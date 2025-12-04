OPPO Find X9 Pro — stort batteri, kraftige kameraer og en ny vri på hverdagsytelse
Av TechRadar Norge
Kombinerer en minimalistisk bakside, buede kanter og en solid ramme
Oppo Find X9 Pro kommer til flaggskipsegmentet med et klart budskap: Utholdenhet teller. I stedet for å jage eksperimentelle funksjoner, har Oppo et massivt 7500 mAh silisium-karbonbatteri, et fleksibelt kamerasystem og en velpolert daglig opplevelse som føles rask uten å bli varm.
Etter uker med testing i den virkelige verden opplevde vi en enhet som skiller seg ut, ikke bare på grunn av triks, men på grunn av konsistens. Noe som er i ferd med å bli sjeldent i avanserte Android-telefoner …
👉 Les anmeldelsen av OPPO Find X9 Pro
