsung kan lansera en Galaxy S27 Pro nästa år

Den ska enligt uppgifter bli ett kompakt alternativ till Samsung Galaxy S27 Ultra

Den kan få en 6,47-tumsskärm och lanseras tillsammans med bas-, Plus- och Ultra-modellerna

Samsung kan gå från tre Galaxy S-modeller till fyra nästa år och vi pratar inte om en återkomst för Edge-serien. Istället kan företaget lansera en ny “Pro”-telefon.

Detta enligt en rapport från ETNews (via 9to5Google) och även om detta inte är första gången vi hör talas om en Galaxy-modell med Pro-namnet – rykten om en Galaxy S26 Pro cirkulerade redan förra året – finns det några nya detaljer här. Bland annat sägs den få en skärm på bara 6,47 tum, vilket gör den endast marginellt större än Samsung Galaxy S26 med sin 6,3-tumsskärm och betydligt mindre än Samsung Galaxy S26 Ultra eller Plus-modellen.

Den andra nya detaljen är att telefonen enligt uppgifterna ska lanseras tillsammans med Samsung Galaxy S27, Galaxy S27 Plus och Galaxy S27 Ultra, istället för att ersätta någon av dem.

Liten men kraftfull

Så vad kommer Galaxy S27 Pro erbjuda som skiljer sig från vanliga Galaxy S27? Tja, precis som namnet antyder sägs den få betydligt mer avancerade specifikationer, vilket placerar den närmare Ultra-modellen, fast utan stöd för S Pen.

Med andra ord skulle detta kunna bli ett kompakt alternativ för användare som fortfarande vill ha toppspecifikationer och premiumfunktioner. Hur framgångsrik modellen blir återstår att se, men det skulle innebära att Samsung äntligen erbjuder en telefon som konkurrerar mer direkt med iPhone 17 Pro, så det finns definitivt en logik bakom satsningen.

De tidiga reaktionerna verkar till stor del positiva, med personer på Reddit som skriver saker som “this will be amazing”, “that’s so good I’m buying that one next time” och “so excited about this possibility”. Så det låter som att Samsung kan vara något intressant på spåren här.

Galaxy S27 Pro är förstås bara ett rykte än så länge, men om modellen faktiskt existerar lär den sannolikt lanseras i början av 2027 tillsammans med resten av Samsung Galaxy S27-serien.