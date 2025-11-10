Den seneste lekkasjen om Samsung Galaxy S26 hinter om en enda slankere telefon – og en oppgradering til trådløs lading

En fersk lekkasje fra Samsung Galaxy S26 har dukket opp

En oversiktstegning viser bakdekselet og dets funksjoner

Lekkasjen nevner en tykkelse på 6,9 mm

Vi må snakke om en fersk lekkasje av Samsung Galaxy S26, og det ser ut som om standardmodellen av 2026-flaggskipserien blir slankere enn forgjengeren – og også inneholde en oppgradering for trådløs lading.

Lekkasjen kommer fra den vanligvis pålitelige @UniverseIce, og viser en skisse av Galaxy S26. Telefonen forventes å etterfølge Samsung Galaxy S25 en gang i løpet av de første månedene av neste år.

I følge denne ubekreftede informasjonen vil Galaxy S26 måle 6,9 ​​mm fra forsiden til baksiden. Det slår tykkelsen på 7,2 mm til Samsung Galaxy S25, selv om vi foreløpig ikke vet de andre dimensjonene til den kommende telefonen.

Samsung har gjort telefonene sine tynnere og tynnere i det siste. Tidligere i år så vi lanseringen av Samsung Galaxy S25 Edge, som bare er 5,8 mm tykk (men ikke fullt så tynn som 5,6 mm iPhone Air).

Wireless charging

6.9mm Galaxy S26 pic.twitter.com/JHJIYplt2KNovember 8, 2025

Den mest bemerkelsesverdige egenskapen i denne gjengivelsen er Qi2-ladespolen, noe som tyder på at Samsungs neste smarttelefoner vil støtte full trådløs Qi2-lading – omtrent som Google Pixel 10-telefonene (der funksjonen kalles Pixelsnap).

Tidligere Samsung-telefoner har vært Qi2-klare, som betyr at du trenger et deksel for den fulle Qi2-opplevelsen – nærmere bestemt trådløse ladere som klikkes magnetisk til baksiden av telefonen din, omtrent som MagSafe-teknologien på de beste iPhonene.

Vi kan også se tre bakkameraer på baksiden av Galaxy S26, men det er foreløpig ikke klart hva spesifikasjonene til disse kameraene kan være. Et vertikalt pilledesign vil tilsynelatende bli benyttet, likt det på Samsung Galaxy Z Fold 7.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Selv om Galaxy S25-telefonene debuterte i januar 2025, tyder alt på at neste års ekvivalenter ikke vil dukke opp før i februar eller mars. En rapport fra Sør-Korea har antydet at lanseringsarrangementet kan bli holdt onsdag 25. februar.