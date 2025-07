Lekkede spesifikasjoner antyder at Apples sammenleggbare iPhone får to 48 MP-kameraer.

Det er færre kameraer enn mange konkurrenter og betydelig færre megapiksler enn enkelte.

Lekkasjen nevner også skjerm- og designdetaljer.

Til tross for de mange lekkasjene rundt Apples brettbare iPhone, har det ikke vært mye informasjon om kameraene så langt – bortsett fra at det sannsynligvis blir to. Nå har vi imidlertid en klarere idé om hvilke kameramuligheter iPhone Fold kan ha.

Ifølge lekkasjen fra Digital Chat Station (via @Jukanlosreve) ventes den brettbare iPhone-modellen å ha to 48 MP-kameraer. Lekkasjen spesifiserer ikke hvilken type kameraer den vil ha, men tidligere lekkasjer peker på et hovedkamera og et ultravidvinkelobjektiv – altså ikke noe teleobjektiv.

Hvis det stemmer, er det usannsynlig at iPhone Fold vil gjøre et stort inntrykk på kameraentusiaster eller lokke dem bort fra konkurrentene. Både Samsung Galaxy Z Fold 6 og Google Pixel 9 Pro Fold har trippelkamerasystemer med et hoved-, ultravidvinkel- og teleobjektiv.

Selv om 48 MP høres greit ut for øyeblikket, vil konkurrentene ha hatt mer tid til å komme dit når den lanseres. Samsung Galaxy Z Fold 7, for eksempel, ryktes å få et hovedkamera på 200 MP.

Megapiksler er selvfølgelig bare en del av det som gjør et kamera bra, og tallene kan overdrives – men på et spesifikasjonsark ser høye tall imponerende ut.

Hvis den brettbare iPhone-modellen også blir dyrere enn konkurrentene, kan det være vanskelig å overbevise kjøpere som er opptatt av mobilfotografering.

Stor skjerm, slitesterkt hengsel og titanramme

I tillegg til kameraene nevner den siste lekkasjen også spesifikasjonene til skjermen. Det sies å være en 7,58-tommers foldbar skjerm med en oppløsning på 1920 x 2713 og et sideforhold på 14,1:10.

Telefonen sies også å få et hengsel laget av en mer slitesterk type metall-glass-kompositt og et deksel i titanlegering. Disse detaljene høres mer lovende ut – skjermen er på linje med konkurrentene, og titan kan både redusere vekt og øke holdbarheten.

Alt dette bør selvfølgelig tas med en klype salt – spesielt med tanke på at den brettbare iPhonen neppe blir tilgjengelig før neste år.

Til tross for kildens gode rykte, hevder den at spesifikasjonene ennå ikke er endelige – dette er bare versjonen Apple tester for øyeblikket.

Så selv om informasjonen er korrekt på dette tidspunktet, er det fullt mulig at Apple vil endre en eller flere spesifikasjoner før lansering. Uansett håper vi at kameradelene blir annerledes enn det som er nevnt her.

